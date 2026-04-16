理美容室・美容系店舗開業時の「事業計画書」を質問に答えるだけで自動生成するAIツール提供開始

NEXT BEAUTY TECH

美容室開業支援事業を行うNEXT BEAUTY TECH（東京都渋谷区）は、美容師・理容師向けに、開業準備時に必要な事業計画書をAIと独自の計算ロジックを活用して自動作成できるサービスを開始しました。

本サービスでは、店舗面積・家賃・席数・雇用人数・人件費・自己資金などの質問に回答するだけで、事業計画書を自動で作成することができます。

開業準備において多くの理美容師が悩む「事業計画書作成」を簡単にすることで、独立開業までの準備をスムーズに進めることが可能になります。

■サービス開発の背景

事業をスタートするために必要な資金を実績や計画内容をもとに準備することができます。

その際に重要になるのが「事業計画書」です。

事業の内容や収益の見込み、今後の展開などを整理し自分のビジネスをわかりやすく伝えるための設計図になります。

しかし、

- 何を書けばいいかわからない- 数字の作り方がわからない- 時間がかかる- 専門家に依頼すると費用が高い

といった課題があり、開業準備の進行を妨げる要因となっています。

本サービスは、こうした課題を解消し、よりスムーズに開業準備を進められる環境の整備を目的として開発されました。

■サービス概要

本ツールでは、以下のような基本情報を入力することで、事業計画書をAIと独自の計算ロジックを活用して自動生成します。

店舗面積、家賃、席数、雇用人数、人件費、自己資金などの情報をもとに、事業概要、収支計画、将来性などを含む構成で事業計画書を作成し、PDF形式でダウンロードすることが可能です。

■サービスの特徴

※汎用ロジックに基づくため個別事情が完全反映されるものではありません。

本サービスは、単なる数値計画の自動生成にとどまらず、実務での使いやすさと精度を両立。

用語解説機能付きで理解も深まる設計です。

- 生成された事業計画書に用語解説を表示 出力される事業計画書内の各項目に対して解説を付与。どの数字や記載内容が何を意味するのかを確認しながら理解できるため、初めてでも内容を把握しやすい設計です。- 文章生成をAIが最適化 開業の目的や背景、提供サービスの詳細、差別化戦略など、文章作成が必要な項目は、単語や箇条書きで入力するだけでAIが適切な文章へと整形します。- 作成後の修正・再出力に対応（最大3回） 一度作成・購入後も最大3回まで修正が可能。物件確定や内装見積もりの変更などに応じて数値を更新して、再度PDFとしてダウンロードできます。

これにより、開業準備の進行に合わせて柔軟にブラッシュアップできる運用設計となっています。

■料金

9,800円（税込）※購入後の３回の数字修正込み

以降、再作成は500円（税込）で可能です。

■注意事項

本サービスは、店舗面積、家賃、雇用人数、自己資金等の情報をもとに事業計画書を自動生成する有料サービスです。

生成される事業計画書は汎用的なロジックに基づくものであり、お客様固有の事情や個別の経営状況を完全に反映したものではありません。各種申請・手続きにおける結果を保証するものではないためご活用の際は、必要に応じて専門家への確認を推奨いたします。

また、サービスご利用の際は事前に利用規約をご確認ください。

■サービスサイト

https://nextbeautytech-ai.net/

■今後の展開

NEXT BEAUTY TECHでは、今後も美容業界に特化した開業支援サービスの拡充を進めてまいります。

事業計画支援にとどまらず、物件選定や集客支援など、開業プロセス全体を支援するサービス開発を推進していく予定です。