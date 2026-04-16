【4月22日は「アースデイ」】「モノを大切にする」循環型ライフスタイルが浸透。CLAS、循環アイテムの利用を促進する特別企画を実施

株式会社クラス

（CLASサービスサイト：https://clas.style/）

循環型の家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS（クラス）(https://clas.style/)』を運営する株式会社クラス（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：久保 裕丈、以下「クラス」）は、地球環境について考える4月22日の「アースデイ」に向け、循環アイテムの利用を促進する特別企画の実施を決定いたしました。

クラスではこれまで、高品質と環境配慮を両立する「モノを使い、つなぐ仕組み」を整えてまいりました。その一環として、オリックス環境株式会社（本社：東京都港区、取締役社長：山下 英峰、以下「オリックス環境」）と連携して提供を開始した「メーカー再生品」(※1)のソニー製4K液晶テレビブラビア(R)(※2)は、提供開始直後より多大な反響をいただいております。実際に、本製品の投入をきっかけに55型および65型の大型テレビカテゴリのページ来訪者数が前年同期比2.2倍超（227.3％）に伸長するなど、循環型の選択が着実に拡がっています。

◆参考プレスリリース：https://clas.style/company/news/294

こうした「品質を妥協せず、環境負荷を軽減する選択」への高い関心を受け、より多くの方に自由で軽やかな循環型の暮らしを体験いただくため、アースデイに合わせた期間限定のキャンペーンを開催いたします。

アースデイ特集ページ :https://clas.style/article/2532

※1メーカー再生品とは、メーカーの定める作業標準に基づき点検・再生された製品です。

※2「ソニー」および「Sony」、並びにこのプレスリリース上で使用される商品名、サービス名およびロゴマークは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

大型テレビカテゴリで前年同期比2.2倍超を記録。循環型の家電利用がトレンドに

CLASは「モノを大切にする」という言葉を、単にひとつのモノを長く持ち続けることだけではなく、そのモノが持つ価値を使い切り、次の誰かへと手渡し、循環させていくことだと考えています。

この「循環」を今の時代における大切な選択肢として定着させるため、CLASでは専門スタッフによる丁寧なリペアや、修理を前提とした家具開発、そしてメーカー基準で再生された家電の再活用など、サステナビリティと品質の両立を追求してまいりました。

CLASにてソニーの品質基準をクリアした「メーカー再生品」ブラビア(R)の提供開始後、55型および65型の大型テレビカテゴリにおいて、商品ページ来訪者数が前年同期比で227.3％に伸長いたしました。

これは、高品質な再生品を「賢く利用し、循環させる」という新しいライフスタイルが、消費者に深く浸透し始めていることを示すと捉えております。特に、信頼性の高い「メーカー再生品」という選択肢が、大型家電の月額制でのサブスクリプション利用を後押ししています。

◆参考記事：CLAS『ブラビア(R)』特集ページ：https://clas.style/contents/bravia.html

当社はこれからも、環境負荷の軽減と心地よい暮らしが共存する仕組みを提供してまいります。

「アースデイ」特別キャンペーン概要

「地球環境について考える日」であるアースデイに合わせ、より多くの方に「循環アイテム」を体験いただくためのキャンペーンを実施いたします。

『CLAS（クラス）』について

- 期間：2026年4月16日（木）～4月30日（木）- 内容：下記のページをご覧いただいた皆様へ、CLASのサービス利用で使える1,000円分のポイントをプレゼントいたします。記事内の「ポイントを受け取る」ボタンより、ぜひお受け取りください。- アースデイ特集ページ：https://clas.style/article/2532※ポイントの有効期限は30日となります。お受け取りには会員登録が必要です。※予定数に達した場合、受付終了とさせて頂く場合がございます。アースデイ特集ページ :https://clas.style/article/2532

『CLAS』は、初期費用や手間の負担を軽減し、その時々で最適な家具・家電などの耐久消費財の利用を簡単・手軽に実現するサービスです。まずは月額制の「借りる」で気軽に利用を開始し、不要になったら「返す」、「交換」して常に最適な商品を使う、という自由で柔軟な選択肢を提供しています。

利用後に返却された家具・家電をリペア（修繕）・クリーニングし再活用することで、廃棄を回避してきました。環境省の実証事業では、従来の売り切り型ビジネスと比較して、CO2排出量を36％、廃棄物発生量を38％削減する効果が確認されています（2023年2月時点）。

※クラスが創出したインパクト：https://clas.style/company/news/227

【CLASの特徴】

・長く使うほどおトク：ご利用開始後、4ヵ月目から30％OFF、 13ヵ月目から50％OFFになります

・組立・設置オプション：お届け時の組み立てから設置までプロにおまかせいただくことも可能です

・不用品引き取り：ご注文時に、不要になった私物家具・家電を引き取ります（※3,300円/1商品）

・梱包・解体不要：大型商品は返却時に業者が解体から搬出まで全て行うため、手間いらず

CLASとは？：https://clas.style/article/1944

【CLASご利用の流れ】

1.商品を選んで注文：お手続きはすべてWebで完結。商品を選んだら、料金プランを選択してください

2.商品を受け取る：組み立てから設置まで、まるごとおまかせいただくことも可能です

3.商品を利用する：返却期限はございません。ライフスタイルに合わせて、自由にご利用ください

4.交換・返却：1ヵ月ご利用以降、お好きなタイミングで返却や交換が可能です

「家具と家電のレンタル・サブスク」を有効活用する方法：https://clas.style/article/1299

■会社概要

会社名：株式会社クラス

所在地：本社 東京都目黒区青葉台4-6-6 青葉台スタジオ2階

京都オフィス 京都府京都市下京区中堂寺栗田町93「KRP BIZ NEXT」内

代表者：代表取締役社長 久保 裕丈

設立：2018年4月24日

【提供サービス】

・循環型の家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS』(https://clas.style/)

・法人向けオフィス構築・移転『CLAS Bizのオフィスサービス』(https://clas.style/biz/office/)

・オフィスのWeb会議や1on1に最適『個室型フォンブース』(https://clas.style/biz/phonebooth)

・不動産物件の早期成約を支援『CLASホームステージング』(https://clas.style/biz/staging/)

・トレンドに合わせた家具・家電をワンストップで提供『家具付き賃貸サービス』(https://clas.style/biz/kagu-chintai)

・【30days】マットレス購入プログラム『nicesleep』(https://nicesleep.jp/)

・【30days】試せる・返せるゲーミングチェア専門店『gg-chair』(https://gg-chair.com/)

▶最新情報：https://clas.style/company/news