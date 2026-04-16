次世代産業に貢献する新素材の開発に成功した株式会社ニューシリカジャパンは、アーティスト・池田 真優氏によるアートプレゼンテーションを4月17日東京タワー展望台にて実施します。





ニューシリカジャパン





「国宝級の技術・素材の創出」という国家方針を掲げている高市早苗政権に応えるように、日本の将来を支える可能性を持つ新素材を開発したニューシリカジャパンは、女性の健康分野をはじめとする医療研究を前進させる素材開発に成功しました。

稲作の副産物として長年廃棄されてきた“もみ殻”に含まれる植物性シリカを高純度で精製し、世界初の革新的な新素材として応用しました。





世界ではSAF燃料に向けた大規模投資が進む一方で、燃料価格の高騰が続いている。同社は、SAFの価格を3分の1まで低減できる技術も保有しています。

また、フュージョンエネルギー・イノベーション戦略において、このもみ殻由来シリカは、国産バイオマスから安定供給が可能な戦略素材として位置づけられています。低不純物かつ高い反応性を備え、低放射化SiC材料の上流工程を担うことで、核融合発電に求められる安全性や高稼働率、サプライチェーンの自立に寄与することが期待されています。

さらにこの素材は、国家プロジェクト「ラピダス」を中核とする次世代半導体産業においても重要な役割が期待されており、国内での2nm半導体チップ量産や、従来にない機能実装を可能にする潜在力を持ちます。研究開発は海外で進められており、世界最大級の半導体メーカーを含むグローバル企業からの関心が高まっているが、供給先については明らかにされていません。









■東京タワーが“光の舞台”に変わる3日間

4月17日19時から、東京タワー展望台「Club333」でオープニングセレモニーが開催される。技術革新を担う企業と、社会課題に取り組むアーティストによるアートプレゼンテーションが予定されています。

新素材に対して世界の産業界が注目する中、作品が各国で受賞し、国際的に評価を得ている池田 真優氏が、その橋渡し役を担います。





池田 真優氏





アートプレゼンテーションは、2026年4月17日(金)から3日間にわたり、東京タワーで初開催となるジュエリーショーの中で、11時から21時まで実施される予定です。





東京タワーイベント概要





同ジュエリーショーは、東京の象徴である東京タワーにて初開催されるもので、主催のKLANKAを率いる工藤 直一氏が手がけてます。

世界的に希少なパライバトルマリンやカシミールサファイア、アーガイル産レッドダイヤモンドをはじめ、巨大真珠や宝飾時計など、世界各地の宝飾品が一堂に集まります。

司会は、女優でありWORLD HIKARI Projectで文化外交官を務める関口 理紗氏です。





関口 理紗氏





音楽とダンス(FAIRY Entertainment／剱神)を組み合わせたオープニングセレモニーも予定されており、宝石の輝きを視覚や聴覚を通じて体感できる演出が行われます。





FAIRY Entertainment

剱神





その中でも注目されるのが、アーティスト池田 真優氏によるアートプレゼンテーションです。作品には、皇后陛下の嫁入り衣裳を手がけた伝統工芸士と共創した「宝石の粉」が使用され、日本の伝統技術と精神性を反映した素材を用い、展示内容と連動した表現が展開されます。

また、本イベントの会場として東京タワーが選ばれた点にも象徴的な意味があるとされてます。東京タワーは日本を象徴する存在として広く認知されており、本イベントには、ニューシリカジャパンが将来的に日本を代表する存在となることへの期待が込められています。





ニューシリカジャパン





■関連特許132件わずか半年で約1478億円

【「魔法のアイテム」となる日本初の素材に、世界中の天才たちが集結する理由】

この技術は、次世代半導体の中核を担う可能性があるだけでなく、SAF開発を通じた脱炭素社会の実現にも寄与するとみられています。宇宙開発における革新に加え、農業・畜産の高度化や、再生医療をはじめとした医療分野の進展にも波及することが期待されています。ひとつの素材が複数の産業を横断し、未来そのものを再構築する可能性もあります。

また、世界各国の研究者が今回の研究開発への参画を申し出ている最大の理由として、ニューシリカジャパンの研究を統括する人物の存在が挙げられています。





医学を基盤にしながら、物理・情報・工学を横断する“異次元の超学際領域”を自在に扱う、異次元の才能を持つ天才科学者。

世界では、AIをはじめコンピューターの基盤を築いた天才ノイマンが提唱した計算機構造が、人類に大きな飛躍をもたらしてきました。一方で、「計算」と「記憶」を分離することによる限界、いわゆる「ノイマンボトルネック」という課題も長年指摘されています。

今回の開発統括者は、その前提そのものを見直し、計算・記憶・エネルギーを一体化した新たな構造設計により、この制約に対する新しいアプローチでの解決方法を提示しました。

さらに、この革新的な新素材は、医学者でもある開発責任者が、物質そのものに医学的な免疫原理を組み込むという発想から生まれ、量子コンピューター開発の過程で導き出された高次元素材と融合することで完成に至っています。

壊れやすい量子状態を「制御可能な工学」として扱うという設計思想も取り入れられており、従来の枠組みを広げる試みで、この素材に関連しては、申請可能な特許が現時点で132件を超えるとされ、単なる素材や技術開発にとどまらず、特許戦略までを含めた包括的な知的財産構築が進められています。





量子コンピューター開発は、「一瞬で世界を制する」とも言われる分野であり、単なる計算性能の向上にとどまらず、次世代の産業基盤を握る覇権争いを巡る重要なテーマの一つです。GoogleやIBM、Microsoftですら到達しきれていない領域、量子アーキテクトとしての統合設計を、この天才はわずか数日で行いました。

高品質qubit、低オーバーヘッド符号、高速デコーダ、モジュール化実装、用途特化ソフトなどを一体として設計する取り組みが進められており、それらを一体として成立させる設計図を生み出す才能と、その過程で生まれた新素材にも大きな関心が寄せられています。

すでにアメリカ、サウジアラビア、オマーン、中国、香港などから技術取得に関するオファーが寄せられており、最も低い提示額でも1億USドル(約158億円)に達しています。発表から半年の間に、提示された買収・ライセンス関連の総額は約1,478億円規模に上ったとされています。

また、当初2028年を予定していた大型工場の建設計画は、2026年へと大幅に前倒しされている背景には、ホルムズ海峡を巡る情勢など、国際的な供給リスクの高まりがあります。

エネルギーや医療、資源をめぐる不確実性が増す中で、同社技術の早期社会実装への期待が高まり、これを受け、大手企業への導入に向けた量産体制の構築が、現在急ピッチで進められています。









■国連・世界銀行に連なる知見

【国際舞台のキーパーソンが集う異例の布陣・産業覇権を見据えた“人事布陣”】

ニューシリカジャパンの最高戦略責任者には、かつてスクウェア・エニックスの米国社長として『ドラゴンクエスト』『ファイナルファンタジー』を世界に届け、ドイツ銀行では国際税務を統括してきた岡田 大士郎氏が就任しました。





岡田 大士郎氏





世界各国への活動協力者の中には、国連や世界銀行、OECDなどで新たな国際基準の推進を牽引してきた人物でもあるAPECの官民協働プラットフォームAPFF(アジア太平洋金融フォーラム)で、保険・健康・年金・長期投資・デジタルイノベーション分野の座長を務めるMack氏(本名・大久保 亮)も名を連ね、大手金融組織や政府関係者、大手企業のキーパーソンなど、産業覇権を見据えた“人事布陣”が組まれています。





Mack氏





■科学の頂点に、芸術が火を灯す。科学が創り、アートが導く未来。

そして、この歴史的プロジェクトにおいて重要な役割を担っているのが、プロジェクトデザイナーに就任したアーティストの池田 真優氏。





池田 真優氏





池田氏は、この最先端技術を単なる「産業の革新」にとどめることなく、「地球と人類の未来を守る」というニューシリカジャパンの理念を世界に伝え、より高い次元へと昇華させる役割を担っています。

池田氏の作品の購入は、「地球と人類の未来を守る」活動へとつながるアートファイナンスの仕組みと連動しており、Mack氏の協力のもと、APEC会議や国際会議をはじめとする世界の舞台で何度も紹介されています。

ある場所では芸術が希望となり、またある場所では、一つの作品が人の命を救うための資金につながっていくアートファイナンスの仕組みを構築しています。

また、「アートワーク」という新たな手法を用いたアートプレゼンテーションでは、自身でも気づかなかった内面と向き合う体験が提供されています。





原点の花(池田 真優)





宝石や光、そして命をテーマとした表現を通じて、目に見えない価値を可視化し、科学と感性をつなぐ存在として世界に提示されています。





この素材がもたらす価値は、技術的な優位性ではなく、「人は何のために進化するのか」「その力をどこへ使うのか」といった問いに対して、新たな視点を提示しています。

科学と芸術が交差するこの取り組みは、単なる技術革新にとどまらず、人類の未来に対する一つの意思表示として受け止められています。

伝統、革新、そして祈り。光をテーマに集まったさまざまな要素が交差するこの3日間は、日本から世界へ新たな価値を発信する機会として発信されます。









■イベント詳細

・イベント詳細のURL

https://tokyo-tower-gemstone-show.netlify.app/





イベント開催所在地： 東京都港区芝公園4丁目2-8 東京タワー

お問い合わせ ： 03-3270-1767

イベント主催 ： KLANKA

公式HP ： https://jjpja.co.jp/company





・池田 真優

MAIL： info@mayu-ikeda.com





・株式会社ニューシリカジャパン公式HP(日本語)

https://newsilica.com/

TEL ： 087-882-0900





池田 真優・公式HP(日本語)

https://mayu-ikeda.com/jp/