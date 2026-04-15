【大阪】大衆酒場「北の家族 京橋ガード下店」が2026年4月18日（土）より周年祭を開催

GYRO HOLDINGS 株式会社「北の家族」公式サイト :https://www.kitanokazoku.jp/

株式会社Brand Bank Company（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：根本 寿一）が運営する大衆酒場「北の家族 京橋ガード下店」は2026年4月18日（土）から期間限定で『周年祭イベント』を開催いたします。

日頃よりご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて、期間中、周年祭ならではの特別企画を実施。フード、ドリンクともに大衆酒場らしい気前のよさを感じていただける内容をご用意いたしました。「北の家族 京橋ガード下店」は、これからも気軽に立ち寄れる活気ある大衆酒場として、お客様に楽しい時間をお届けしてまいります。この機会にぜひ周年祭イベントをお楽しみください。

「周年祭イベント」概要

原価奉仕！いくらぶっかけ

《第一弾》4/18（土）・19（日）

原価奉仕！いくらぶっかけ

500円（税込550円）

プチプチ食感のいくらを贅沢にぶっかけスタイルでご用意！白ごはんやかっぱ巻き、数の子クリームチーズや出汁巻き玉子などの組み合わせがおすすめ◎

※2名様ごとに1人前（約100g）までとさせていただきます。（3～4名様 約200g）※1ドリンクとお一人様1品以上のご注文をお願いいたします。※お通し代は別途頂戴いたします。

大特価！生ビール（黒ラベル）

《第二弾》4/20（月）・21（火）

大特価！生ビール（黒ラベル）

通常価格299円（税込329円）

⇒何杯飲んでも 一杯99円（税込108円）

※お通し代は別途頂戴いたします。※お一人様1品以上のご注文をお願いいたします。

大特価！レモンサワー

《第三弾》4/22（水）・23（木）

大特価！レモンサワー

通常価格355円（税込390円）

⇒何杯飲んでも 一杯48円（税込52円）

※お通し代は別途頂戴いたします。※お一人様1品以上のご注文をお願いいたします。

店舗情報

「北の家族 京橋 ガード下」外観「北の家族 京橋 ガード下」内観料理人こだわりの逸品が楽しめる高コスパの大衆酒場

店 名 ：北の家族 京橋 ガード下

住 所 ：大阪府大阪市都島区東野田町3-6-6

電話番号：06-6882-5558

営業時間：〈月～木〉16:00～23:00〈金〉16:00～翌4:00〈土〉12:00～翌4:00

〈日・祝〉12:00～23:00

アクセス：JR大阪環状線「京橋駅」から徒歩4分。京橋商店街内に当店がございます｡

店休日 ：無し

席 数 ：96席

ご予約 ：https://yoyaku.toreta.in/kitanokazoku-kyobashi

メニュー概要 ※一部抜粋

JR大阪環状線「京橋駅」から徒歩4分

《これ絶対に食べてほしい！北の家族の四大名物》

国産活〆虎ふぐのてっさ

■国産活〆虎ふぐのてっさ

虎ふぐは脂肪分が少なく雑味のない澄んだ旨みと、活〆ならではのしっかりとした弾力が特徴。噛むほどにふぐ本来の甘みと歯ごたえがじんわりと広がります。

・お一人様盛り 590円（税込）

■函館の生ホッケ

函館から直送される鮮度の良い「生ホッケ」。名物「生ホッケのきずし」の他､素材の旨みがそのまま楽しめる「塩焼き」もご用意しております。

・生ホッケきずし お1人様盛り 590円（税込）

生ホッケきずし骨付き鶏ザンギ ～素揚げ～

■骨付き鶏ザンギ ～素揚げ～

外はパリッと香ばしく、中はジューシーに仕上げた骨付き鶏。

・骨付き鶏ザンギ 素揚げ1ピース 490円（税込）

■大鍋牛ホルモン煮込み

鮮度の良い牛ホルモン・牛スジ・野菜や玉子を使用した､大鍋で作る絶品味噌煮込み。お好きなものを少しずつどうぞ。

・煮込み盛り合わせ 869円（税込）

・和牛ホルモン 539円（税込）

・牛スジ 429円（税込）

・煮込み大根 209円（税込）他

大鍋牛ホルモン煮込み

「北の家族」について

"誰もが気軽に立ち寄れ、学生でも楽しめる都心の居酒屋"というコンセプトを元に、半世紀にも渡り継続する老舗居酒屋ブランド「北の家族」は、1973年新宿にて1号店をオープンしました。その名の通り、北海道の食材を職人がひと手間かけて、素材に合った調理法で提供し続けて50余年。

創業当時の想いは、今もなお受け継がれ、多くの方々にいつもの居場所として親しまれています。

そして今、「北の家族」から派生した新ブランド「きたぎん」も順調に店舗を増やしながら、より幅広い世代に"北の味"を届け時代に合わせて姿を変えながらも、次の50年に向けて歩みを進めています。

会社概要

Brand Bank Company

お客様に、笑顔とワクワクと美味しさを。

商 号 ： 株式会社Brand Bank Company

代表者 ： 代表取締役社長 根本 寿一

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 日土地西新宿ビル7階

設 立 ： 2010年7月

資本金 ： 1,000万円

事業内容 ： 飲食店の経営

公式サイト : https://www.brandbankcompany.co.jp/

Youtube ：https://www.youtube.com/@BrandBankCultue

Instagram：https://www.instagram.com/brand_bank_company

Facebook ：https://www.facebook.com/BrandBankCompanyLtd

X（旧Twitter）：https://x.com/brand_bank_com

GYRO HOLDINGS

「食で未来を創る」をビジョンにかかげ、食を通じてオリジナリティと圧倒的付加価値の高いサービスを広く提供することで、食に関する課題解決や世の中が少しでも豊かになることを目指していきます。

傘下には事業会社である株式会社Brand Bank Company、株式会社 Innovation Planning、株式会社ダルマプロダクション、株式会社ファイブ.シー、株式会社S.E.T、株式会社イーグラント・コーポレーションを有し、居酒屋業態を中心に、カフェ、洋風レストラン、ビアガーデン、和風レストラン、高級レストランなど90ブランド以上の飲食店を展開しています。

商 号 ： GYRO HOLDINGS株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 根本 寿一

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 日土地西新宿ビル7階

設 立 ： 2006年6月

資本金 ： 3,000万円

事業内容 ： 食に関わるサービスの提供（1.飲食店経営 2.独立支援 3.FC店舗支援）

公式HP ：https://gyro.holdings

店舗一覧 ：https://shop.gyro.holdings/all/