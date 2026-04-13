【いわきFC】5/9(土)甲府戦にて、「常磐地区小学生一斉観戦事業」試験的実施のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCでは、5月9日（土）に行われる明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-B 第16節 vs ヴァンフォーレ甲府にて、「常磐地区小学生一斉観戦事業」を試験的に実施いたしますので、お知らせします。

【常磐地区小学生一斉観戦事業】

■目的

本事業は、スポーツによる人・まちづくり推進協議会の事業として、いわきFCと連携してトップレベルのプレーを観る機会を提供し、生活にスポーツを取り入れることで、「人を元気」にし「地域の元気」に繋げ「地域経済」への波及を目指すと同時に、「いわきFC」の活動を支援し、チーム認知度の向上とシビックプライドの醸成を図るとともに、チームを活用した本市のシティセールスに繋げることを目的として実施いたします。



また現状は、ハワイアンズスタジアムいわきのキャパシティを踏まえ、今シーズンは試験的に常磐地区の小学5年生を対象に実施し、今後は市内各地区の公平性に配慮しながら、対象エリアを順次拡大・見直していく予定です。

■対象試合

5月9日（土）14:00キックオフ

明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-B 第16節 vs ヴァンフォーレ甲府

■対象小学校

いわき市常磐地区 小学校6校（約280名）

湯本第一小学校、湯本第二小学校、湯本第三小学校、磐崎小学校、長倉小学校、藤原小学校

■観戦エリア

メイン自由席（ミックス）を「常磐地区小学生一斉観戦エリア」として運用いたします。

本試合では、メイン自由席（ミックス）の販売はいたしませんので、あらかじめご了承ください。