日本の産業用電子機器パッケージング市場規模、シェアレポート、成長、需要および予測見通し（2025～2035年）
KDマーケットインサイトは、『日本の産業用電子機器パッケージング市場の将来動向と機会分析―2025年から2035年』というタイトルの市場調査レポートを発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を下すための支援を目的としています。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者たちが一次・二次の分析手法を用い、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、および市場投入戦略（GTM）の理解を行いました。
調査レポートによると、日本の産業用電子機器パッケージング市場は2025年から2035年の期間において年平均成長率（CAGR）3.5％で成長し、2035年末までに1億6,570万米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は1億1,560万米ドルの収益と評価されました。
日本の産業用電子機器パッケージング市場：規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、主要メーカー、将来展望
市場概要
日本の産業用電子機器パッケージング市場は、同国の電子機器製造、半導体、オートメーション産業の急速な拡大により、力強い成長を遂げています。産業用電子機器パッケージングは、機械的ストレス、湿気、温度変動、電磁干渉（EMI）などから電子部品を保護する重要な役割を担っています。これにより、電力システム、産業オートメーション、ロボティクス、通信インフラなどの分野で、信頼性、長寿命、性能安定性が確保されています。
日本は、高度電子機器と精密製造の世界的リーダーとして、小型化、高性能材料、持続可能なパッケージング革新の最前線に立っています。主要な半導体メーカー、自動化ソリューションプロバイダー、電子部品サプライヤーを擁する産業構造が、堅牢で熱効率の高いパッケージングソリューションへの需要を生み出しています。
さらに、インダストリー4.0、電動モビリティ、再生可能エネルギーシステム、5Gネットワークへの移行が進む中、過酷な環境や高周波動作に耐えうる次世代パッケージング材料の需要が高まっています。
市場規模とシェア
日本は、発達したサプライチェーン、強力な研究開発基盤、優れた材料科学技術により、世界の産業用電子機器パッケージング市場で大きなシェアを占めています。半導体製造、自動車電子機器、産業制御システムへの投資拡大が、市場成長をさらに支えています。
自動車電子機器、電力管理、航空宇宙、工場自動化といった主要産業が、パッケージング需要の大部分を占めています。日本のメーカーは精度、耐久性、小型化を重視し、高密度・高熱伝導性・EMIシールド性能を備えた材料を開発しています。
また、「グリーン成長戦略」の下で、日本は環境に優しいリサイクル可能なパッケージングを推進しており、生分解性ポリマー、軽量金属、ハロゲンフリーコーティングなどへの移行が進んでいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334085&id=bodyimage1】
成長要因
半導体製造の拡大：コンパクトで耐熱性のあるパッケージング需要の増加
産業オートメーションとロボティクスの成長：耐久性の高い電子パッケージングの必要性
