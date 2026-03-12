ゴミ箱を空にした後でもファイルは無料で復元できる：仕組みと実践手順
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「4DDiG Free」は定期的にアップデートが行われています。2026年3月3日にリリースされた最新版10.7.2では、データ復元機能の性能がさらに向上しました。
■ 4DDiG Free 公式サイト：https://x.gd/DAYDt
はじめに
ゴミ箱を空にした瞬間、多くのユーザーは「もう戻らない」と思い込みます。これは間違いです。
WindowsはNTFSのMFT（マスターファイルテーブル）によってファイルを管理しており、ゴミ箱を空にする操作はこのMFTに「再利用可」というフラグを立てるだけです。ストレージ上の物理データは変更されません。別のデータで上書きされる前であれば、専用ソフトで読み出すことができます。
本記事では、削除の仕組みから無料復元ソフトの選び方・操作手順までをわかりやすく解説します。

復元前にまず「上書きを止める」
復元ソフトを入れる前に手を止めてください。削除後の経過時間より、その後どれだけの書き込みが発生したかが復元成功率を左右します。
・ブラウザのタブを閉じる - ChromeやEdgeはキャッシュをCドライブへ常時書き込んでいます
・Windows Update、クラウド同期を一時停止 - 数GBの書き込みが削除領域を上書きします
・復元ソフトは別ドライブに入れる - Cドライブのファイルを復元したいなら、ソフト自体はDドライブかUSBメモリに入れてください
無料復元ソフトの比較
「無料」という共通点の裏に、実用上の差があります。主要なソフトを整理します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343914/images/bodyimage1】
PhotoRecは精度は高いのですが、復元後のファイルが連番ファイル名になり元のフォルダ構造が消える致命的なデメリットがあります。RecuvaはMacでは使えず、復元精度にも懸念があります。Glary Undeleteは「ゴミ箱を空にした後の復元」には非推奨です。
4DDiG Freeは最大2GBの制限がある一方、AI搭載のスキャン精度・プレビュー・日本語対応・破損ファイルのAI修復を無料枠で提供しており、現時点で最も実用的な選択肢です。

4DDiG Freeでゴミ箱を復元する手順
4DDiG FreeはTenorshare社が提供する無料の復元ソフトです。Windows・macOS対応で、HDD・SSD・外付けデバイス・USBメモリやSDカードなどをカバーします。
1：スキャン対象を選ぶ
起動すると「ゴミ箱」を含むドライブ一覧が表示されます。ゴミ箱を空にしてしまった場合は「ゴミ箱」を直接選択できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343914/images/bodyimage2】
2：復元したいファイルの種類を選択してスキャン
対象とするファイルのタイプを選択します。今回は例としてすべてを対象とします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343914/images/bodyimage3】
3：復元
スキャン完了後、復元したいファイルを選択して「復元」をクリック。以上で完了です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343914/images/bodyimage4】
■ 4DDiG Free (Windows版)を無料ダウンロード：https://x.gd/4xXJL
■ 4DDiG Free Mac版はコチラ！：https://x.gd/5AQ38
2GBを超える場合の判断
4DDiG Freeのスキャン性能は無料版・有料版で同一です。まず無料版でスキャン・プレビューして復元候補を確認し、2GBを超える量が必要な場合のみ課金するのが合理的な使い方です。

