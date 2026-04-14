ベッコフオートメーション、自社展示会「Beckhoff Technology Day 2026 in Nagoya」を開催

ベッコフオートメーション株式会社

ベッコフオートメーション株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：川野俊充）は、自社主催のプライベート展示会「Beckhoff Technology Day 2026 in Nagoya」を2026年5月21日（木）、名古屋コンベンションホールにて開催いたします。

本イベントは、「ハノーバーメッセ2026速報 ― Physical AIが加速する生産財の知能化」をテーマに、ベッコフの新製品情報と欧州の最新トレンドをいち早くご紹介するとともに、AIが物理世界と融合し製造現場をどう変えつつあるかを、ドイツ本社・プラスチック産業マネージャーのChristian Gummichによる基調講演と、ベッコフ最新製品のデモ展示を通じて、リアルにご体感いただけます。ハイライト製品として、高速リニア搬送システム「XTS」、磁気浮遊式搬送システム「XPlanar」の次世代搬送技術をはじめ、制御盤レス・プラグイン式ソリューション「MX-System」、「TwinCAT CoAgent」によるエージェント型AI統合制御デモの展示を予定しています。さらに、ベッコフがスポンサーを務める東京大学ロボコンサークル RoboTechによる国際大会優勝報告など、充実したプログラムをご用意して皆様のご来場をお待ちしております。

Beckhoff Technology Day 2026 in Nagoyaへのお申し込みは、以下「開催要項」に記載のイベント詳細ページよりご登録受付中。（写真提供：ベッコフオートメーション）

■ 特別プログラム

【基調講演】「Smart Plastics Production ― PC制御と機械学習・生成AIの融合」

- 登壇者：Beckhoff Automation GmbH（ドイツ本社） プラスチック産業マネージャー Christian Gummich- 講演概要：射出成形における機械学習を用いた品質予測、および押出ブロー成形プロセスへの生成AI活用など、PC制御プラットフォーム上での実践的なAI活用事例を紹介。

【特別報告】「東京大学ロボコンサークル RoboTech 2025年国際大会優勝報告」

- 登壇者：東京大学ロボコンサークル RoboTech 2025年度部長- 講演概要：EtherCATとAI技術を活用し、2025年モンゴル開催のABUアジア・太平洋ロボコンにて優勝を果たしたRoboTechの開発プロセスと活動報告。

■ 展示予定デモ

- プラグイン式制御盤レスシステムソリューションMX-System- 高速リニア搬送システムXTS- 磁気浮遊式搬送システムXPlanar- TwinCAT CoAgentによるエージェント型AI統合制御デモ- 最新産業用PC：C6025、C6015（Intel Atom(R)搭載）、CX8290（Linux(R)搭載）- TwinCAT MATLAB(R) 連携によるロボットVMデモ

昨年、横浜で開催された Beckhoff Technology Day 2025 の様子。（写真提供：ベッコフオートメーション）

【ベッコフオートメーション 代表取締役社長 川野俊充コメント】

昨年に引き続き、今年もリアルな場で皆様とお会いできることを大変嬉しく思います。本年よりBeckhoff Technology Dayを年間2回開催し、皆様との対話をより密にしてまいります。

AIと物理世界が融合する「Physical AI」の潮流の中、製造現場での適応と未来への道筋をお客様と共に模索することを、ベッコフの重要な役割と捉えております。本イベントでは、AI統合制御デモや最新搬送技術の実機展示を通じ、次世代のものづくりの在り方を一緒に探る機会としたいと考えております。

また、産業用制御システムのセキュリティ強化も重要な課題です。欧州CRA（Cyber Resilience Act）対応を含む安心・安全への取り組みを着実に推進してまいります。

ベッコフの技術が現場でどのように価値を生み出しているか、直接ご体感いただける一日となれば幸いです。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

【Beckhoff Technology Day 2026 in Nagoya 開催要項】

■ 日程：2026年5月21日（木）13:00～17:45（12:30より受付開始）

■ 会場：〒453-6102 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート 4F

名古屋コンベンションホール（大会議室407）

https://www.nagoya.conventionhall.jp/access.html

■ イベント詳細・お申し込み：

https://www.beckhoff.com/ja-jp/company/events-and-dates/beckhoff-technology-day-japan/

※お席に限りがございます。満席となり次第、受付を終了いたしますので予めご了承ください。

また、会場の都合で人数制限をさせていただく場合がございます。