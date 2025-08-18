『熱伝導材料（TIM）』を技術面から徹底分析した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。10年間の詳細予測、参入企業、今後の動向についても取り上げています。
2025年8月18日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「熱伝導材料（TIM） 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年8月12日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「熱伝導材料（TIM） 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Thermal Interface Materials 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 619
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/thermal-interface-materials/1116
本調査レポートでは、EVバッテリー、パワーエレクトロニクス、先端半導体パッケージング、宇宙・衛星技術、データセンター、EMIシールド、5G、ADAS、家電製品向けの熱伝導材料（TIM1、TIM2、TIM1.5を含む）を技術面から徹底分析しています。用途ごとに面積（m2）、重量（kg）、収益（ドル）、TIM単価（ドル）の10年間の詳細予測を出しています。また、熱伝導性フィラーの最近の動向、高性能TIM、商用利用の成功事例、TIM参入企業のこれまでの買収と提携についてやTIMの今後の動向についても取り上げています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327401&id=bodyimage1】
「熱伝導材料（TIM） 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要
■ 熱伝導性フィラー材料
- 銀
- 窒化ホウ素
- カーボンナノチューブ
- グラフェン
- アルミナ
- 水酸化アルミニウム
- MgO（酸化マグネシウム）
- ZnO（酸化亜鉛）
■ EVパワーエレクトロニクスでのTIM1とTIM2
- ダイ接合と基板接合：はんだ合金、焼結銀ペースト、焼結銅ペースト
- Si IGBT、SiC MOSFETとそのTIM予測
- TIM2
■ EV用バッテリーパックでのTIM2：セル・ツー・パックとセル・ツー・ボディでのTIM
■ データセンターでのTIM2：データセンター内のサーバー、スイッチ、パワーモジュールでのTIM2
■ 先端半導体パッケージング向けのTIM1とTIM1.5：2.5D／3Dパッケージング向けの高性能なTIM1とTIM1.5（グラフェン、サーマルゲル、液体金属、インジウム箔）
■ 宇宙・衛星でのTIM：航空宇宙・衛星向けTIMのユースケース分析
■ ADASでのTIM1とTIM2
- LiDAR
- レーダー
- ECU
- カメラ
■ 5GでのTIM
■ 家電製品でのTIM
■ EMIシールドでのTIM
■ 企業概要：インタビューに基づく60社以上の概要
「熱伝導材料（TIM） 2026-2036年」は以下の情報を提供します
■ 8つの用途でのTIM1、TIM2、TIM1.5などの熱伝導材料を包括的に解説し、技術動向、よく使用される材料、コスト分析、障壁、今後のロードマップを明らかにしています。
- 形態別の熱伝導材料概要（サーマルゲル、放熱グリス、サーマルパッド、熱伝導性接着剤、グラフェンシート、液体金属、はんだ合金、焼結銀ペースト、相変化材料、テープなどの各種TIM）
- 放熱フィラーの包括的ベンチマーク評価と、熱性能、コスト、欠点の評価
- EVバッテリー、EVパワーエレクトロニクス、ADAS、データセンター用コンポーネントから、先端半導体パッケージング、宇宙・衛星、5G、家電製品、EMIシールドまでの9分野でのTIM（TIM1、TIM1.5、TIM2など）の詳細分析
