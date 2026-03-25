【独自調査】20代転職者の年収アップ率を業界別に徹底分析

株式会社CAREER FOCUS

第二新卒・20代のキャリアアップ転職を専門に支援する株式会社CAREER FOCUS（本社：東京都新宿区、代表取締役：東田尚起・丸尾明大）は、厚生労働省「令和6年雇用動向調査」および転職サービスdoda「平均年収ランキング2025」等の公開統計データと自社の転職支援実績を組み合わせ、20代転職者の業界別年収変動実態を分析しました。その結果、20代の転職における年収アップ率は「どの業界に転職するか」によって最大2倍以上の差が生じることが判明。本リリースでは、業界別の年収ランキングに加え、当社エージェント「キャリアフォーカス（旧：攻めキャリ）」利用者の年収アップ事例を実名ベースで公開し、第二新卒・20代が年収を最大化するための転職戦略を提言します。

本リリースのポイント

■ 転職で賃金が増加した割合は40.5%（厚生労働省 令和6年雇用動向調査）

── 3年連続で改善し、20代は特に顕著

■ 20代の平均年収は365万円（doda 2025）

── 前年比+5万円で過去9年間の最高を更新

■ 業種分類別で20代トップは「金融」410万円

── 下位業種との差は100万円超。業界選びが年収を決める

■ 当社サービス利用者の80%が年収アップを実現、平均上昇額は+100万円（自社実績・2025年度）

■ 年収アップ成功者が最も多い年齢は27歳（doda調べ）

── 20代後半が転職の"黄金期"

1. 背景：いま、20代の転職市場で何が起きているのか

転職で「年収が上がる人」は過去最高水準に

厚生労働省が2025年8月に公表した令和6年「雇用動向調査」によると、2024年に転職した人のうち前職より賃金が増加した割合は40.5%に達しました。前年の37.2%から3.3ポイント上昇し、賃金が減少した割合（29.4%）を11.1ポイント上回っています。

特に注目すべきは年齢別の傾向です。同調査では、34歳以下の転職者の45%以上が賃金増加を実現しており、若年層ほど転職による年収アップの恩恵を受けやすいことが統計的に裏付けられています。さらに2025年上半期の速報値でも「増加」39.4%に対し「減少」31.5%と、転職市場の好調は継続しています。

20代の平均年収は365万円 ── ただし「業界格差」は拡大

転職サービスdodaが約60万人の登録者データを基に発表した「平均年収ランキング2025」では、20代の平均年収は365万円（前年比+5万円）と、2017年以降の過去9年間で最高値を記録しました。日本全体の平均年収429万円も3年連続で上昇しており、賃上げの追い風が吹いています。

しかし、業種分類別に見ると景色は一変します。20代で最も平均年収が高い業種分類は「金融」の410万円である一方、「小売／外食」は361万円と全年代平均でも最下位圏にとどまっています。同じ20代でも、業界が違うだけで年間50万円～100万円以上の差が生まれているのが実態です。

つまり、20代の転職において年収を最大化するための最重要変数は「どの業界を選ぶか」であるにもかかわらず、多くの第二新卒・若手人材がこの事実を十分に認識しないまま転職先を決めています。

2. 20代の年収が高い業界ランキング（2025年最新版）

以下は、doda「平均年収ランキング2025」の業種分類別データをもとに、当社が20代の転職戦略の観点で整理したランキングです。

※20代限定の業種分類別平均年収は「金融」のみ公開。その他は全年代平均を参考値として記載。出典：doda「平均年収ランキング2025」（2024年9月～2025年8月、約60万人の正社員データ）

注目すべきは「前年比」の列です。金融・メーカー・IT／通信は全年代平均で+6万円～+11万円と大きく伸びており、今後も20代の年収上昇が期待できる成長セクターと言えます。一方、メディカルは唯一の前年比マイナスとなっており、業界ごとの賃金トレンドの違いが鮮明です。

3. キャリアフォーカス利用者の実績：80%が年収アップ、平均+100万円

株式会社CAREER FOCUSが運営する第二新卒・20代特化の転職エージェント「キャリアフォーカス（旧：攻めキャリ）」の2025年度支援実績を集計したところ、以下の結果となりました。

なぜ全国平均の2倍の成功率を実現できるのか。その理由は、キャリアフォーカスが実践する「キャリア共創型」支援モデルにあります。単に求人を紹介するだけでなく、求職者一人ひとりのスキル・経験・志向を丁寧に棚卸しし、最適なキャリアパスを設計。書類添削から面接対策、年収交渉まで一気通貫でサポートすることで、第二新卒・20代のポテンシャルを最大限に引き出しています。

4. 転職成功事例：第二新卒・20代のリアルなキャリアアップストーリー

事例1：中学校教員 → 人材業界（リクルート社）｜年収200万円アップ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/155850/table/9_1_c5762485665fb6275e6ae62cb575abd2.jpg?v=202603250451 ]

Aさんのコメント：「大学卒業後、地元の中学校教員として5年間務めました。仕事のやりがいはありましたが、業務量に対する評価や将来への不安を抱いていたところ、知人の紹介でキャリアフォーカスに出会いました。約半年間でキャリアの棚卸しから書類添削、求人提案、面接対策まで、私に合ったロードマップを示してくれました。本当に信じて頑張ってきてよかったです」

事例2：不動産営業 → M&A業界｜年収300万円アップ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/155850/table/9_2_e0da59239257a74e5336cceb8d5a1e30.jpg?v=202603250451 ]

Bさんのコメント：「新たな挑戦を求め、未経験のM&A業界への転職を決意しました。自己分析や面接対策を徹底的にサポートしてくれたキャリアフォーカスのおかげで、無事キャリアチェンジを実現。知識ゼロからの挑戦でも、寄り添って伴走してくれる存在がいれば未来は変えられると実感しました」

事例3：IT営業 → SaaS業界（カスタマーサクセス）｜年収150万円アップ[表3: https://prtimes.jp/data/corp/155850/table/9_3_63ec3783a0c78d5d6dca765d7a06a4bf.jpg?v=202603250451 ]

Cさんのコメント：「日々ノルマに追われる毎日に限界を感じていました。‘今のままでいいのか’と悩む中でキャリアフォーカスを知り、毎週の面談で自分の強みを引き出してもらいました。SaaS企業のカスタマーサクセス職に内定し、やりがいも働きやすさも手に入れ、前向きな日々を過ごせています」

5. データが示す「20代の年収アップ転職」3つの法則

上記の公開統計データと自社の支援実績を総合的に分析した結果、第二新卒・20代が転職で年収アップを実現するために押さえるべき法則は、以下の3つに集約されます。

法則1：「年収の天井が高い業界」に移る

dodaのデータが示す通り、業種分類だけで20代の平均年収に100万円超の差が存在します。同じ営業スキルでも、サービス業界（380万円）と金融業界（500万円）では年収水準が大きく異なります。20代のうちに「伸びしろのある業界」に移ることで、30代以降の生涯年収に数千万円単位のインパクトが生まれます。事例2のBさん（不動産営業→M&A）はまさにこの法則を体現しています。

法則2：27歳前後の「黄金期」を逃さない

dodaの調査では、転職で年収アップに成功した人の割合が最も多い年齢は27歳でした。社会人3～5年目の時期は実務経験が評価されるようになる一方、ポテンシャル採用の恩恵も受けられる唯一のタイミングです。厚生労働省のデータでも34歳以下の若年層は賃金増加率が最も高く、この時期の行動が将来を大きく左右します。事例3のCさん（27歳）が好条件を引き出せたのは、まさにこのタイミングを活かした結果です。

法則3：「職種経験を活かした業界チェンジ」が最も効率的

マイナビ「転職活動における行動特性調査2024年版」によると、20代転職者全体の前職・現職年収差は平均+7.1万円ですが、職種はそのままで業界を変えた転職者はこの差が特に大きいことが報告されています。完全な未経験転職よりも、「今のスキルを年収水準の高い業界で活かす」という戦略が、20代の年収アップにおいて最も再現性の高いアプローチです。事例3のCさん（IT営業→SaaSカスタマーサクセス）が好例で、営業経験という軸を保ちつつ成長業界に移ることで年収150万円アップを実現しました。

6. 代表コメント

株式会社CAREER FOCUS 代表取締役 東田 尚起

「第二新卒・20代の転職支援に携わる中で、私たちが最も強く感じているのは‘業界選びひとつで、人生の選択肢は劇的に変わる’ということです。

新卒で入った会社がすべてではありません。20代はキャリアの‘土台’を作る時期であり、この時期にどの業界でどんな経験を積むかが、30代・40代の年収とやりがいを決定づけます。

しかし、多くの若手人材が‘自分の市場価値’を正しく把握できていません。もっと高い年収で評価される可能性があるのに、情報不足や自己評価の低さからチャンスを逃している。私たちは、その機会損失をゼロにしたい。

キャリアフォーカスでは、一人ひとりのキャリアの棚卸しから、最適な業界選定、書類添削、面接対策、そして年収交渉まで――‘共にキャリアを作る’パートナーとして徹底的に伴走します。当社の利用者の80%が年収アップを実現し、平均で100万円の年収上昇を達成しているのは、この伴走型支援の成果です。

今の年収に疑問を感じている第二新卒・20代の方は、まず自分の市場価値を知ることから始めてみてください。それだけで、見える景色は変わります」

7. 第二新卒・20代の転職に関するよくある質問（FAQ）

Q. 第二新卒（社会人1～3年目）でも年収アップ転職は可能ですか？

A. 可能です。厚生労働省の令和6年雇用動向調査では、20～24歳の転職者でも賃金が増加した割合は減少した割合を上回っています。特に初任給水準が低い業界から年収水準の高い業界へ移ることで、50～100万円規模の年収アップを実現するケースは珍しくありません。キャリアフォーカスでは、社会人1年目の方の支援実績もあり、入社後のミスマッチを早期に解消する転職もサポートしています。

Q. 20代の転職で年収が上がりやすい業界はどこですか？

A. dodaの最新データでは、20代の業種分類別で最も平均年収が高いのは「金融」（410万円）です。全年代平均で見ると「IT／通信」（466万円）「メーカー」（492万円）「総合商社」（479万円）も高水準で、20代でも400万円台を狙いやすい業界です。特にIT／通信とメーカーは前年比の伸びも大きく、今後も年収上昇が見込まれます。

Q. 未経験の業界に転職すると年収は下がりますか？

A. 一概には下がりません。完全に異業種・異職種への転職では一時的に年収が下がるケースもありますが、「職種は同じで業界だけ変える」パターンでは年収アップ率が高いことがデータで示されています。たとえばサービス業界の営業職からIT業界の営業職へ移る、教育業界から人材業界へ移るといった「業界チェンジ」は、経験を活かしながら年収を上げる最も効率的な方法です。

Q. 転職で年収を上げるために最も重要なことは何ですか？

A. 「自分の市場価値を正しく知ること」です。同じスキルセットでも、業界・企業規模・地域によって提示年収は大きく異なります。転職エージェントを活用して客観的な市場価値を把握し、年収交渉の根拠を持つことが年収アップ転職の成功率を高めます。キャリアフォーカスでは、初回面談で市場価値の無料診断を行い、業界別の想定年収レンジをご提示しています。

Q. 20代で年収500万円以上は現実的ですか？

A. 現実的です。dodaのデータでは20代の年収分布で「500万円以上」の層は約14%存在します。金融、IT、コンサル、M&Aなどの業界では20代後半で500万円～800万円台も珍しくありません。実際に攻めキャリの事例では、26歳でM&A業界に転職し年収800万円を実現したケースがあります。業界選択と適切な準備次第で、20代で500万円超は十分に達成可能な目標です。

Q. 転職活動の期間はどのくらいかかりますか？

A. 一般的には2～3か月が目安ですが、キャリアチェンジの度合いによって異なります。攻めキャリでは、スキルの棚卸しから内定獲得まで最短1か月～最長6か月程度の支援実績があります。事例1のAさん（教員→人材業界）は約6か月をかけて丁寧にキャリア設計を行い、年収200万円アップを実現しました。焦らず自分に合ったペースで進めることが、結果的に満足度の高い転職につながります。

8. 「自分の市場価値を知りたい」20代・第二新卒の方へ

株式会社CAREER FOCUSが運営する転職エージェント「キャリアフォーカス」では、第二新卒・20代のキャリアアップ転職に特化した無料相談を受付中です。

「今の年収は適正なのか？」

「どの業界なら年収アップできるのか？」

── そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

あなたのスキルと経験を基に、データと実績に裏付けられた「年収が上がる業界」をご提案します。

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▶ 無料キャリア相談のお申込み：https://careerfocus.co.jp/semekyari-line/

9. 引用データ・調査概要

■ 厚生労働省「令和6年雇用動向調査」（2025年8月公表）

全国の主要産業14,867事業所を対象。転職入職者の賃金変動状況等を年齢階級別に集計。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/25-2/

■ 転職サービスdoda「平均年収ランキング2025」（2025年12月発表）

2024年9月～2025年8月にdodaに登録した約60万人の正社員データを職種別・業種別・年代別に集計。

https://doda.jp/guide/heikin/

■ マイナビ「転職活動における行動特性調査2024年版」

2023年6月以降の1年間に転職した20代正社員を対象に前職・現職の年収差等を調査。

https://career-research.mynavi.jp/

■ 株式会社CAREER FOCUS 自社支援実績（2025年度集計）

キャリアフォーカス経由で転職が決定した20代求職者のうち、前職と転職先の年収を比較し集計。

■ 会社概要

会社名：株式会社CAREER FOCUS

代表取締役：東田 尚起

本社所在地：東京都新宿区東五軒町1-9

事業内容：転職支援事業、採用コンサルティング事業、メディア制作事業

URL：https://careerfocus.co.jp/

■ 本調査に関するお問い合わせ

株式会社CAREER FOCUS 広報担当

Email：info@careerfocus.co.jp

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