SPA＆HOTEL舞浜ユーラシア「公式アプリ」が登場！
「SPA＆HOTEL舞浜ユーラシア」（運営会社：株式会社武蔵野 本社：埼玉県朝霞市 社長：安田信行）は、2025年12月26日（金）に【SPA＆HOTEL舞浜ユーラシア公式アプリ】をリリースしたことをお知らせいたします。
スマホがスパ会員証に！SPA＆HOTEL舞浜ユーラシア「公式アプリ」が登場。便利でお得にご利用いただける公式スパアプリを今すぐダウンロード！★登録はかんたん＆無料！アプリダウンロード後、【会員証】をクリックし【新規会員登録】を押し、氏名・生年月日・住所・電話番号・性別の5項目を入力ください。
アプリの特徴
特典
来館ごとにスタンプを貯めてもらえるお得な特典！※スタンプ5個・20個の特典のデザートは日によって異なる場合がございます。
ダウンロードはこちら
AppStoreもしくはGooglePlayで「舞浜ユーラシア」と検索！https://itunes.apple.com/jp/app/id6756254219https://play.google.com/store/apps/details?id=net.mail_mobile.eurasia
【会社概要】
SPA＆HOTEL舞浜ユーラシアは、東京からも電車で20分とアクセスも良く、 車窓に広がる海や街並み、テーマパークなど贅沢なロケーションに建ち、ベイエリア随一の景色が広がる眺望も楽しめます。名称：SPA＆HOTEL舞浜ユーラシア所在地：千葉県浦安市千鳥13-20アクセス：舞浜駅より無料送迎バスで約5分公式HP：http://www.my-spa.jp/建物概要：地上10階客室数：289室運営会社：株式会社 武蔵野