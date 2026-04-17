ベトジェット、5つの新路線の開設を発表し、中国パートナー企業との間で、航空機ファイナンスおよび機内設備に関する契約を締結

ベトジェット、5つの新路線の開設を発表し、中国パートナー企業との間で、航空機ファイナンスおよび機内設備に関する契約を締結