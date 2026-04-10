サムスン電子ジャパン株式会社

サムスン電子ジャパン株式会社は、この度、ソフトバンク株式会社が、2026年4月10日より提供する「Starlink」を活用した衛星とスマートフォンとの直接通信サービス「SoftBank Starlink Direct」において、Samsung Galaxyの8製品が対応することをお知らせいたします。

ソフトバンク株式会社が販売する対象のSamsung Galaxy8製品で、“ソフトバンク”のスマートフォン向けの料金プランや、“ワイモバイル”の「シンプル」「シンプル2」「シンプル3」をご契約の方は申し込み不要、追加料金なしで「SoftBank Starlink Direct」※1をご利用いただけます。「SoftBank Starlink Direct」の提供により山間部や離島、海上など、これまで地上の基地局による通信がご利用いただけなかった地域や災害発生時などに地上の通信設備がご利用いただけなくなった地域の屋外環境下において、テキストメッセージの送受信や緊急地震速報など一部の緊急速報メールの受信、対象アプリでのデータ通信が可能になります。

今後も、電波が届かないエリアだけではなく、災害時も安心してご使用いただけるよう、衛星通信対応の製品を順次拡大予定です。

※1 ソフトバンクの通信圏外エリアで、かつ衛星との間に遮へい物がない場所においてのみ利用できます。通話および緊急通報はご利用いただけません。

＜ソフトバンク端末 対象製品＞ 全8製品 （2026年4月10日時点）

「Samsung Galaxy S26｜S26+｜S26 Ultra｜S25｜S25 Ultra」

「Samsung Galaxy Z Fold7」

「Samsung Galaxy Z Flip7」

「Samsung Galaxy A25 5G」

※SIMフリー端末は対象ではありません。

※上記対象端末であれば、“ソフトバンク”“ワイモバイル”“LINEMO（ラインモ）”のSIMはいずれも対象です。

※「SoftBank Starlink Direct」の詳細は、ソフトバンク株式会社のホームページをご確認ください。

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltd.の商標または登録商標です。

●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。