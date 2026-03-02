環境省では、水俣病の経験から得た教訓を国内外へ広く発信することを目的に、「水俣病経験の普及啓発セミナー」を令和8年3月7日(土)、東京都港区にて開催します。





本セミナーでは、水俣病の歴史や教訓を改めて学ぶとともに、語り部講話やパネルディスカッションを通じて、現代社会において過去の経験をどのように活かしていくべきかを考えます。現地参加およびオンライン参加のハイブリッド形式で実施し、広く一般の方の参加を募集します。





セミナーについて





■ 開催概要

水俣病のような悲劇が繰り返されることがないよう、水俣病の経験を国内外に広く伝え続けることの重要性が平成7年12月及び平成18年4月の内閣総理大臣談話や、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」に基づく救済措置の方針等において示されています。このため、環境省では、水俣病の経験から得た教訓を国内外に伝えるために、平成8年度から水俣病経験の普及啓発セミナー事業を実施しています。





・日時 ： 令和8年3月7日(土)13：30～17：00

・場所 ： ビジョンセンター品川アネックス11階1101

(東京都港区高輪3-23-17品川センタービルディング11階)

・参加方法 ： (1)現地参加 (2)オンライン参加

(オンライン：お申込みいただいた方にはURLをお送りいたします)

・主催 ： 環境省

・参加対象者： 環境問題、地域再生に関心のある一般の方、教育関係者、

環境・教育を学ぶ学生、自治体、企業、

水俣病について初めて知る方も大歓迎です

・募集人数 ： (1)現地参加：先着50名 (2)オンライン参加：先着300名

・参加費 ： 無料









■ プログラム(予定)

【スケジュール】

13:30～ 環境省挨拶、日本国内での取組について

13:40～ 水俣病概要

奥羽 香織 氏(一般社団法人水俣・写真家の眼)

藤田 伸一 氏(新潟県立環境と人間のふれあい館 館長)

14:10～ 語り部講話

吉永 理巳子 氏(水俣市立水俣病資料館 語り部)

15:10～ 休憩

15:30～ パネルディスカッション





【内容】

「現代を生きる私たちは過去からの教訓をどう活かすか」





【講演者】

＜コーディネーター＞

遠藤邦夫氏(一般財団法人水俣病センター相思社 理事)

＜パネリスト＞

旗野秀人氏(冥土のみやげ企画)

吉永理巳子氏(水俣市立水俣病資料館 語り部)

山崎陽氏(一般社団法人あがのがわ環境学舎)

熊本県立水俣高等学校1年生

※プログラムは予告なく変更される場合があります。





【会場限定コンテンツ】

水俣と新潟、水俣病を経た2つの場所の今と昔を、五感を通して感じていただけるよう、各種コンテンツを実施予定です。

・水俣と新潟を味わう：水俣と新潟の特産品を味わっていただけます

・写真展：水俣・写真家の眼とあがのがわ環境学舎に協力いただき、水俣病発生地の当時の様子に関する合同写真展を実施します。

・動画放映：休憩時間では「ハコフグとみなまたの海」等の映像資料を放映予定です。

・学生の作文展示：新潟で開催している新潟水俣環境賞作文コンクールの受賞作品を展示します。









■ 参加方法等

本セミナーへの参加は事前登録制(先着順)です。

参加を希望される方は、以下のリンクからお申込みください。

電話やメールによる参加申込みはできません。

https://forms.office.com/r/HSdjYUF8Ry





また、本セミナーの運営事務局は株式会社エム・シー・アンド・ピーが担当します。









▼ 特設サイト

https://www.minamata-keihatsu-r6.jp/









■お問い合わせ先

株式会社エム・シー・アンド・ピー

所在地： 東京都千代田区紀尾井町4-1新紀尾井町ビル

担当 ： 黒田・大久保

TEL ： 03-3261-7322

FAX ： 03-3261-7321

メール： minamata@mcp.co.jp