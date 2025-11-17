レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本有線充電市場は、次世代電力供給技術の革新と高効率充電インフラの成長を背景に、2033年までに13億米ドル規模へ急拡大すると予測される
日本有線充電市場は2024年に0.93億米ドルと評価され、2025年から2033年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.8％で成長し、2033年までに1.30億米ドルに達すると見込まれている。有線充電技術は長年にわたり大幅な進化を遂げ、幅広い家電製品向けに高速かつ効率的な充電ソリューションを提供している。この技術は主にケーブルを介した電力伝送に依存し、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、電気自動車に加え、医療機器、エネルギー機器、産業機器などにも広く採用されている。電子機器が日常生活にますます浸透する中、有線充電はデバイスの可用性と利便性を維持する上で不可欠な要素であり続けている。
市場のドライバー
日本有線充電市場の重要な成長要因の一つは、携帯電話やラップトップの採用の増加です。 日本のスマートフォンユーザー数は、2017年の6,310万人から2023年には1億人近くに急増しており、普及率は人口の78.8%に達しています。 電子デバイスの急速な革新と相まって、高速および急速充電技術の継続的な開発は、信頼性の高い有線充電ソリューションの需要を高めています。 さらに、10年以上で最も速いと予想される日本の堅調な経済成長は、電子機器への個人消費を促進し、市場の拡大をさらに支えています。
市場の制約
有線充電ソリューションの採用が増加しているにもかかわらず、市場はワイヤレス充電技術からの課題に直面しています。 消費者は、ワイヤレス充電器が提供する柔軟性と利便性をますます求めており、技術の進歩により受け入れが加速しています。 その結果、従来の有線充電器の成長の可能性は、ケーブルフリーのソリューションの好みによって幾分緩和されます。
市場機会
電気自動車（Ev）の普及拡大は、有線充電セグメントにとって重要な機会を提供します。 日本は、中国、米国に次ぐ世界第3位の小型プラグイン市場であり、2050年までにカーボンニュートラルを達成するという政府のコミットメントがEVの採用を推進しています。 家庭用充電、目的地の充電、サービスエリア、小売店、コンビニエンスストアでの途中充電など、充電インフラへの政府の取り組みと投資は、有線EV充電器のための支援的なエコシステムを作成しています。 また、日本では、三菱i-MIEVや日産リーフなどのEvが早期に採用され、CHAdeMO規格のACおよびDC急速充電器と並んで、有線充電市場の成長のための強力な基盤を確立しています。
主要企業のリスト：
● ABB
● AOYAMA Elevator Co., Ltd
● Apple Inc.
● Dell Technologies Inc.
● Delta Electronics, Inc.
● Huawei Technology Co., Ltd.
● Samsung Electronics Co., Ltd.
● Sunvalley Group
● Tesla
● Webasto
市場セグメンテーションの洞察
タイプ別：Type Cセグメントは、相互運用性、耐久性、および可逆設計により急速な成長を遂げており、より高速な充電と効率的なデータ転送を可能にします。 スマートフォン、ラップトップ、およびその他の最新のデバイスでの採用は、ヘッドフォンジャックのような従来のポートを置き換えることが多いため、市場での卓越性をさらに高めています。
充電タイプ別:2024年には、標準充電セグメントが市場を支配し、その費用対効果と安全性の機能により成長を続けています。 標準的な充電器は、デバイスが効率的に充電されていることを保証しながら、最適なバッテリの状態を維持し、消費者の間で好まれています。
