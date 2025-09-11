レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 協働ロボット市場は、日本の産業全体における自動化統合と高度なAI搭載ロボットの導入を背景に、2033年までに57億4532万米ドルに急成長すると予測される
協働ロボット市場は2024年に3億9,224万米ドルの規模に達し、2025年から2033年の予測期間中に34.75％という驚異的な年平均成長率（CAGR）を記録し、2033年までに57億4,532万米ドルに急増すると予測されている。協働ロボットは、人間の作業員と安全に連携して動作するよう独自に設計されており、安全対策として柵やバリアを必要とする従来の産業用ロボットとは一線を画す。その中核的な能力は、人間とロボットのシームレスな協働にあり、多様な分野における生産性と業務効率の向上を実現する。
自動化需要の増加と労働力不足の燃料市場の成長
日本の中小企業は、業務を最適化し、人手不足に対抗するために、協働ロボット市場を採用することが増えています。 コボットは、その柔軟性、費用対効果、および既存のワークフローへの統合の容易さのために非常に支持されています。 反復的または日常的なタスクを自動化することにより、人間の労働者は複雑で付加価値のある活動に集中し、全体的な生産性と競争力を向上させることができます。 たとえば、ユニバーサル・ロボッツ A/Sは2023年12月にur30コボットを発売しました。これは、30kgのペイロードと前任者と比較して25%高いトルクを備えているため、高度なオートメーションソリューションを求める中小企業に適しています。
日本の労働力の急速な高齢化は、製造業、医療、農業業界の労働ギャップをさらに激化させています。 企業は、労働力の制約を緩和しながら運用の継続性を確保するために、ますますコボットに依存しています。 この人口統計主導型の需要は、複数の産業セグメントにわたる共同ロボットの採用を大幅に加速します。
ペイロードと速度の制限における課題
その利点にもかかわらず、協働ロボット市場は、従来の産業用ロボットと比較して、ペイロードと動作速度に固有の制限に直面しています。 これらの制約は、自動車の組立ラインや大規模な物流など、重い持ち上げや高速操作を必要とする産業での適用性を制限します。 その結果、特定の産業用途は依然として従来の大容量ロボットに依存しており、協調ロボットの市場範囲はわずかに狭まっています。
AIと政府の支援を通じた機会
人工知能（AI）と機械学習（ML）の統合は、協働ロボット市場の能力を変革しています。 AI対応のコボットは、変化する環境に適応し、人間の相互作用から学び、複雑なタスクを高精度で実行することができます。 この進化により、自動車、電子機器、ヘルスケア、電子商取引業界に非常に適しており、市場の可能性を広げています。
政府の取り組み、特にSociety5.0は、労働力不足に対処し、経済効率を向上させるために、高度なロボット工学の採用を積極的に推進しています。 この政策枠組みは、革新的なソリューションを促進するための研究開発投資、自動化導入インセンティブ、産学連携を奨励しています。 これらの取り組みは、2023年に生産性を加速し、日本を高度に接続された技術的に高度な社会に向けて推進するために、協働ロボットに優先順位を付けました。
主要企業のリスト：
● ABB
● Fanuc
● Universal Robots
● KUKA
● Yaskawa America, Inc.
● Doosan Robotics
● DENSO
● Kawasaki Robotics
● Mitsubishi
● Omron
● Comau
積載量別セグメント分析
