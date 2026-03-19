【愛知県初！】物価高に反旗を翻す、創業７８年の覚悟！令和の食卓救世主「およねサンド」が愛知県一宮に降臨。

株式会社米乃家

株式会社米乃家（本社：愛知県名古屋市 代表取締役：村瀬昇平）は、2026年3月20日（金・祝）より、愛知県一宮市の「米乃家ランド千秋店」にて、従来のたい焼の常識を覆す新食感メニュー『およねサンド』の販売を開始いたします。

『およねサンド』について

■「およねサンド」開発の背景

昨今、私たちの食卓を直撃している「物価高騰」。

ランチ代は上がり続け、かつての「手軽な軽食」さえも贅沢品になりつつあります。

「お腹を空かせた子供たちや会社帰りの人々に、温かい美味しさを届けたい」。

昭和23年、名鉄岩倉駅の東口で“およねさん”こと村瀬お米が抱いたこの志こそ、米乃家の原点です。

「この時代だからこそ、一個で心もお腹も満たされる、安くて最高にワクワクする食べ物を作れないか？」

その問いから生まれたのが、主食にもスイーツにもなる、型破りなたい焼『およねサンド』です。

■「今日はどれにしよう？」が楽しくなる「およねサンド」

試作を重ねたどり着いた、“選ぶ楽しさ”のある一品

今回ご紹介する「およねサンド」は、サクッと軽やかでフワッとしたたい焼生地で具材を挟んだ、新しいスタイルのたい焼きです。

ボリューム感もあり、しっかり満足していただける一品に仕上げました。

開発では、ソースや具材の組み合わせ、価格設定まで細かく検討を重ね、お客様に選べる楽しさを感じてもらいたい、喜んでもらいたいという気持ちを大切にした分、「これだ」と思える形にたどり着くまでには多くの試作を重ねることになりました。

その分、チームで意見を出し合いながら納得のいく商品に仕上げています。

今後も新しい味や組み合わせを展開し、「今日はどれにしよう」と楽しんでいただける商品を開発していきます

■ 『およねサンド』3つの進化ポイント！

1. 「パリパリ」を捨てた？ 驚きの“超ふわ密”新生地

米乃家といえばパリパリの薄皮が代名詞ですが、今回はあえて「サンド」に特化した専用生地を開発。赤ちゃんの肌のような、しっとり・ふわふわの質感で、どんな具材も優しく包み込みます。

2. 「あんこ」の枠を超越！ おかず系ガッツリ具材

スイーツ系の定番はもちろん、注目は「唐揚げ」や「メンチカツ」を丸ごと挟んだお総菜系。たい焼の甘みのある生地と、ジューシーなおかずの塩気が口の中で爆発する、背徳感たっぷりの“甘じょっぱ”体験を提供します。

3. 「映え」と「満足感」の限界突破！

溢れんばかりの具材を挟んだその姿は、まさに進化系。片手で手軽に食べられるのに、満足度は定食級。忙しい現代人のタイパ（タイムパフォーマンス）とコスパを同時に満たします。

■株式会社米乃家とは

■米乃家の歴史

米乃家の創業は昭和23年、名鉄岩倉駅東口に始まります。“およねさん”こと村瀬お米が踏切の番や自転車の預かりをする傍ら、お腹を空かせた子供たちや会社帰りの人たちに団子やお好み焼きを提供すると、その“温かい美味しさ”が評判となり米乃家の誕生へとつながりました。

昭和23年創業。「およねさん」の温かいおせっかいから始まった、だんご・たい焼の専門店。

現在は国内外188店舗を展開。「生きがい創造を通じて、豊かさを提供する」という理念のもと、オムライス兄さんや人気アーティストとのコラボなど、常に時代を先取る挑戦を続けています。

■会社概要

団子、たい焼、たこ焼などのテイクアウト専門店「米乃家」を中心に国内外186店舗を展開中。

■2025年の取り組みについて

「オムライス兄さん」とのコラボによるたい焼の販売や、RIP SLYMEのSUさんを招いた夏祭りの開催、「映画キミとアイドルプリキュア」「港のひかり」とのコラボレーションなど、お客様に笑顔をお届けするための多彩な取り組みを積極的に行っています。

各種コラボレーションのご相談などは随時受け付けております。

お気軽にお問い合わせください。

オム兄さんコラボ

RIP SLYME SUさん

米乃家夏祭り

映画「木挽町のあだ討ち」コラボ

【代表者】 代表取締役 村瀬 昇平

【本社所在在地】 愛知県名古屋市千種区内山2-16-20

【TEL】 052-733-7880

【E-mail】 info@yonenoya.jp

【URL】 http://www.yonenoya.jp

【本リリースに関するお問い合わせ先】

営業企画部 TEL：070-3133-1734

株式会社米乃家のプレスリリース一覧

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