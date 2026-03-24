愛知県犬山市で「農福商工」連携による6次産業化を推進し、農林水産省事務局「ノウフク・アワード2025」で最高位のグランプリを受賞した株式会社ココトモファーム（所在地：愛知県犬山市、代表取締役：齋藤秀一）は、2026年3月27日（金）より、中部国際空港（セントレア）第1ターミナル「銘品館」へ期間限定で出店いたします。 自社農園で育てたお米から生まれる、小麦粉を一切使用しないグルテンフリーの「自家製米粉バウムクーヘン」を通じ、国内外の旅行客へ「日本の農・福祉・食」の新しい形を発信します。

■ 出店の背景

中部・東海エリアの玄関口であるセントレアへの出店は、多様な人々が協力して作り上げた商品の魅力を、世界中の方々に知っていただくための挑戦です。 障がいがある人もない人も共に輝く「誰ひとり取り残さない居場所づくり」という私たちの理念を、1層ずつ丁寧に焼き上げたバウムクーヘンの味わいに乗せてお届けします。

■ 注目のおすすめ商品

1． ハードバウム玄米【2,200円（税込）】自家栽培の生米粉玄米を使用した、ハードタイプのグルテンフリーバウムクーヘンです。

2．ソフトバウム西尾抹茶【1,800円（税込）】愛知県産の西尾抹茶と自家栽培の生米粉100％を使用した、ソフトタイプのグルテンフリーバウムクーヘンです

3．縁バウム ピスタチオ【650円（税込）】ピスタチオチョコレートに桜を模したピンク色のチョコをあしらった、お花見シーズンにぴったりな期間限定のバウムクーヘンです。

■ 催事出店 開催概要

期間： 2026年3月27日（金）～ 2026年4月9日（木）営業時間： 8:00～20:00場所： 中部国際空港（セントレア）第1ターミナル3階 銘品館催事コーナー（期間限定スカイスイーツ）※取り扱い商品や価格、営業時間は変更になる場合がございます。詳細は空港公式サイト等をご確認ください。https://www.centrair.jp/shop-dine/sky-sweets/1332554_1532.htmlなお、ココトモファームでは、全国のお客様へ自社農園のお米からつくるバウムクーヘンをよりスムーズにお届けするため、2026年3月2日に公式オンラインショップを全面リニューアルいたしました。スマートフォンでの操作性向上や会員登録機能の追加により、遠方のお客様にもより便利にご利用いただけます。公式オンラインショップでは、2026年6月30日（火）まで、5,000円（税込）以上のご購入で送料無料となるキャンペーンも実施しております。公式オンラインショップ： https://shop.cocotomo-farm.jp/

■ 株式会社ココトモファームについて

【農福商工連携で、誰ひとり取り残さない居場所をつくる】愛知県犬山市に拠点を置く認定農業者「ココトモファーム」は、米の生産（1次産業）を主軸に、米粉バウムクーヘンの製造（2次産業）および販売（3次産業）までを一貫して行う「6次産業化」を展開しています。さらに、就労継続支援B型事業所「ココトモワークス」や放課後等デイサービス「ココトモワークスジュニア」への活動場所提供を通じ、農業と福祉の連携（農福連携）も積極的に推進しています。 これらの農福商工一体となった取り組みが評価され、農林水産省が事務局を務める農福連携等応援コンソーシアム主催「ノウフク・アワード2025」において、最高位であるグランプリを受賞いたしました。

■会社概要

社名：株式会社ココトモファーム所在地：愛知県犬山市犬山上り屋6-11代表者：代表取締役 齋藤秀一TEL：0568-54-4717FAX：0568-54-4718創業：2019年事業内容：米の生産・加工・販売、農福連携事業認証等：犬山市認定農業者、GGAP認証取得ホームページ：https://www.cocotomo-farm.jpココトモワークス：https://www.cocotomo-works.jp/worksココトモワークスジュニア：https://www.cocotomo-works.jp/jr【グループ企業】株式会社ネットアーツ：https://www.netartz.com/施設運営システム HUG：https://www.hug-srss.com/

■本件に関する報道関係者からのお問い合せ先

株式会社ココトモファーム担当：石川 喬幸（いしかわ たかゆき）電話：0568-54-4717メールアドレス：sns@cocotomo-farm.jp

■ココトモファームのSNS

Instagramhttps://www.instagram.com/cocotomofarm/TikTokhttps://www.tiktok.com/@cocotomofarm