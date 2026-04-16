マムートが「FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026」への初協賛を発表！FM802との強力タッグで、4/25心斎橋・5/1 EXPOCITYのオープン記念プロモーションを開始。

MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN 株式会社

1862年にスイスでロープメーカーとして誕生し、160年以上の歴史を積み重ねてきたマムート。アウトドアアパレルとギアの革新的な商品を生み出し続けることで、皆様に「究極の体験」を提供してきました。ブランドスローガン「Rise with the Mountain - 挑戦こそが人生だ。」を掲げ、挑戦を通して成長していく人々を、高機能なプロダクトの提供や新しいコンセプトの提案でサポートしてまいります。

2026年春夏のシーズンテーマは、「DO IT ANYWAY. - 好きな道を生きる。」です。このスローガンは、山を愛する人々に共通の心理、精神の高揚を謳ったものです。このシーズンもマムートは、様々な目標に挑戦する人を応援します。

■ 「関西のアウトドア」を盛り上げることに貢献したい

164年の歴史を持つスイスのアウトドアブランド「マムート」は、2026年春、大阪エリアに「マムート 心斎橋（4/25 OPEN）」および「マムート ららぽーとEXPOCITY（5/1 OPEN）」という2つの新しいストアをオープンします。既存のマムート 大阪（グランフロント大阪 南館 4F）に加えて、大阪で3ストア展開となります。

この新規2ストアオープンの機会に、関西を代表する野外音楽フェス「FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026」への協賛を決定いたしました。野外音楽フェスもマムートも「アウトドアで思いっきり人生を楽しもう」という共通の価値観を持っています。この価値観を共振させて、関西のアウトドアをさらに盛り上げることに貢献することを目指します。さらに、マムートが提案するのは「都市と自然を自由に行き来するアクティブなライフスタイル」。フェスへの協賛と、FM802を通したアウトドアに関する情報発信、そして新ストアというリアルな場を通じて、このライフスタイルの浸透を図るのが目的です。

今回、マムートがFM802をパートナーに選んだのは、音楽とアウトドア、一見異なる領域にありながら、どちらも“本物へのこだわり”を大切に考えており、この視点でユーザーの人生を豊かにすることに貢献したいという想いを共有しているからです。この共鳴が、今回の立体的なプロモーションの原動力となっています。

■ プロモーションを構成する「4つの主要プロジェクト」

１．4/22（水）MAMMUT心斎橋 オープン・プレイベント

4/25（土）のグランドオープンに先駆けて、新ランドマーク「クオーツ心斎橋」にてメディアからの招待者限定イベントを開催。ゲストにFM802 DJの樋口大喜さんとモデルの蒼葉えるさんを迎え、関西のハイキングの魅力や、都市生活を彩る洗練されたスイスデザインの楽しみ方を発信。心斎橋から新しいライフスタイルを提案します。

【タイムスケジュール】（ただしメディア関係招待者限定イベントになります）

・15:00 - 15:30：DJ TIME：FM802レギュラーDJ 樋口大喜さんによる選曲

・15:30 - 16:00：SPECIAL TALK SESSION：ゲスト：モデル蒼葉えるさん × DJ 樋口大喜さん

・16:30 - 17:00：FREE VIEWING：店内内覧・個別取材

【ゲスト】

樋口 大喜 DAIKI HIGUCHI

2014年、FM802主催の「DJオーディション」に合格しデビュー。 親しみやすく軽快なトークと、音楽に対する深い造詣でリスナーからの支持を集める。また、学生時代はヨット、現在はマラソンに注力するなどアクティブに活動する DJ として知られる。

蒼葉える ERU AOBA

14歳からモデル活動をスタート。

日常に溶け込みながらも、ふと目を引く存在感を武器に、広告/アパレルを中心に活躍。

近頃は、日常と自然を繋ぐ存在として、アウトドアの魅力を等身大で発信。飾らないスタイルと芯のある佇まいで、多くの共感を集めている。

https://www.instagram.com/l_aoba?igsh=cmJmNmNxdzhocHc4

【マムート 心斎橋 詳細】

店舗名称：MAMMUT 心斎橋

オープン日：2026年4月25日（土）

住所：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-12-14 クオーツ心斎橋 4F

営業時間：10:00-20:00

電話番号：06-4708-4988

定休日：不定休

２．4/21（火）～5/12（火）FM802「802 RADIO MASTERS」でのマムート提供コーナー

FM802の人気番組「-THE NAKAJIMA HIROTO SHOW- 802 RADIO MASTERS」内にて、4週連続でマムートの提供コーナー「MAMMUT OWN YOUR WAY」を放送。中島ヒロトさんによる新ストアオープンやマムート製品の紹介、リスナーへのプレゼント企画などを通じて、マムートの世界観を身近にお届けしていきます。

「MAMMUT OWN YOUR WAY」

放送局：FM802

放送日程：4/21（火）～5/12（火）の毎週火曜日 16:20-16:40（全4回）

About：『-THE NAKAJIMA HIROTO SHOW- 802 RADIO MASTERS』

・日時：月～木曜日14:00～17:51放送

・DJ：中島ヒロト

「誰もが知っている、歌える」ヒット曲から最新のインディーズまで、絶妙なバランスの選曲。

DJ中島ヒロトによる、親しみやすく、かつ切れ味の鋭い「ノリツッコミ」が光るトークと、リアルタイムなリスナーとのコミュニケーションが強み。

３．4/30（木）MAMMUT ららぽーとEXPOCITY オープン・プレイベント「関西のハイキングの魅力」

世界初の新ストアコンセプトを導入したEXPOCITYストアの先行体験イベント。『芸人・DJ・俳優：やついいちろうさん』、『モデル / 登山YouTuber：山下舞弓さん』、『YAMA HACK編集長：大迫倫太郎さん』の3名を招待し、トークセッション「関西のハイキングの魅力」を実施します。マムート メンバーズクラブ会員限定の時間枠に加えて、一般のお客様からも参加者を募集することが決定いたしました。参加希望の方は下記を参考の上、積極的にお申込みください。山が大好きなメンバーから関西の山歩きのベストロケーションが伺えます。

公募枠募集方法：

【開催概要】

場所： マムート ららぽーとEXPOCITY

日時： 2026年4月30日（木）16:00 ～ 17:30

※詳細は当選通知にてご案内いたします。

【応募条件】

MAMMUT MEMBERS CLUB会員の方

※未登録の方はこちら（https://www.mammut.jp/member/form）より無料でご登録いただけます。

【応募方法】

下記リンクより応募フォームにご記入ください。

ご応募は1名様または1組2名様にて承ります。

【応募期限】

4月20日（月）

ご当選者の方には4月22日（水）までにご連絡いたします。

なお、当選の発表は当選者へのご連絡をもって代えさせていただきます。あらかじめご了承ください。

応募フォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqj0Urxpnp3FSkVlCOokrMfLBBoW3ASCHVpLdSOUeN9uxpRw/viewform?usp=header

【ゲスト】

やついいちろう (エレキコミック)

1997年にエレキコミック結成。2000年に「NHK新人演芸大賞」演芸部門大賞を受賞。2010年にTBS「キングオブコント」決勝進出。 敬愛する曽我部恵一氏の勧めでDJ活動をはじめ、現在までに9枚のCDをリリース。 お笑い・ミュージシャン・文化人といったジャンルレスの音楽フェス「YATSUI FESTIVAL!」のオーガナイザーを務め、2日間で1万人の動員、総視聴者数200万再生を記録。今年で15年目となる。 2017年にはNHK連続テレビ小説「ひよっこ」に出演。以降、俳優業も増え、マルチに活動中。 著書に「それこそ青春というやつなのだろうな」「うちの犬がおじいちゃんになっちゃった」がある。

山下舞弓 (登山YouTuber / モデル)

YouTubeオトナ女子の山登り：http://www.youtube.com/@mayumi_y

モデルとしての活動の傍ら、登山の魅力に目覚める。女性ならではの視点で、「安全に、楽しく、美しく」登るための情報を発信。山の景色だけでなく、山ごはんや登山ファッション、温泉など、下山後の楽しみまで含めたライフスタイルとしての登山を提案している。

大迫倫太郎 (YAMA HACK 編集長)

YouTube：http://www.youtube.com/@yamahack.henshu

日本最大級の登山WEBメディア『YAMA HACK（ヤマハック）』の編集長。最新のギア情報から登山のハウツー、安全啓発まで、あらゆる登山情報の最前線に立つエキスパート。メディア運営の知見を活かし、メーカーとユーザーを繋ぐ役割を担う。専門家としての鋭い視点と、一人の登山愛好家としてのフラットな視点を併せ持つ。

【マムート ららぽーと EXPOCITY 詳細】

店舗名称：MAMMUT ららぽーとEXPOCITY

オープン日：2026年5月1日（金）

所在地：〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY 2F 20113区

アクセス：大阪モノレール「万博記念公園駅」徒歩5分

営業時間：平日 10:00 - 20:00 土日祝 10:00 - 21:00

定休日：不定休

４．「FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026」×マムート 限定コラボTシャツを展開

マムートは、万博記念公園で開催される野外音楽フェス「FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026」において、フェス会場限定アイテム、およびストア先行販売アイテムとして、コラボレーションTシャツを展開します。

■ ストア先行販売プロダクト（会場販売とは別商品）

オープンしたばかりのマムート 心斎橋、マムート ららぽーとEXPOCITY、およびマムート 大阪（グランフロント大阪 南館4F）にて、数量限定で先行販売します。

ストアで販売されるTシャツは、フェス会場で販売されるTシャツとはデザイン・仕様が異なる、ストア専用プロダクトとなっており、フェス開催に先駆けてコラボレーションの世界観を楽しめる一着です。

■ フェス会場限定販売プロダクト

フェス当日、万博記念公園の会場では、イベントを象徴する「スタッフ公式Tシャツ（非売品）」を展開。そして、フェス会場限定デザインの「FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026 限定コラボTシャツ」を販売します。

これらのTシャツは、フェス会場とFM802 ECサイト（※4/20より販売）でのみ入手可能な限定アイテムとなり、当日の熱気や一体感を体感できる特別なプロダクトです。

【FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026 詳細】

日程：2026年5月23日（土）開場10:30開演12:00終演19:00（予定）

会場：大阪万国博記念公園もみじ川芝生広場

出演アーティスト：あいみょん、HY、OddRe:、DISH//、Bialystocks、BE:FIRST、Furui Riho、マカロニえんぴつ、レミオロメン

公式サイト：https://funky802.com/meet/

ABOUT MAMMUT：マムートについて

1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、160年以上の歴史を積み重ねてきたマムート。高品質のプロダクトと類い稀なブランド体験を提供するアウトドアブランドです。160年にわたりその代名詞とも言える安全性とイノベーションを追求し続け、世界でマーケットをリードするグローバルプレミアムブランドとして高い評価を獲得。洗練されたデザインと、極めて高い機能性が融合した製品ラインナップは、アパレル、フットウェア、バックパック、ロープ、クライミングハードウェア、アバランチセーフティと他に類を見ないほど幅広く構成されており、世界屈指の長い歴史と伝統をも誇るアウトドアブランドとして、世界約50の国・地域で展開しています。日本では直営店を札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、福岡等の主要都市で15店舗展開し、全国約700店の小売店で販売されており、さらに拡大しています。

[ABOUT MAMMUT：マムートについて]

https://www.mammut.jp/topics/explore-heritage

〈ブランド表記〉

英：MAMMUT

和：マムート

〈お客様お問い合わせ先〉

英：MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN

和：マムート・スポーツグループジャパン

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル5F

TEL:03-5413-8597

HP：https://www.mammut.jp/