「陸前高田ワタミオーガニックランド」おかげさまでオープン5周年！「食べて・遊んで・体験する」5周年記念イベントを開催決定！

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（東京都大田区、以下、ワタミ）の子会社であるワタミオーガニックランド株式会社（岩手県陸前高田市、以下、ワタミオーガニックランド）は、2026年4月29日にオープン5周年を迎えます。これを記念し、「食べて・遊んで・体験する」をテーマにした「5周年記念イベント」（以下、本イベント）を開催します。

本イベントは、5年間の歩みを支えてくださったお客様や地域の皆さまへ感謝を伝えることを目的に企画いたしました。前日の「前夜祭」では、幻想的なイルミネーションと食事とともに、地元アーティストによる音楽祭を開催。イベント当日は、空からの景色を楽しめる熱気球の体験搭乗や記念式典のほか、地域団体による屋台、キッチンカー、体験ブースが多数出店し、地域の皆さまとともに節目を盛り上げます。

また、ゴールデンウイーク期間限定で「三陸サーモンフライバーガー」（税込980円）を販売いたします。陸前高田市の山と海の恵みで育てられたサーモンです。この機会にぜひお召し上がりください。

ワタミは2011年の東日本大震災発生直後から陸前高田市とボランティア活動等で交流を深め、震災から10年後の2021年4月29日に「訪れる人、全てが、楽しい思い出を、つくってもらえるような場所でありたい」という思いのもとワタミオーガニックランドを開園いたしました。この先も永く愛される施設であるために、陸前高田市および岩手県の魅力発信に取り組んでまいります。

三陸サーモンフライバーガー

■主なイベント内容

4月28日(火) 前夜祭：イルミネーション、食事（ハンバーガー等）、地元アーティストによる音楽祭

4月29日(水・祝) 本祭：熱気球の体験搭乗※、記念式典、餅まき、屋台・キッチンカー・体験ブース出店

※天候により中止となる場合がございますのでご了承ください。

■農業テーマパーク「陸前高田ワタミオーガニックランド」について

「陸前高田ワタミオーガニックランド」は有機・循環型社会をテーマにした農業テーマパークで、岩手県陸前高田市に2021年4月29日に開業しました。陸前高田市と連携しながら、約23ha（東京ドーム５個分）という広大な敷地に、農場、牧場、野外音楽堂、発電施設など、今後20年かけてさまざまな施設を増やしていく計画です。また農作物を生産して、それをもとに加工品を作り、販売までを手掛けることでワタミグループが推進する再生可能エネルギーを利用した循環型６次産業モデルを具現化していきます。

ワタミオーガニックランドHP：https://watami-organic.jp/blog/watami_organicland

■ワタミモデル（再生可能エネルギーを利用した循環型6次産業モデル）

ワタミグループは、持続可能な社会を実現していくために、ワタミモデルの普及を目指しています。ワタミモデルとは、再生可能エネルギーを使った循環型6次産業モデルのことです。

ワタミグループでは、１次産業としての有機農業、２次産業として食品工場、３次産業として外食事業・弁当宅配事業という6次産業モデルを運営しています。また、「RE100」を目指して再生可能エネルギーの活用や食品・容器包装品のリサイクルなどの循環型の取り組みにも積極的に取り組んできました。2021年4月には、ワタミモデルのコンパクトな具現化の場として岩手県陸前高田市にワタミオーガニックランドを開業し、陸前高田市を始め、すべてのステークホルダーと協力しながら被災地復興、地方創生も目指しています。

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp

■ワタミオーガニックランド株式会社

【住 所】 岩手県陸前高田市気仙町字土手影309

【代表者名】 代表取締役 清水 邦晃

【設 立】 2019年10月

【資 本 金】 3,000万円（ワタミ株式会社の100％子会社）

【事業内容】 農業テーマパーク事業

【ホームページURL】 https://watami-organic.jp/