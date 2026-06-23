明日の『風、薫る』“りん”見上愛、授業を受ける“ツヤ”東野絢香を支えようとする
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第13週「白日の夢」（第63回）が6月24日に放送される。
【写真】甲斐翔真演じる陸軍二等軍曹の小川吾郎『風、薫る』第63回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第63回あらすじ
直美は病院にお見舞いに訪れた小川吾郎（甲斐翔真）と差し入れを巡って口論になる。
一方、看病婦のツヤ（東野絢香）は看護科の授業についていくのが難しく、りんは彼女を支えようとする。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】甲斐翔真演じる陸軍二等軍曹の小川吾郎『風、薫る』第63回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第63回あらすじ
直美は病院にお見舞いに訪れた小川吾郎（甲斐翔真）と差し入れを巡って口論になる。
一方、看病婦のツヤ（東野絢香）は看護科の授業についていくのが難しく、りんは彼女を支えようとする。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。