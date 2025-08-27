世界のヘアブラシ市場の上昇波 - 2025年
衛生とヘルスケアに対する国民の意識の高まりを受けて、ヘアブラシの需要が増加しています。ヘアブラシにはさまざまな形やサイズがあります。その中には、パドル、クッション、ウェット&ベント、ラウンドブラシなどがあります。ヘアブラシの毛は、多くの場合、天然、合成、またはハイブリッドです。ヘアブラシの本体は、トルマリンや磁器などのセラミック素材とプラスチックで作られています。合成製品の価格が下がるにつれて、ヘアブラシの需要は増加すると予測されています。
世界のヘアブラシ市場規模は、2023年に40億米ドルと評価され、2024年の42億8,000万米ドルから2032年までに73億5,000万米ドルに成長し、予測期間（2025年から2032年）中に7.0%のCAGRで成長する見込みです。
無料サンプルレポートを入手: https://www.skyquestt.com/sample-request/hair-brush-market
市場拡大の原動力
● セルフケアの勢い: ヘアブラッシングは単なる機能的なものを超えて、リラクゼーションと健康感を提供するセルフケアの儀式の一部になりました。
● イノベーションとテクノロジー: 頭皮刺激、帯電防止設計、温度制御を備えたスマート ブラシが市場を再構築しています。
● 環境に配慮した消費者: 竹や再生プラスチックなどの持続可能な素材が求められています。
● インフルエンサーへの影響: TikTok や Instagram などのソーシャル メディア プラットフォームは、ヘアスタイリングや高級グルーミング製品のトレンドを推進しています。
ヘアブラシ市場セグメント分析
世界のヘアブラシ市場は、製品タイプ、アプリケーション、エンドユーザー、流通チャネル、地域によって区分される。
● 製品タイプに基づいて、市場はクッションブラシ、パドルブラシ、ラウンドブラシ、からかいブラシ、ぶら下がりブラシ、天然毛、人工毛ブラシなどに分類されます。
● アプリケーションに基づいて、市場はパーソナルとプロフェッショナルに分類されます。
● エンドユーザーに基づいて、市場は子供、大人、動物に分類されます。
● 流通チャネル別では、市場は直営アウトレット、スーパーマーケット/ハイパーマーケット、オンライン小売店、その他に区分される。
● 地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東とアフリカに分割されます。
このレポートをカスタマイズしたいですか? https://www.skyquestt.com/speak-with-analyst/hair-brush-market
ヘアブラシ市場のトッププレーヤー
● メイソン・ピアソン（イギリス）
● ケントブラシ（英国）
● オリビア・ガーデン・インターナショナル社（米国）
● Goody Products, Inc. （米国）
● スポルネット国際空港（アメリカ）
● ウェットブラシ（米国）
● デンマン・インターナショナル・リミテッド（英国）
● アッカ・カッパ（イタリア）
● Hercules Sägemann GmbH （ドイツ）
● Revlon, Inc. （米国）
● Conair Corporation（米国）
● L'Oreal S.A.（フランス）
● ベースブラシ（アメリカ）
● Earth Therapeutics（米国）
● サボテンヘアブラシ（ブルガリア）
● ブリッスルブラシカンパニー（英国）
● Dishy （Xiamen） Commodity Co., Ltd （中国）
● ウォルマート社（米国）
● ターゲットコーポレーション（米国）
ヘアブラシ市場の最近の発展
● 2021年12月、VEGAは女性のグルーミングカテゴリーでサーモプロテクト技術を採用した新しいX-Star縮毛矯正ブラシを発売した。
● 2021年4月、Amazonは顧客が最高のヘアケアとスタイリングを体験できるAmazonサロンの立ち上げを発表しました。
最終的な考え
ヘアブラシ業界は、イノベーションや消費者の習慣の変化だけでなく、セルフケアやプレミアム化への文化的な変化によっても繁栄しています。スマートな診断ブラシから環境に優しい竹パドル、ヴィンテージ風のイノシシ毛のデザインまで、ヘアブラッシングの未来はこれまで以上にダイナミックです。
レポート全文を見る: https://www.skyquestt.com/report/hair-brush-market
配信元企業：SkyQuest Technology and Consulting Pvt. Ltd.
世界のヘアブラシ市場規模は、2023年に40億米ドルと評価され、2024年の42億8,000万米ドルから2032年までに73億5,000万米ドルに成長し、予測期間（2025年から2032年）中に7.0%のCAGRで成長する見込みです。
無料サンプルレポートを入手: https://www.skyquestt.com/sample-request/hair-brush-market
市場拡大の原動力
● セルフケアの勢い: ヘアブラッシングは単なる機能的なものを超えて、リラクゼーションと健康感を提供するセルフケアの儀式の一部になりました。
● イノベーションとテクノロジー: 頭皮刺激、帯電防止設計、温度制御を備えたスマート ブラシが市場を再構築しています。
● 環境に配慮した消費者: 竹や再生プラスチックなどの持続可能な素材が求められています。
● インフルエンサーへの影響: TikTok や Instagram などのソーシャル メディア プラットフォームは、ヘアスタイリングや高級グルーミング製品のトレンドを推進しています。
ヘアブラシ市場セグメント分析
世界のヘアブラシ市場は、製品タイプ、アプリケーション、エンドユーザー、流通チャネル、地域によって区分される。
● 製品タイプに基づいて、市場はクッションブラシ、パドルブラシ、ラウンドブラシ、からかいブラシ、ぶら下がりブラシ、天然毛、人工毛ブラシなどに分類されます。
● アプリケーションに基づいて、市場はパーソナルとプロフェッショナルに分類されます。
● エンドユーザーに基づいて、市場は子供、大人、動物に分類されます。
● 流通チャネル別では、市場は直営アウトレット、スーパーマーケット/ハイパーマーケット、オンライン小売店、その他に区分される。
● 地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東とアフリカに分割されます。
このレポートをカスタマイズしたいですか? https://www.skyquestt.com/speak-with-analyst/hair-brush-market
ヘアブラシ市場のトッププレーヤー
● メイソン・ピアソン（イギリス）
● ケントブラシ（英国）
● オリビア・ガーデン・インターナショナル社（米国）
● Goody Products, Inc. （米国）
● スポルネット国際空港（アメリカ）
● ウェットブラシ（米国）
● デンマン・インターナショナル・リミテッド（英国）
● アッカ・カッパ（イタリア）
● Hercules Sägemann GmbH （ドイツ）
● Revlon, Inc. （米国）
● Conair Corporation（米国）
● L'Oreal S.A.（フランス）
● ベースブラシ（アメリカ）
● Earth Therapeutics（米国）
● サボテンヘアブラシ（ブルガリア）
● ブリッスルブラシカンパニー（英国）
● Dishy （Xiamen） Commodity Co., Ltd （中国）
● ウォルマート社（米国）
● ターゲットコーポレーション（米国）
ヘアブラシ市場の最近の発展
● 2021年12月、VEGAは女性のグルーミングカテゴリーでサーモプロテクト技術を採用した新しいX-Star縮毛矯正ブラシを発売した。
● 2021年4月、Amazonは顧客が最高のヘアケアとスタイリングを体験できるAmazonサロンの立ち上げを発表しました。
最終的な考え
ヘアブラシ業界は、イノベーションや消費者の習慣の変化だけでなく、セルフケアやプレミアム化への文化的な変化によっても繁栄しています。スマートな診断ブラシから環境に優しい竹パドル、ヴィンテージ風のイノシシ毛のデザインまで、ヘアブラッシングの未来はこれまで以上にダイナミックです。
レポート全文を見る: https://www.skyquestt.com/report/hair-brush-market
配信元企業：SkyQuest Technology and Consulting Pvt. Ltd.
プレスリリース詳細へ