株式会社Mavericksは、動画生成AI「NoLang」のスライド生成機能に広告・クリエイティブ業界向けサンプルスライドを追加

株式会社Mavericks

日本発の動画生成AI「NoLang（ノーラン）」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：代表取締役社長 奥野 将太）は、NoLangのスライド生成機能に広告・クリエイティブ業界向けのサンプルスライドを新たに追加しました。クライアント提案資料や月次レポート、広告ルール変更の説明資料、クライアント別バリエーション展開、社内トレーニング資料など業界で頻出する5つの活用シーンに対応したテンプレートを用意しており、オリエンシートPDFや運用レポートなどの既存資料を投入するだけで、要点が整理されたスライドからナレーション付き動画までを一気通貫で自動生成できます。専門的なデザインスキルがなくても高品質な提案資料・レポート・研修コンテンツを短時間で制作でき、広告代理店やクリエイティブエージェンシーの現場における資料作成負担を大幅に軽減します。

■市場拡大で案件増加も、資料作成が現場のクリエイティブを圧迫

広告・クリエイティブ業界では、クライアントへの提案資料、月次の広告運用レポート、規制変更時の説明資料、社内トレーニング資料など、資料作成を伴う業務が高頻度で発生します。2024年の日本の総広告費は7兆6,730億円（前年比104.9%）と3年連続で過去最高を更新し、インターネット広告費は3兆6,517億円（前年比109.6%）に達しました（※1）。市場拡大に伴いクライアント数や運用媒体数が増加する一方、それを支える現場の資料作成負担も比例して膨らんでいます。

まず、提案資料やレポートの作成にかかる負担は深刻です。営業現場における業務実態調査（2021年、営業・営業企画職400名対象）では、最も時間がかかる業務として「資料作成」が30.5%で最多となり、1人あたり年間619時間、人件費換算で約167万円のコストが費やされていると報告されています（※2）。営業担当者1,000名を対象とした商談準備の実態調査（2025年）でも、「提案資料の作成に手間がかかる」が44.7%で最大の課題として挙がっています（※3）。さらに、広告代理店経営者83名への調査では、「担当者により運用スキルに差がある・育成面に課題」「業務フローが標準化されずバラバラ」が組織課題の上位を占めており、属人化による品質のばらつきも指摘されています（※4）。広告・クリエイティブ業界では案件ごとに一から提案資料を組み立てる必要があるため、こうした負担は特に顕著です。

こうした負担を吸収すべき人員のリソースも年々厳しさを増しています。パーソルキャリアの職種別残業時間調査（2023年、ビジネスパーソン15,000人対象）では、「プロデューサー/ディレクター/プランナー（出版/広告/Web/映像関連）」の月間平均残業時間が42.2時間と全職種中で最多となっています（※5）。帝国データバンクの調査（2025年1月）でも、正社員の人手不足を感じている企業の割合は53.4%とコロナ禍以降で最高水準に達しており（※6）、限られた人員の中でクライアントワークと社内業務を両立する負担は増す一方です。本来クリエイティブワークに時間を使いたい現場が、資料のデザイン調整やレポーティング作業にも追われている実態がうかがえます。

NoLangではこうした課題に対応するため、スライド生成機能に広告・クリエイティブ業界向けのサンプルスライドを新たに追加しました。

※1 電通「2024年 日本の広告費」(https://www.dentsu.co.jp/news/release/2025/0227-010853.html)（2025年2月27日公表）

※2 スマートスライド「営業現場における業務実態調査2021」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000052185.html)（営業・営業企画職400名対象、2021年10月実施）

※3 ハンモック「営業担当者の商談準備に関する実態調査」(https://www.hammock.jp/hpr/media/business_negotiations_preparing_research.html)（営業部・営業企画部1,000名対象、2025年10月実施）

※4 Shirofune「広告代理店の経営者83人へのアンケート調査」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000016578.html)（2020年3月実施）

※5 パーソルキャリア（doda）「2023年の職種別 平均残業時間調査」(https://www.persol-career.co.jp/newsroom/news/research/2024/20240115_1303/)（ビジネスパーソン15,000人対象、2024年1月公表）

※6 帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査」(https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250221-laborshortage202501/)（2025年1月）

■既存資料からスライドと動画を一気通貫生成。広告業界向けに新搭載

NoLangのスライド生成機能は、テキストやPDFなどの素材をもとに、図表・グラフ・見出し付きのスライドを自動生成し、さらにそのままナレーション付き動画として出力できる機能です。スライドの作成から動画化までを一つのサービス上で完結できる点が特長であり、従来であれば資料作成ツールと動画制作ツールを別々に用意し、それぞれの操作を習得する必要があった工程を一気通貫で実現します。オリエンシートPDFや広告運用レポートPDFなどをそのまま素材として投入できるため、広告・クリエイティブ業界に蓄積された既存資料を活かしながら、提案資料・レポート・研修コンテンツへと展開していくことが可能です。

今回、このスライド生成機能に広告・クリエイティブ業界に特化したサンプルスライドを新たに追加しました。サンプルスライドをテンプレートとして選択することで、用途に合ったデザイン・構成のスライドをすぐに作成開始することが可能です。たとえば、クライアント提案資料を作成したい場合、該当するサンプルスライドを選び、オリエンシートPDFや過去実績PDFをアップロードするだけで、要点が整理されたスライドが自動生成され、そのままクライアントへの提案資料やプレゼン動画として活用することができます。広告代理店、PR会社、クリエイティブエージェンシーなど、さまざまなシーンでの活用を想定しており、専門的なデザインスキルがなくても、高品質な提案資料・レポート・研修コンテンツを制作することが可能です。

■提案・レポート・研修まで対応する4つのサンプルスライド

今回追加した広告・クリエイティブ業界向けサンプルスライドの中から、代表的な4つの活用例を紹介します。

1つ目は「クライアント提案スライド」です。クライアントの担当者・意思決定者を対象に、企画概要・スケジュール・見積をまとめた提案スライドを生成できるサンプルです。コンペや案件獲得のたびに提案スライドを用意する必要があるものの、企画やクリエイティブの検討に時間を使いたいため、スライドのデザイン調整に割ける時間が限られるという課題に対応しており、オリエンシートPDF・過去実績PDF・企画メモを素材として投入するだけで、提案に必要な情報が整理されたスライドを短時間で作成することが可能です。コンペ・案件獲得時のスライド準備にかかる時間を削減し、企画やクリエイティブの検討により多くのリソースを振り向けられるようになります。

2つ目は「月次レポートスライド」です。クライアントを対象に、広告運用の成果をグラフ・数値で報告するスライドを生成できるサンプルです。毎月、全クライアント分のレポートスライドを作成する必要があるものの、クライアント数が増えるほどレポーティング作業に時間が取られ、施策改善に集中しにくくなるという課題に対応しており、広告運用レポートPDFやリサーチデータを素材として投入するだけで、成果が可視化された月次レポートスライドを効率的に作成することが可能です。レポーティング業務の負担を軽減し、施策の分析や改善提案により多くの時間を確保できます。

3つ目は「広告ルール変更のクライアント説明スライド」です。クライアント（広告主）を対象に、公的文書の変更点を出典付きでわかりやすく説明するスライドを生成できるサンプルです。広告規制や業界ルールの変更があるたびに全クライアント向けに説明資料を準備する必要があるものの、公的文書から要点を抽出してスライドにまとめ直す作業に手間がかかるという課題に対応しており、公的文書PDFを素材として投入するだけで、変更点が整理された説明スライドを短時間で作成することが可能です。広告規制・業界ルールの変更時に、全クライアントへ迅速かつ正確に情報を届ける体制を構築できます。

4つ目は「社内向け研修用スライド」です。社内スタッフ（営業・プランナー）を対象に、業界知識を共有するためのトレーニングスライドを生成できるサンプルです。定期的な勉強会用のトレーニング資料を継続的に整備したいものの、クライアントワークが優先されるため社内向け資料の作成に手が回りにくいという課題に対応しており、業界レポートPDFや社内資料を素材として投入するだけで、勉強会で活用できるトレーニングスライドを効率的に制作することが可能です。クライアントワークに追われる中でも、定期勉強会用の研修コンテンツを継続的に整備し、社内の知識共有とスキルアップを推進できます。

■今後の展望

NoLangは引き続き、広告・クリエイティブ業界の提案資料作成・レポーティング・研修運営にかかる負担の軽減と、クライアント対応の効率化に貢献するための機能強化を進めてまいります。また、今後も広告・クリエイティブ業界の現場の声を反映し、業態別・業務別のサンプルスライドを順次拡充していく予定です。

■動画生成AI「NoLang」とは

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF・pptx資料、WebサイトのURL、さらには画像や音声・動画ファイルを入力するだけで、最短数秒で動画を生成できる日本発の動画生成AIサービスです。

2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人、法人企業の導入社数は80社を突破。ニュース記事の要約動画作成、SNS向けコンテンツ制作、社内研修資料の動画化など、幅広い用途で活用されており、日本発の動画生成AIプロダクトとして日本最大級の規模を誇ります（2026年3月時点）※。

100体以上のアバターや300種類以上の音声などの豊富なアセットに加え、独自のアバターを作成できる機能や感情豊かな音声合成機能を備えており、専門知識がなくても誰でも瞬時に高品質な動画を作成できます。

※ 登録ユーザー数で比較（当社調べ）

NoLangで動画を作成してみる :https://no-lang.com

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「NoLang」の導入支援をはじめ、PoC（概念実証）の実施、AI研修のご相談、貴社の課題に合わせたシステム開発に至るまで、日々AIプロダクト開発の最前線を走る我々が直接ご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129953/table/123_1_4f1a91a8debae2309844e6a90257da76.jpg?v=202604150351 ]

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp