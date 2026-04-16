格安マンスリーレンタカー専門店、カルノリレンタカーが岐阜県に初出店！『岐阜富加店』を4月10日にオープン

カルノリレンタカー株式会社

カルノリレンタカー岐阜富加店は、2026年4月10日にオープンした格安マンスリーレンタカー店です。カルノリレンタカーはマンスリー・ウィークリーレンタカー専門の会社として、ここまでノウハウと実績を蓄積してきました。岐阜富加店でもお客さまに喜んでいただくことを第一として参ります。

カルノリレンタカー岐阜富加店の概要

● HP：https://karunori-car.com/store/gifu/tomika/

● 住所： 〒501-3303 岐阜県加茂郡富加町羽生2137

● GoogleMap：https://maps.app.goo.gl/xBVitbyq7wm9jbg6A

● アクセス：長良川鉄道越美南線 富加駅から車で約4分、加茂野駅から車で約3分 送迎可！

● 電話番号： 050-1792-1033

● 営業時間：10:00～18:00（定休日：水曜日）

● LINE：https://lin.ee/pJydlM80

カルノリレンタカー岐阜富加店の特徴１.：1日~1週間~1ヶ月の長期利用が可能なこと

カルノリレンタカーはマンスリー、ウィークリー利用が多い、長期専門の格安レンタカー会社です。観光のお客さまもいらっしゃいますが、1日～3日貸しは少なくなります。マンスリー、ウィークリー専門として蓄積してきたノウハウをお客さまにお届けし、高品質なサービスを提供して参ります。

岐阜富加店ではマンスリー、ウィークリーレンタルを軸としながら、観光利用の短期貸しにも力を入れ、お客さま満足度の向上を図っていきます。長良川鉄道越美南線富加駅から車で約4分、加茂野駅から車で約3分で送迎も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

カルノリレンタカー岐阜富加店の特徴２.：軽自動車から普通車まで格安でレンタルできること

カルノリレンタカーは軽自動車を中心とした、格安のレンタカー会社です。価格の安さは日本トップクラスです。徹底した業務効率化、組織のDX化を図り、集客はコストを抑えられるWebマーケティングをフル活用。リピーターさまを大切にする方針を取り、無駄な料金を徹底排除しています。その結果、お客さまに喜んでいただける価格が実現できています。

料金は以下からご確認ください。

https://karunori-car.com/price/

カルノリグループの特徴３.：安かろう悪かろうは徹底排除、お客さまからの高評価口コミを獲得

カルノリレンタカーは格安レンタカーですが『安かろう悪かろう』は徹底排除しています。格安な分、新車をレンタカーとして提供することは難しいですが、それ以外の『接客サービス』には日本一力を入れて取り組んでいます。その結果、Googleの口コミにおいて、お客さまから高評価な口コミをいただいています。

岐阜県加茂郡、関市、美濃加茂市、可見市、富加町近辺でレンタカーをお探しの方は是非カルノリレンタカー岐阜富加店をご利用ください。

カルノリレンタカー岐阜富加店の概要

● HP：https://karunori-car.com/store/gifu/tomika/

● 住所： 〒501-3303 岐阜県加茂郡富加町羽生2137

● GoogleMap：https://maps.app.goo.gl/xBVitbyq7wm9jbg6A

● アクセス：長良川鉄道越美南線 富加駅から車で約4分、加茂野駅から車で約3分 送迎可！

● 電話番号： 050-1792-1033

● 営業時間：10:00～18:00（定休日：水曜日）

● LINE：https://lin.ee/pJydlM80

本件に関する問い合わせ先

カルノリレンタカー株式会社

お問い合わせ：https://karunori-car.com/contact/

mail：info@karunori-car.com

カルノリレンタカーのFCについて

FC加盟のご案内：https://karunori-car.com/fc/

最新の情報を配信しているLINE：https://line.me/ti/p/%40543gwyth

最新の情報を配信しているYouTube：https://www.youtube.com/@karunori/videos