¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£½ã°ì¤ò¤Ï¤¸¤á¿Íµ¤¥²ー¥àÇÛ¿®¼Ô¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ö¤½¤ì¤¤¤±²ÃÆ£½ã°ìÃµ¸¡Ââ¡ª～Æî¤Î¸ÉÅç¤Ç´õ¾¯À¸Êª¤òÃµ¤»¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡×¤Ë¥Ê¥Ã¥·¥å¤¬¶¨»¿¡ª
～Áí³Û5,000±ßOFF(¢¨)&²ÃÆ£½ã°ì»á¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¡ª～
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¼ê·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¯±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ëÎäÅàÂðÇÛ¿©¥µー¥Ó¥¹¡Önosh(¥Ê¥Ã¥·¥å)¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ ÃÒÌé¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒOPENREC¤È²ÃÆ£½ã°ì¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¤½¤ì¤¤¤±²ÃÆ£½ã°ìÃµ¸¡Ââ¡ª～Æî¤Î¸ÉÅç¤Ç´õ¾¯À¸Êª¤òÃµ¤»¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡×¤Ë¶¨»¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÂç²ñ¤Ø¤Î¶¨»¿¤òµÇ°¤·¡¢¿·µ¬¹ØÆþ¤ÇÁí³Û5,000±ßOFF(¢¨)¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢²ÃÆ£½ã°ì»á¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÈÖÁÈ¤Ï2025Ç¯10·î8Æü(¿å)12»þ¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
jun channel¡§https://www.youtube.com/live/hqlCONksYWY?feature=shared
OPENREC¡§https://www.openrec.tv/live/2p8vv29438y
(¢¨)ËÜ¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþ¤ÎÊý¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¡£¡ÖÁí³Û5,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþÆü¤«¤é12½µ´Ö¤Ç¤¹¡£1²ó¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï1Ëç¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤¤¤±²ÃÆ£½ã°ìÃµ¸¡Ââ¡ª～Æî¤Î¸ÉÅç¤Ç´õ¾¯À¸Êª¤òÃµ¤»¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡×¤Ï¡¢¥²ー¥à¼Â¶·¼Ô¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë²ÃÆ£½ã°ì»á¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤â¤³¤¦¡¦¤æ¤æ¤¦¤¿¡¦¤«¤â¤Î¤Ï¤·¡¦¤ª¤Ë¤ä¡¦¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤ç¤³¤Î6Ì¾¤¬¡¢Ìµ¿ÍÅç¤òÉñÂæ¤Ë´õ¾¯À¸Êª¤ÎÈ¯¸«¤òÌÜ»Ø¤¹ÇÛ¿®·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìµ¿ÍÅçÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢Îß·×»ëÄ°¿ô¤¬500Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÌµ¿ÍÅçÇÛ¿®¤ËÂ³¤¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤â¡¢¤â¤³¤¦¡¦¤æ¤æ¤¦¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬½¸·ë¡£¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë´Ä¶¤ËÄ©¤à½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¤Î¾¦ÉÊ¤òÌµ¿ÍÅç¤Ç¼Â¿©¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£²Ð¤äÄ´Íý´ï¶ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤¿Ìµ¿ÍÅç¤Ç¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¤É¤¦³Ú¤·¤à¤Î¤«¡¢ÈóÆü¾ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¶¨»¿¤òµÇ°¤·¡¢¿·µ¬¹ØÆþ¤ÇÁí³Û5,000±ßOFF(¢¨)¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÃÆ£½ã°ì»á¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(¢¨)ËÜ¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþ¤ÎÊý¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¡£¡ÖÁí³Û5,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþÆü¤«¤é12½µ´Ö¤Ç¤¹¡£1²ó¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï1Ëç¤Ç¤¹¡£
◼️¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
①¿·µ¬¤´¹ØÆþ¤ÇÁí³Û5,000±ßOFF
ÆÃÀß¥Úー¥¸¤«¤é¤Î¿·µ¬¹ØÆþ¤Ç½é²ó¹ØÆþ»þ2,000±ß¡¢°Ê¹ß2～4²óÌÜ¹ØÆþËè¤Ë1,000±ßOFF¤ÎÁí³Û5,000±ßOFF¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþ¤ÎÊý¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÁí³Û5,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþÆü¤«¤é12½µ´Ö¤Ç¤¹¡£
¢¨1²ó¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï1Ëç¤Ç¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://nosh.jp/influencer-promotion?key=SUPERMUJINTO&utm_source=Youtuber&utm_medium=PR&utm_campaign=SUPERMUJINTO&utm_content=20251008_press&utm_term=coupon357
②¥µ¥¤¥óÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÆÃÀß¥Úー¥¸¤«¤é¿·µ¬¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë²ÃÆ£½ã°ì»á¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◼️¡Ö¤½¤ì¤¤¤±²ÃÆ£½ã°ìÃµ¸¡Ââ¡ª～Æî¤Î¸ÉÅç¤Ç´õ¾¯À¸Êª¤òÃµ¤»¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡×³µÍ×
¡ÚÈÖÁÈÌ¾¡Û¤½¤ì¤¤¤±²ÃÆ£½ã°ìÃµ¸¡Ââ¡ª～Æî¤Î¸ÉÅç¤Ç´õ¾¯À¸Êª¤òÃµ¤»¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～
¡ÚÇÛ¿®Æü»þ¡Û2025Ç¯10·î8Æü(¿å)12»þ～
¡ÚÇÛ¿®¾ì½ê¡Û
jun channel¡§https://www.youtube.com/live/hqlCONksYWY?feature=shared
OPENREC¡§https://www.openrec.tv/live/2p8vv29438y
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û²ÃÆ£½ã°ì¡¢¤â¤³¤¦¡¢¤«¤â¤Î¤Ï¤·¡¢¤æ¤æ¤¦¤¿¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤ç¤³¡¢¤ª¤Ë¤ä
◼️¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ëÎäÅàÊÛÅö¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡É¹ñÌ±¿©¡É¤È¤·¤ÆÄ¹´ü¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¾¦ÉÊ¤ÎÆâÍÆÎÌ¤äÌ£¤ò½ç¼¡²þÁ±¡£¤Þ¤¿¡¢Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î³È½¼¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼«¿æ¤Ï¼ê´Ö¤À¤¬¡¢¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ¤òÀÝ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÀøºßÅª¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤e¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¤Î¶¨»¿¤ä¡¢¥²ー¥à¼Â¶·¼Ô¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç 3-3-3¡¡ÃæÇ·Åç»°°æ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°16F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÃæ¡¡ÃÒÌé
ÀßÎ©¡§2016Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§nosh¡Ê¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ë¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
²ñ¼ÒURL¡§https://nosh.jp/
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¼ê·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¯±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ëÎäÅàÂðÇÛ¿©¥µー¥Ó¥¹¡Önosh(¥Ê¥Ã¥·¥å)¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ ÃÒÌé¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒOPENREC¤È²ÃÆ£½ã°ì¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¤½¤ì¤¤¤±²ÃÆ£½ã°ìÃµ¸¡Ââ¡ª～Æî¤Î¸ÉÅç¤Ç´õ¾¯À¸Êª¤òÃµ¤»¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡×¤Ë¶¨»¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÂç²ñ¤Ø¤Î¶¨»¿¤òµÇ°¤·¡¢¿·µ¬¹ØÆþ¤ÇÁí³Û5,000±ßOFF(¢¨)¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢²ÃÆ£½ã°ì»á¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÈÖÁÈ¤Ï2025Ç¯10·î8Æü(¿å)12»þ¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
jun channel¡§https://www.youtube.com/live/hqlCONksYWY?feature=shared
OPENREC¡§https://www.openrec.tv/live/2p8vv29438y
(¢¨)ËÜ¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþ¤ÎÊý¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¡£¡ÖÁí³Û5,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþÆü¤«¤é12½µ´Ö¤Ç¤¹¡£1²ó¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï1Ëç¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤¤¤±²ÃÆ£½ã°ìÃµ¸¡Ââ¡ª～Æî¤Î¸ÉÅç¤Ç´õ¾¯À¸Êª¤òÃµ¤»¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡×¤Ï¡¢¥²ー¥à¼Â¶·¼Ô¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë²ÃÆ£½ã°ì»á¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤â¤³¤¦¡¦¤æ¤æ¤¦¤¿¡¦¤«¤â¤Î¤Ï¤·¡¦¤ª¤Ë¤ä¡¦¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤ç¤³¤Î6Ì¾¤¬¡¢Ìµ¿ÍÅç¤òÉñÂæ¤Ë´õ¾¯À¸Êª¤ÎÈ¯¸«¤òÌÜ»Ø¤¹ÇÛ¿®·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìµ¿ÍÅçÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢Îß·×»ëÄ°¿ô¤¬500Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÌµ¿ÍÅçÇÛ¿®¤ËÂ³¤¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤â¡¢¤â¤³¤¦¡¦¤æ¤æ¤¦¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬½¸·ë¡£¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë´Ä¶¤ËÄ©¤à½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¤Î¾¦ÉÊ¤òÌµ¿ÍÅç¤Ç¼Â¿©¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£²Ð¤äÄ´Íý´ï¶ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤¿Ìµ¿ÍÅç¤Ç¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¤É¤¦³Ú¤·¤à¤Î¤«¡¢ÈóÆü¾ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¶¨»¿¤òµÇ°¤·¡¢¿·µ¬¹ØÆþ¤ÇÁí³Û5,000±ßOFF(¢¨)¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÃÆ£½ã°ì»á¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(¢¨)ËÜ¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþ¤ÎÊý¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¡£¡ÖÁí³Û5,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþÆü¤«¤é12½µ´Ö¤Ç¤¹¡£1²ó¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï1Ëç¤Ç¤¹¡£
◼️¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
①¿·µ¬¤´¹ØÆþ¤ÇÁí³Û5,000±ßOFF
ÆÃÀß¥Úー¥¸¤«¤é¤Î¿·µ¬¹ØÆþ¤Ç½é²ó¹ØÆþ»þ2,000±ß¡¢°Ê¹ß2～4²óÌÜ¹ØÆþËè¤Ë1,000±ßOFF¤ÎÁí³Û5,000±ßOFF¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþ¤ÎÊý¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÁí³Û5,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþÆü¤«¤é12½µ´Ö¤Ç¤¹¡£
¢¨1²ó¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï1Ëç¤Ç¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://nosh.jp/influencer-promotion?key=SUPERMUJINTO&utm_source=Youtuber&utm_medium=PR&utm_campaign=SUPERMUJINTO&utm_content=20251008_press&utm_term=coupon357
②¥µ¥¤¥óÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÆÃÀß¥Úー¥¸¤«¤é¿·µ¬¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë²ÃÆ£½ã°ì»á¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◼️¡Ö¤½¤ì¤¤¤±²ÃÆ£½ã°ìÃµ¸¡Ââ¡ª～Æî¤Î¸ÉÅç¤Ç´õ¾¯À¸Êª¤òÃµ¤»¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡×³µÍ×
¡ÚÈÖÁÈÌ¾¡Û¤½¤ì¤¤¤±²ÃÆ£½ã°ìÃµ¸¡Ââ¡ª～Æî¤Î¸ÉÅç¤Ç´õ¾¯À¸Êª¤òÃµ¤»¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～
¡ÚÇÛ¿®Æü»þ¡Û2025Ç¯10·î8Æü(¿å)12»þ～
¡ÚÇÛ¿®¾ì½ê¡Û
jun channel¡§https://www.youtube.com/live/hqlCONksYWY?feature=shared
OPENREC¡§https://www.openrec.tv/live/2p8vv29438y
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û²ÃÆ£½ã°ì¡¢¤â¤³¤¦¡¢¤«¤â¤Î¤Ï¤·¡¢¤æ¤æ¤¦¤¿¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤ç¤³¡¢¤ª¤Ë¤ä
◼️¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ëÎäÅàÊÛÅö¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡É¹ñÌ±¿©¡É¤È¤·¤ÆÄ¹´ü¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¾¦ÉÊ¤ÎÆâÍÆÎÌ¤äÌ£¤ò½ç¼¡²þÁ±¡£¤Þ¤¿¡¢Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î³È½¼¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼«¿æ¤Ï¼ê´Ö¤À¤¬¡¢¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ¤òÀÝ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÀøºßÅª¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤e¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¤Î¶¨»¿¤ä¡¢¥²ー¥à¼Â¶·¼Ô¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç 3-3-3¡¡ÃæÇ·Åç»°°æ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°16F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÃæ¡¡ÃÒÌé
ÀßÎ©¡§2016Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§nosh¡Ê¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ë¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
²ñ¼ÒURL¡§https://nosh.jp/