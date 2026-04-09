OPPOとMediaTek、MWC 2026でオンデバイスAIの最新イノベーションを披露

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【2026年3月4日スペイン・バルセロナ】- OPPOとMediaTekは、Mobile World Congress（MWC）2026でのMediaTek主催「AI for Life」基調講演にて、オンデバイスAIの最新技術を披露しました。OPPO研究院代表のジェイソン・リャオ氏は、両社の緊密な協業が、スマートフォンに搭載されたAI機能の進化をどのように加速させているか説明しました。

本イベントでは、新たなオンデバイスAI機能の展開に加え、共同開発している「Omni Model」の進捗や、エコシステムを越えた連携の進化についても紹介され、次世代のAIスマートフォンに向けた両社のビジョンが示されました。

チップ技術を体験価値へ：オンデバイスAIの進化

モバイル体験がますますAI中心へと進化する中、OPPOは、New Computing、New Perception、New Ecosystemという3つのコンセプトを柱としたAI戦略を推進しています。その中核となるのが、オンデバイスコンピューティングで、低遅延・プライバシー保護・パーソナライズされたAI体験を実現します。ジェイソン・リャオ氏は、「オンデバイスコンピューティングはOPPOのAI戦略の中核であり、AIを日常生活に溶け込ませ、リアルタイムで“実感できる”体験へと進化させるものです」と述べました。OPPOとMediaTekはこのビジョンを共有し、フラッグシップチップの開発過程で緊密に連携し、オンデバイスAIを単なる技術コンセプトから実用的で大規模に展開可能な段階へと進めています。

MediaTek Dimensity 9500を基盤に、OPPOが独自開発したオンデバイスAI翻訳とAIポートレートグローは、クラウドベースのAI機能に匹敵する性能を実現しています。これらの機能は、今後予定されているColorOS 16のアップデートを通じて、OPPO Find X9シリーズに順次展開される予定です。

オンデバイスAI翻訳は、端末上で直接動作し、従来の手法と比較して平均15％の精度向上を実現します。複数言語間のシームレスな翻訳にも対応。インターネット接続がない場合や通信環境が不安定な場合でも安定したパフォーマンスを維持し、さまざまなシーンで信頼性の高い翻訳を可能にします。

一方、AIポートレートグローは、複雑な照明環境下で撮影されたポートレートの品質を向上させる機能です。撮影されたシーンの光の状態を分析、自然な明るさや陰影に整えることで、暗所や逆光といった条件でも、違和感がない形で画質を改善します。ネットワークがない環境でも実行可能です。実際に行われたデモンストレーションでは、多様なシーンに的確に対応しながら視覚的に自然な補正を行えることを示しました。

さらにOPPOとMediaTekは、業界初となるオンデバイスの完全マルチモーダルAIモデル「Omni」の技術プレビューを公開しました。Omniは、音声・映像・テキストといった複数の情報を横断して理解し、ユーザーと自然にやりとりできるよう設計されたモデルで、音声・映像・テキストの入力に対応。スマートフォン上でリアルタイムのシーン認識や対話型Q&Aを可能にします。この進化により、オンデバイスAIは現実世界をより深く認識・理解できるようになり、より能動的で自然な人間とデバイスのやりとりの実現につながります。

エコシステム連携で加速するAIのイノベーション

今回の協業は、MediaTekブース内のインタラクティブ体験ゾーンでも披露されました。来場者は、Find X9 ProのオンデバイスAI機能に加え、OPPO Hasselblad Teleconverterによる望遠撮影性能を実際に体験しました。また、Reno15 Proも展示され、AIモーションフォト消しゴム、AIモーションフォトポップアウト、AIフラッシュ撮影といった、創造性を高めるAI撮影機能が紹介されました。

OPPOのFind X9では、MediaTekとGoogleとの緊密な連携によって、Android(TM)デバイスのみで使えたQuick Share機能が、AirDropにも対応しました。 サードパーティ製アプリをインストールすることなく、OPPOスマートフォンとiOS、iPadOS、macOSデバイス間で、安全かつスムーズにファイル転送が可能となり、クロスプラットフォームでの利便性が向上します。

その他、OPPO Find X9 ProがGLOMO Awardsの「Best Smartphone」部門にノミネートされ、パフォーマンス、イメージング、AI統合における革新性が高く評価されました。

今後もOPPOとMediaTekは、オンデバイスAIをはじめとする先進領域での協業をさらに強化し、ユーザー体験の向上を目指していきます。両社は引き続き、世界中のユーザーに対して、より高度で信頼性の高いAI体験の提供に取り組んでまいります。

※ 国や地域によって利用できるAI機能は異なります。

※ Google、Android、Quick Share は、Google LLC の商標です。

OPPOについて

OPPOは、「Make Your Moment（自分だけの瞬間を描こう）」をブランドスローガンに掲げる世界をリードするスマートデバイスブランドです。2008年に最初のフィーチャーフォン「A103 Smiley Face」を発表以来、OPPOは、デザインの美しさと革新的な技術を両立させながら、新たな価値の創出を目指してきました。現在OPPOは、FindシリーズやRenoシリーズを中心とした多様なスマートフォンやIoT機器、ColorOSを提供しています。 OPPOは、70以上の国と地域で事業を展開、4万人以上の従業員が「自分らしさを愛し、今を楽しむ」世界中のお客様を応援しています。

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