株式会社ポスティング・サービス(本社／愛知県名古屋市)は、日本全国の建物情報を網羅した独自の「建物属性データベース」を基盤に、分譲住宅と賃貸住宅を1棟単位で完全に識別して配布を行う、不動産・インフラ・自治体特化型の新サービス「分譲住宅・賃貸住宅セグメントポスティング」開始致しました。





■ポスティング市場が直面する「情報のミスマッチ」という構造的課題

デジタル広告のパーソナライズ化が進む一方で、物理的な居住地にダイレクトにアプローチできる「ポスティング」は、依然として地域密着型ビジネスにおいて極めて高い有効性を持っています。しかし、その一方で、従来のポスティング業界は、居住者の属性と広告内容が乖離する「情報のミスマッチ」という深刻な課題を抱えたままでした。





(1)深刻化する「セグメントミス」の現状

これまでのポスティングは、地図上の「エリア」を指定することはできても、そのエリア内にある「建物の属性」までを正確に選別することは困難でした。

その結果、以下のような不合理な事態が日常的に発生しています。





・分譲マンションのポストに、近隣の「新築分譲マンション」の案内が投函される。





・原状回復義務のある賃貸住宅のポストに、取り外し不可能な「太陽光パネル」や「外壁リフォーム」のチラシが届く。





単身者向けのワンルームマンションに、ファミリー層向けの「学習塾」の案内が届く。

これらは、受け取り手にとって「不要な情報」であるだけでなく、住居の権利関係や構造を無視した的外れなアプローチであり、企業ブランドに対する信頼を損なう要因となっていました。





(2)広告主・居住者・環境の「三者損失」

こうしたミスマッチは、広告主にとっては販促費(印刷代・配布代)の浪費であり、居住者にとっては「不要なゴミを処理する手間」という不快な体験を生みます。さらに、大量に破棄されるチラシは資源の無駄遣いであり、環境負荷の増大にも繋がっています。

当社は、この「無駄」を高度なデータベース技術でゼロにし、企業と居住者が幸福な形で出会えるインフラを構築すべく、本サービスの開発に至りました。









■「完全識別」を可能にする「建物属性データベース」の圧倒的解像度

本サービスが「分譲」と「賃貸」を完全に識別できる理由は、単なる地図データや住所録ではなく、以下の3つのレイヤーを統合した独自プラットフォームにあります。





(1)10年の歳月をかけた「構造・権利関係データベース」

私たちは、過去10年間にわたり、日本全国の不動産登記情報、建築確認申請データ、用途地図、そして膨大な実地調査データを蓄積・統合してきました。





・構造解析：

RC造、SRC造、木造といった構造の違いに加え、分譲時のデベロッパー、管理会社の有無、総戸数、専有面積の分布、さらには「ペット飼育可否」や「楽器演奏可否」といった、生活実態に踏み込んだ細部までをデータ化しています。





分譲・賃貸フラグの動的更新：登記簿上の権利関係の変化や、賃貸ポータルサイトへの掲載履歴をクローリング(自動収集)し、その建物が現在「分譲マンション」として機能しているか、あるいは一括借り上げの「賃貸マンション」かを99.9％の精度で判別。定期的な実地モニタリングにより、社宅から一般賃貸への転換といった情報の変化も逃しません。





(2)AIによる「居住者ライフステージ予測モデル」

建物データに、国勢調査に基づく統計的な年収推計、近隣の商業施設(スーパー、塾、病院)へのアクセシビリティを掛け合わせ、AIが居住者の潜在的なライフステージを予測します。





「築15年の分譲マンション」 ＝ 住宅設備(キッチン・バス)のリプレイス需要、あるいは大規模修繕に伴う一時住み替え需要。

「家賃15万円以上の高額賃貸」 ＝ 資産形成への関心、または将来的な不動産購入(実需)の潜在層。

このように、単なる「住居」というハコだけでなく、そこに住む人々の「暮らし」を予測したセグメント抽出を可能にしました。





(3)配布指示の完全自動最適化

抽出されたターゲットリストは、配布現場で使用される専用の「属性識別地図」へと自動出力されます。配布スタッフは、現場で迷うことなく「ターゲット建物」のみを視覚的に特定し、属性違いの誤投函を物理的に排除する運用フローを確立しています。









■特化型ソリューションがもたらすパラダイムシフト

本サービスは、特に情報の「質」と「到達精度」がブランド価値に直結する3つのセクターにおいて、圧倒的なROI(投資対効果)を提供します。









■不動産業界：無駄打ちを排し、成約率を極限まで高める

・分譲マンションデベロッパー：

自社物件のグレードに近い「近隣の高額賃貸マンション」居住者のみを抽出し、住み替えのインセンティブを提示。

・リフォーム・リノベーション業者：

「築年数が経過した分譲住宅」に限定し、断熱改修や最新水回りの提案。ターゲット外(賃貸住宅)への配布を避けることで、反響率は従来比で平均2.3倍(当社調べ)を記録。

・不動産仲介(買取)：

相続や空き家化が懸念されるエリアの「古家」をピンポイントで特定し、売却査定の案内を送付。









■インフラ・エネルギー業界：ターゲットへの「最短距離」を走る

・通信・光回線：

導入済み物件(バルク契約物件)を除外した「導入可能賃貸マンション」への集中投函により、契約獲得効率を劇的に向上。

・新電力・新ガス：

世帯人数が多く、光熱費削減メリットが出やすい「分譲戸建て・マンション」に限定した告知。









■自治体・公共サービス：行政情報の「確実な到達」を支援

・防災情報の最適化：

浸水リスクが高いエリアの「1階住居」や、耐震補強が必要な「旧耐震基準の建物」に限定した、危機管理情報のピンポイント配布。

・少子高齢化対策：

ファミリー層の多い「広めの分譲住宅」には子育て支援を、単身者向けの「賃貸物件」には地域コミュニティの案内を使い分けることで、行政コストを最適化します。









■「建物単位」での徹底したガバナンス

従来のポスティングにおける最大の懸念点である「不透明さ」を、当社はデータによる「配布前後の整合性チェック」で解消します。





・ターゲット建物リストの事前共有：

配布開始前に、どの物件に何枚投函するかをクライアントへ全件共有。

・配布完了証明レポート：

投函した建物の「属性」「棟数」「完了時刻」をリスト化して提出。建物単位でのログ管理により、実行精度を証明します。

・クレーム防止データベース：

過去に拒絶反応のあった物件をブラックリスト化。属性情報と紐付けて管理することで、二度と誤配を繰り返さない仕組みを徹底しています。









■従来手法との比較データ

サービス正式リリースに先駆け、主要都市圏で行った実証実験では、以下の成果が確認されました。





・反響単価(CPR)の劇的改善：

ターゲットを「築20年以上の分譲マンション」に絞ったリフォーム企業の事例では、従来の軒並み配布と比較して反響単価が38.5％改善。

・無駄打ち率の削減：

属性違いによる「不要な配布」がゼロになったことで、同じ予算内で獲得できる有効リード数が1.5倍に増加。

・ブランドイメージの保護：

属性に合わない広告投函がなくなったことで、住民からの苦情発生率が前年比で90％近く減少。









■ゴミにならない広告を目指して

私たちは「広告は、必要な人に届いて初めて価値を持つ」と信じています。

本サービスの導入により、配布枚数を従来比で最大50％削減しながら、成約数は維持・向上させることが可能です。これは、紙資源の節約だけでなく、廃棄物処理に伴うCO2排出の抑制、そして都市の美観維持に直結します。

株式会社ポスティング・サービスは、マーケティングの力で「持続可能な社会」の実現に寄与してまいります。





「ポスティングは、情報のラストワンマイルを繋ぐ極めて人間的なメディアです。だからこそ、その裏側には最高峰のデータベース技術と、徹底したモラルが必要だと考えました。

『分譲か賃貸か』という一見シンプルな識別が、どれほど多くの企業の無駄を省き、どれほど多くの居住者のストレスを減らすか。私たちはこのソリューションを通じて、エリアマーケティングの歴史を塗り替えます。情報のミスマッチを解消し、真に豊かな地域社会を創造することが私たちの使命です。」