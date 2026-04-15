もしこの世界が、あなたが選んで参加している“ゲーム”だとしたら？――そんな問いから始まる、奥平亜美衣、待望のサイエンスファンタジー小説が発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、2026年4月15日（水）に『未来は、「キミの選択」を待っている リウのクォンタム・クエスト ラグランジアン編』（著：奥平亜美衣）を発売いたしました。

本書は、「引き寄せの第一人者」として知られる奥平亜美衣による、集大成的なサイエンスファンタジー小説です。量子力学や多次元宇宙の考え方を背景に、「選択」と「意識」が現実を作るというテーマを、物語として体感できる形で描いています。エンターテインメントとして楽しみながら、自分の選択や人生の捉え方に新しい視点をもたらす一冊です。

■ストーリー：異次元の旅を通して、本当の自分の力と世界の仕組みに気づいていく

物語は、普通の高校生リウが、もう一つの地球から来たヤンとの不思議な出会いをきっかけに始まります。ヤンは、量子もつれのように結びついた“もうひとりの自分”。

リウは仲間たちとともに、二つの世界を救うため、世界の鍵となる「アクシオン」を探し、すべての現実が生み出される源「ラグランジアン」を目指して旅に出ます。

そこは、無数の可能性が重なり合う世界。選択するたびに、現実が変化していく場所です。

旅の中でリウは、戦うのではなく、思い出していく。

本当の自分の力を。

選ぶことの意味を。

生きる目的を。

そして、この世界の“楽しみ方”を。

量子力学的な世界観の中で、リウは世界の仕組みや法則を学びながら、自らの可能性に気づき、さまざまな出会いを通して、アクシオンのありかへと近づいていきます。

これは、リウだけの物語ではありません。読者自身の人生と重なり合い、「自分こそが未来を選ぶ存在である」という感覚を呼び起こします。

■本書の物語の導入部分を漫画に！

発売に際し、物語を知っていただくため、リウとヤンの出会いの部分をわかりやすく漫画化しました。

この2人が出会いが、これからどのように展開し、どんな冒険が始まるのかは、ぜひ本書の小説でお楽しみください。

※本書は小説で、漫画は書籍に収録されていません。

■解説：物理学が裏付ける“もう一つの現実”という視点

本書には、野村泰紀氏（カリフォルニア大学バークレー校教授・物理学者）による解説を収録しています。

物語に描かれる「別の選択をした自分」や「複数の可能性が同時に存在する世界」は、量子力学における世界観とも通じています。量子力学では、現実は一つに確定する前に複数の可能性を含んでおり、観測によってその一つを経験すると考えられています。

本作は、こうした最先端の科学的発想を物語として体験させることで、読者に新しい世界の見方を提示します。

■著者プロフィール

奥平亜美衣（おくだいら あみい／Amy Okudaira）

1977年兵庫県生まれ。お茶の水女子大学卒業。

旅行会社および貿易会社勤務を経て、2014年よりスピリチュアル作家・翻訳家として活動を開始。

デビュー作『「引き寄せ」の教科書』（Clover出版）がベストセラーとなり、その後も著作を次々と刊行。累計発行部数は97万部を突破する。2019年、初の小説『探し物はすぐそこに』（幻冬舎）を上梓。2021年には『アインソフの物語』（ナチュラルスピリット）を刊行し、ファンタジー小説の分野へと創作の幅を広げている。

X：https://x.com/Amy_Okudaira

Instagram：https://www.instagram.com/amy_okudaira/

■書誌情報

書名：未来は、「キミの選択」を待っている リウのクォンタム・クエスト ラグランジアン編

著者：奥平亜美衣

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

発売日：2026年4月15日（水）

判型：四六判

ページ数：256ページ

ISBN：978-4-04-607972-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000866/)