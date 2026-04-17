ベトジェット、5つの新路線の開設を発表し、中国パートナー企業との間で、航空機ファイナンスおよび機内設備に関する契約を締結
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(東京, 2026年4月17日) - ベトジェットは、ベトナムと中国を結ぶ5つの新路線を発表すると同時に、SPDBファイナンシャル・リーシング(以下、SPDB)との間で10機のCOMAC C909型機のファイナンスリースに関する契約を、AVICキャビン・システムズとの間で機内設備の開発および航空関連産業の推進に関する契約を締結しました。これらの取り組みは、ベトジェットのフライトネットワーク拡大、機材および資金調達能力の強化、さらにはベトナムと中国間における航空技術協力の推進において重要な一歩となるものであり、アジア太平洋地域全体の接続性向上にも寄与するものです。
同会議は、中国の習近平総書記兼国家主席の招待により、ベトナムのトー・ラム総書記兼国家主席の中国公式訪問中に行われました。
ベトナムと中国間におけるフライトネットワーク拡大
北京で行われた投資協力会議において、ベトジェットは、ハノイ - 杭州、ハノイ - 恩施、ハノイ - 黄山、ホーチミン - 桂林、ホーチミン - 黄山の5つの新路線を発表しました。ハノイ - 恩施線、ホーチミン - 桂林線は、2026年4月初旬から既に運航を開始しています。
新路線の追加により、ベトジェットのネットワークはさらに拡大し、日本を含む主要な経済、文化、観光の拠点間の接続性が向上し、日本からの旅行者がベトナム経由で中国の主要な目的地にアクセスしやすくなります。また、ベトナム・中国観光協力年を支援し、両国間の貿易、投資、文化交流の流れを促進します。
ベトジェットは10年以上にわたり、ベトナムと中国の55の都市を結ぶ131路線を運航し、約70,000便のフライトにより、約1,450万人の乗客を輸送しました。
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ベトジェットとSPDBが、COMACのファイナンスリースに関する契約を締結する様子
航空機ファイナンスおよび機材戦略の強化
ベトジェットは成長戦略の一環として、上海浦東開発銀行傘下のSPDBファイナンシャル・リーシングとの間で、オペレーティングリースに基づく航空機ファイナンスに関する契約を締結しました。より大規模かつ高度な協力体制のもと、最大10機のCOMAC C909型機が対象になります。
本契約は、ベトナムと中国間の路線におけるCOMACの導入に向けた基盤を築くものであり、同社のフライトネットワーク拡大を継続的に支えるものです。また、多様なファイナンスの手法を通じて機材の近代化を進め、運航効率の最適化および国際資本市場へのアクセス強化にも寄与します。この機材拡充により、ベトジェットの国際フライトネットワーク全体での供給力増強が見込まれ、競争力のある運賃の維持と、地域において増加している旅行需要への対応を支えることが期待されています。
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ベトジェットとAVICキャビン・システムズが、機内設備および航空関連産業における包括的な協力契約を締結する様子
航空技術及び産業発展の推進
ベトジェットはAVICキャビン・システムズとの間で、フライトネットワークおよび機材拡張を補完する目的で、機内設備の開発および航空関連産業の強化に向けた包括的な協力契約を締結しました。本協定では、AVICキャビン・システムズ傘下のJiataiとの連携を通じて、サプライチェーンの現地化の推進や技術移転の促進も図られます。
また、航空ファイナンス、エンジニアリング、物流、サプライチェーンにわたる幅広い施策が発表され、航空会社、金融機関、産業プレイヤー間でのより高度かつ統合的なパートナーシップの進展が示されました。これらの施策は、新たな投資機会の創出、地域バリューチェーンの強化、そしてアジア太平洋地域の航空エコシステムにおける持続的かつ長期的な成長を支えるものです。
教育分野での連携および人材育成の推進
今回の投資協力会議において、ＣＯＭＡＣ大学はベトジェットのグエン・ティ・フォン・タオ会長の航空分野における研究開発への貢献および国際協力の推進を評価し、「特別招聘教授」の称号を授与しました。
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ベトジェットのグエン・ティ・フォン・タオ会長は次のように述べました。「ベトジェット、ソビコ、そして中国の主要パートナーとの協力は、企業のみならず、両国のより広範な経済システムにとっても新たな発展の機会を切り開いています。急速に再編が進む世界において、長期的なビジョンおよび共通の価値観に基づく信頼関係が、持続可能な成功の基盤を築くと信じています」
継続的なフライトネットワーク拡大に加え、金融、技術、産業開発分野におけるパートナーシップの深化を通じて、ベトジェットは、地域の接続性および航空イノベーションの最前線に位置付けられています。
配信元企業：べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー
(東京, 2026年4月17日) - ベトジェットは、ベトナムと中国を結ぶ5つの新路線を発表すると同時に、SPDBファイナンシャル・リーシング(以下、SPDB)との間で10機のCOMAC C909型機のファイナンスリースに関する契約を、AVICキャビン・システムズとの間で機内設備の開発および航空関連産業の推進に関する契約を締結しました。これらの取り組みは、ベトジェットのフライトネットワーク拡大、機材および資金調達能力の強化、さらにはベトナムと中国間における航空技術協力の推進において重要な一歩となるものであり、アジア太平洋地域全体の接続性向上にも寄与するものです。
同会議は、中国の習近平総書記兼国家主席の招待により、ベトナムのトー・ラム総書記兼国家主席の中国公式訪問中に行われました。
ベトナムと中国間におけるフライトネットワーク拡大
北京で行われた投資協力会議において、ベトジェットは、ハノイ - 杭州、ハノイ - 恩施、ハノイ - 黄山、ホーチミン - 桂林、ホーチミン - 黄山の5つの新路線を発表しました。ハノイ - 恩施線、ホーチミン - 桂林線は、2026年4月初旬から既に運航を開始しています。
新路線の追加により、ベトジェットのネットワークはさらに拡大し、日本を含む主要な経済、文化、観光の拠点間の接続性が向上し、日本からの旅行者がベトナム経由で中国の主要な目的地にアクセスしやすくなります。また、ベトナム・中国観光協力年を支援し、両国間の貿易、投資、文化交流の流れを促進します。
ベトジェットは10年以上にわたり、ベトナムと中国の55の都市を結ぶ131路線を運航し、約70,000便のフライトにより、約1,450万人の乗客を輸送しました。
ベトジェットとSPDBが、COMACのファイナンスリースに関する契約を締結する様子
航空機ファイナンスおよび機材戦略の強化
ベトジェットは成長戦略の一環として、上海浦東開発銀行傘下のSPDBファイナンシャル・リーシングとの間で、オペレーティングリースに基づく航空機ファイナンスに関する契約を締結しました。より大規模かつ高度な協力体制のもと、最大10機のCOMAC C909型機が対象になります。
本契約は、ベトナムと中国間の路線におけるCOMACの導入に向けた基盤を築くものであり、同社のフライトネットワーク拡大を継続的に支えるものです。また、多様なファイナンスの手法を通じて機材の近代化を進め、運航効率の最適化および国際資本市場へのアクセス強化にも寄与します。この機材拡充により、ベトジェットの国際フライトネットワーク全体での供給力増強が見込まれ、競争力のある運賃の維持と、地域において増加している旅行需要への対応を支えることが期待されています。
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ベトジェットとAVICキャビン・システムズが、機内設備および航空関連産業における包括的な協力契約を締結する様子
航空技術及び産業発展の推進
ベトジェットはAVICキャビン・システムズとの間で、フライトネットワークおよび機材拡張を補完する目的で、機内設備の開発および航空関連産業の強化に向けた包括的な協力契約を締結しました。本協定では、AVICキャビン・システムズ傘下のJiataiとの連携を通じて、サプライチェーンの現地化の推進や技術移転の促進も図られます。
また、航空ファイナンス、エンジニアリング、物流、サプライチェーンにわたる幅広い施策が発表され、航空会社、金融機関、産業プレイヤー間でのより高度かつ統合的なパートナーシップの進展が示されました。これらの施策は、新たな投資機会の創出、地域バリューチェーンの強化、そしてアジア太平洋地域の航空エコシステムにおける持続的かつ長期的な成長を支えるものです。
教育分野での連携および人材育成の推進
今回の投資協力会議において、ＣＯＭＡＣ大学はベトジェットのグエン・ティ・フォン・タオ会長の航空分野における研究開発への貢献および国際協力の推進を評価し、「特別招聘教授」の称号を授与しました。
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ベトジェットのグエン・ティ・フォン・タオ会長は次のように述べました。「ベトジェット、ソビコ、そして中国の主要パートナーとの協力は、企業のみならず、両国のより広範な経済システムにとっても新たな発展の機会を切り開いています。急速に再編が進む世界において、長期的なビジョンおよび共通の価値観に基づく信頼関係が、持続可能な成功の基盤を築くと信じています」
継続的なフライトネットワーク拡大に加え、金融、技術、産業開発分野におけるパートナーシップの深化を通じて、ベトジェットは、地域の接続性および航空イノベーションの最前線に位置付けられています。
配信元企業：べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー
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