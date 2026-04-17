＜News＞日本ファルコム不朽の名作を楽しもう！Nintendo Switch(TM)『EGGコンソール ファルコムゴールデンウィークセール 2026』開催該当6タイトルが15%オフで期間限定セール

株式会社Ｄ４エンタープライズ

レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、2026年4月17日より「EGGコンソール ファルコムゴールデンウィークセール 2026」を開始しました。

本キャンペーンはニンテンドーeショップで販売中のNintendo Switch用『EGGコンソール』から日本ファルコム社の6タイトルを厳選。期間限定で15%オフの特別価格で提供します。

『EGGコンソール』で日本ファルコム社タイトルが値引き対象となるのは初！ ぜひこの機会に1980年代にPCや家庭用ゲーム機で人気を博した名作アクションRPG『ザナドゥ』『イース』『ソーサリアン』『ドラスレファミリー』などをお得に楽しみください。

イース商品バナーザナドゥ商品バナー

■『EGGコンソール ファルコムゴールデンウィークセール 2026』

【開催期間】 ：2026年4月17日（金）～5月13日（水）まで

【セール内容】：該当6商品の販売価格が15%オフ

【特設サイト】：https://www.amusement-center.com/project/egg/console/sale

【該当商品】

・ザナドゥ（PC-8801mkIISR） 880円→748円

・イース（PC-8801mkIISR） 880円→748円

・イースII（PC-8801mkIISR） 880円→748円

・ワンダラーズ フロム イース（PC-8801mkIISR） 880円→748円

・ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー（MSX2） 880円→748円

・ソーサリアン（PC-8801mkIISR） 880円→748円

■注目タイトルピックアップ

１）ザナドゥ（PC-8801mkIISR） 880円→748円（15%オフ）

ザナドゥゲーム画面１

ザナドゥゲーム画面２

冒険者となって全10ステージを探索し、キングドラゴンを倒そう！

国産PCのアクションRPG史を語るなら、これを遊ばずして語るべからず！

２）イース（PC-8801mkIISR） 880円→748円（15%オフ）

イースゲーム画面１

イースゲーム画面２

現在も続く人気アクションRPGの記念すべき第一作目。

赤毛の冒険家アドルとなり、半キャラずらしで敵を倒しながらエステリアの国を冒険しよう！

３）イースII（PC-8801mkIISR） 880円→748円（15%オフ）

イースIIゲーム画面１

イースIIゲーム画面２

古代王国イースを舞台に、壮大に展開される物語。

前作から引き継がれた数々の設定が解き明かされる怒涛の展開は必見！

４）ワンダラーズ フロム イース（PC-8801mkIISR） 880円→748円（15%オフ）

ワンダラーズフロムイース、ゲーム画面１

ワンダラーズフロムイース、ゲーム画面２

サイドビューになり、よりアクション色を強くした『イース』の三作目！

前作から約2年。ドギの故郷フェルガナを魔の手から救え！

５）ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー（MSX2） 880円→748円（15%オフ）

ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー、ゲーム画面１

ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー、ゲーム画面２

能力の異なる家族を切り替えつつ冒険を進め、ドラゴンのディルギオスを倒せ！

MSXのハードウェア機能に適したゲーム性。軽快な操作でダンジョンを駆け回ろう！





６）ソーサリアン（PC-8801mkIISR） 880円→748円（15%オフ）

ソーサリアン、ゲーム画面１

ソーサリアン、ゲーム画面２

今なお根強い人気を誇る、ドラゴンスレイヤーシリーズ第5弾となるアクションRPG。

剣と魔法、そして世代交代を駆使し、冒険の世界へ飛び出そう！

■権利表記

・ザナドゥ

(C) Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

(C) 2026 Kow Yokoyama

(C) D4Enterprise Co.,Ltd. / (C) MSX Licensing Corporation.

・イース/イースII/ワンダラーズ フロム イース/ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー/ソーサリアン

(C) Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

(C) D4Enterprise Co.,Ltd. / (C) MSX Licensing Corporation.

※ 『プロジェクトEGG』とは

PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

怒涛のレトロゲーム約1,000本配信中！『プロジェクトEGG』URL ：

https://www.amusement-center.com/project/egg/

あのゲームのサントラがココだけに！？ 約9,000曲配信中！『EGG MUSIC』URL ：

https://www.amusement-center.com/project/emusic/

動画でゲーム紹介！ YouTube内チャンネル『EGGチャンネル』URL ：

https://www.youtube.com/ProjectEGG

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