引越しの不要品処分の手間を削減 箱に詰めて送るだけで完結、CHINTAIとECOMMITが連携

株式会社CHINTAI

お部屋探しのリーディングカンパニー株式会社CHINTAI（本社：東京都港区 代表取締役社長 奥田倫也、以下CHINTAI）は、循環型社会の実現を目指す株式会社ECOMMIT（本社：鹿児島県薩摩川内市 代表取締役CEO 川野輝之、以下ECOMMIT）と連携し、学生の新生活における不要品処分の負担を軽減する新たな取り組みを開始します。両社のサービスを組み合わせることで、引越し時に発生する不要品を手間なく手放せる仕組みを提供します。

本取り組みでは、CHINTAIが提供する『引越しお祝いBOX』の箱に詰めて送るだけで不要品を手放すことができ、処分にかかる手間を削減するとともに、リユースにつなげることが可能になります。

引越しは“不要品処分の手間”が大きな課題に

引越しは、荷造りや各種手続きなど多くの作業が発生する中で、不要品の整理や処分が大きな負担となります。特に一人暮らしを始める学生にとっては、分別方法や粗大ごみの出し方がわからず、不要品を適切に処理できない方も少なくありません。

その結果、まだ使用可能な衣類や生活用品であっても、引越しの手間や時間の制約から廃棄されてしまうケースもあります。従来、引越し時に発生する不要品は処分されることが多く、“廃棄が増えやすい機会”といえます。

本取り組みではこの構造に着目し、引越しを「不要品を処分する機会」から「不要品をリユースにつなげる機会」へと展開していきます。

“箱に詰めて送るだけ”で完結する不要品回収の新たな仕組みについて

本取り組みでは、CHINTAIが学生の新生活を応援する取り組み『ガクサポ』の一環として、日用品など新生活に必要なアイテムの詰め合わせを無償提供する「引越しお祝いBOX」と、ECOMMITが提供する不要品回収サービス『宅配PASSTO』を連携させることで実現いたしました。

CHINTAIが提供する「引越しお祝いBOX」は、日用品などが同梱されているダンボールを不要品回収用の箱として活用できる仕様となっています。一方、『宅配PASSTO』は、不要品を自宅から無料で回収し、リユースを通じて再流通させるサービスです。

本連携により、学生は新居に届いた「引越しお祝いBOX」のダンボールに、不要となった衣類や生活雑貨などを梱包し、LINEから集荷依頼を行うだけで、自宅から手軽に不要品を手放すことが可能になります。両社のサービスの特徴を生かすことで、引越し時の負担軽減と資源循環の両立に加え、廃棄物の削減や環境負荷の低減にもつながります。

本取り組みの3つの特徴

1. 手間なく不要品を手放せる仕組み

「箱に詰めて送るだけ」で手軽に行えるため、分別や自治体ごとの廃棄手続きといった負担を軽減し、引越し時の不要品処分を簡単にします。

2. リユースを前提とした生活導線

“簡単に手放す行動”がそのまま“リユース”につながる設計により、特別な意識や知識がなくても、自然と環境配慮行動が実践できる仕組みとなっています。

3. 環境にも配慮した新生活に適したサービス設計

引越し時の不要品整理を効率的に行える仕組みとすることで、生活の立ち上げをスムーズにするとともに、廃棄物の削減や環境負荷の低減にもつながります。

「引越しお祝いBOX」とは

CHINTAIが展開する『ガクサポ』は、学生の新生活を多角的に支援する取り組みです。住まい探しにとどまらず、新生活に必要なサービスや情報の提供を通じて、安心して新生活をスタートできる環境づくりを推進しています。

「引越しお祝いBOX」は、その『ガクサポ』の一環として提供しているサービスであり、新生活に必要な日用品などを詰め合わせて無償で届けることで、学生の生活立ち上げをサポートしています。

「宅配PASSTO」とは

ECOMMITが提供する『宅配PASSTO』は、自宅から不要品を送るだけで回収・選別・再流通までを行うリユースサービスです。回収された物品は、国内外でのリユースやリサイクルを通じて再び活用され、廃棄物の削減と資源循環の促進に寄与しています。

本取り組みにおいては、「引越しお祝いBOX」と連携することで、引越し時に発生する不要品を手間なく回収し、リユースへとつなげる仕組みを実現しています。

宅配PASSTO official website：https://www.passto.jp/homepickup/

各社コメント

株式会社CHINTAI 代表取締役社長 奥田倫也

CHINTAIは「環境負担にならない引越し」を目指して、ECOMMIT様が提供するPASSTOと連携を開始しました。

引越しは、新しい暮らしへの第一歩。しかし同時に、多くのものが「捨てられやすい」タイミングでもあります。

収納スペースの限られた一人暮らし物件への引越しや、物価高による引越しコストの上昇など、学生・若年層を取り巻く環境は年々変化しています。

ものを捨てるのではなく、PASSTOするという選択肢を、新たな引越しの定番に。CHINTAIとECOMMITは、みなさんの「自分らしい新生活」と、持続可能な社会の実現を、一緒に応援してまいります。

株式会社ECOMMIT 代表取締役CEO 川野輝之

この度、CHINTAI様とともに、引越しをきっかけとした学生様向けの新たなサービスを開始できましたことを、大変嬉しく思います。本取り組みは、新生活を迎える学生様にとって負担となりがちな不要品の処分を、より手軽でスムーズにすると同時に、資源循環の促進にもつながる新たな仕組みであると考えております。「宅配PASSTO」は、ご自宅まで無料で集荷に伺うことで、忙しい新生活の中でも手間なく不要品を手放すことができるサービスです。捨てるのではなく、次へとつなぐという選択肢を、より身近に感じていただける機会になれば幸いです。今後もCHINTAI様、そして学生の皆様とともに、循環型社会の実現に向けて着実な一歩をつくってまいります。

利用概要

「引越しお祝いBOX」申し込み条件

以下の１.２.の条件を満たした方のみお申込みいただけます（先着600名 ※1）。

１. お申し込み時点で高校・大学・大学院・短大・専門学校のいずれかに在籍している学生の方（※2）

２. CHINTAI掲載の不動産会社（※3）にて賃貸物件のご契約をされた方（※4）

※1予定数に達した場合は、予告なく終了する場合がございます。

※2 18歳未満の方は、保護者の同意を得たうえでご応募ください。なお、未成年者が応募された場合、応募の時点で保護者の同意を得ているものとみなします。

※3 掲載店舗はこちらからご確認いただけます。： https://www.chintai.net/shop/

※4 契約開始日が2025年10月1日以降の契約が対象となります。

＜注意事項＞

・回答内容に不備や不足がある場合は、発送できませんのでご注意ください

・お申込みは1契約につき1回限りです

・契約賃料によってお送りする内容が異なります

※「ご契約賃料の10％」までの金額の商品をお届けします

・他キャンペーンとの併用はできません

回収対象品

＜必須アイテム＞

アクセサリー／小型家電／おもちゃ／ホビー用品／調理器具 など

＜同梱可能アイテム＞

衣類／タオル／ファッション雑貨／生活雑貨／アウトドア用品／スポーツ用品／食器類 など

株式会社CHINTAI

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賃貸物件検索サイト『CHINTAIネット』を中心に、「安心・安全」かつ「心に残る」サービスをご提供します。