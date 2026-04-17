【5/14(木)】FUNDINNO meetup～IPO&ファイナンスセミナー（講師：東京証券取引所 滝口様）～の開催が決定

株式会社FUNDINNO

株式会社FUNDINNO（本社：東京都港区、代表：柴原 祐喜／大浦 学、第一種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2957号、以下「当社」）は、東京証券取引所より上場推進部の滝口課長をお招きし、IPOセミナーを開催いたします。

■本共催セミナー開催の背景について

2026年2月24日、FUNDINNOの支援先が東証グロース市場へ上場しました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000305.000021941.html

「J-Ships」による資金調達で、企業の成長とExitを強力にバックアップさせていただいております。当社自身の上場経験を経て、多くの知見が蓄積されてまいりました。

そこで、皆様に当社への理解を深めていただくとともに、上場に関する有益な情報をお届けしたく、東京証券取引所より上場推進部の滝口課長をお招きし、IPOセミナーを開催いたします。

詳細・お申し込みはPeatixページよりお願いいたします。

https://fundinno-event-tosho.peatix.com/

■開催概要

「 FUNDINNO meetup ～IPO&ファイナンスセミナー～」

日時：2026年5月14日（木）16:00~18:00

場所：株式会社FUNDINNO 大会議室

住所：東京都港区芝5丁目29-11 G-BASE田町3階

参加費：無料

募集人数：30名限定

その他：

・飲料をご用意させていただく予定です。

・本セミナーへの参加は、事前申し込みが必要です。下記募集ページより、お申し込みをお願いいたします。

・審査制のため、本セミナーにそぐわない方や営業目的の方は参加をお断りさせていただきます。

講師：株式会社東京証券取引所 上場推進部 課長 滝口 圭佑 氏

募集ページ：https://fundinno-event-tosho.peatix.com/

■ 株式会社FUNDINNOについて

当社のプラットフォームは、未上場株式市場へ個人がアクセスできる仕組みを実装し、次世代産業の成長に不可欠なリスクマネー供給の拡大に取り組んでいます。

＜株式会社FUNDINNO＞

所在地：東京都港区芝五丁目29番11号

代表取締役：柴原 祐喜／大浦 学

設 立：2015年11月26日

第一種金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第2957号

加入協会：日本証券業協会

U R L ：https://corp.fundinno.com

提供サービス：

FUNDINNO、FUNDINNO PLUS+、FUNDOOR、FUNDINNO GROWTH、FUNDINNO MARKET、FUNDINNO MARKET PLUS+

＜手数料等及びリスク情報について＞

当社のサービスにおける取扱商品の手数料及びリスク等は、当社のホームページで表示しております「重要事項説明書（ https://fundinno.com/disclosure ）」の内容と、プロジェクト毎の契約締結前交付書面の内容をご確認ください。投資にあたっては、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

ご注意：本報道発表文は、当社のサービスや実績を一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。