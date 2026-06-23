運転免許証は公文書！ 改ざんや勝手な書き込みはNG

北海道警釧路署は2026年6月16日、釧路市内の道路において有効期限が切れた運転免許証でクルマを運転したとして、東京都国立市に住む中国籍で自称・塾講師の26歳の男を道路交通法違反（無免許運転）の疑いで逮捕しました。

男は今年2月16日の午後6時30分頃、釧路市阿寒町富士見2丁目付近の道路において、無免許状態であるにもかかわらず、レンタカーを運転した疑いが持たれています。

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男は当時、知人とともに観光で釧路を訪れていて、レンタカーで物損事故を起こしました。

その後男は警察に事故を報告しましたが、警察が事故の手続きを進めていく過程で、男の所持していた運転免許証の有効期限が改ざんされていたことが発覚。必要な捜査を経て、このたびの逮捕に至りました。

警察の調べに対し男は、「私は運転していません」と容疑を否認しています。警察は男が有効期限を改ざんした手口のほか、レンタカーを借りることができた経緯などについて調べています。

上記のように本物の運転免許証を改ざんすると、「有印公文書変造罪」に当たる可能性があるほか、改ざんの内容によっては「有印公文書偽造罪」に問われるケースもあります。

さらに、改ざんした運転免許証を使ってレンタカーを借りる行為についても、「偽造公文書行使等罪」や、レンタカー会社の従業員をだましてクルマを借りたとして「詐欺罪」に該当することが考えられます。

また、その上で無免許運転をおこなっていることから、非常に悪質性の高い行為といえるでしょう。

今回のニュースに対してインターネット上では、「免許証が失効していたことに気付かず使っていたならまだしも、改ざんして使用していたなら悪質」「事故を申告し、免許改ざんがバレた途端『私は運転していません』は通用しない」「このような悪質な人物に対する量刑が甘すぎます。厳罰化の法改正が必要です」といった憤りの声が多く上がっています。

加えて、「レンタカーを借りるためのハードルをもっと厳しくしないとダメじゃないか？」「中国では偽造の各国のパスポートから在留許可証、IDカード、運転免許証がネット通販で簡単に手に入るらしい。レンタカー店から巡回の警察官までICカードリーダーの設置・活用が必須でしょう」など、改ざんされた証明書類を見破るためのシステム構築を求める意見も聞かれました。

一般的にレンタカー会社ではクルマを利用者に貸し出す際、ドライバーの運転免許証を目視やコピーを取るなどして確認するにとどまるため、精巧に偽変造されていた場合には見抜くことが難しいケースもあるでしょう。

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運転免許証は公文書であり、改ざんはもちろん、自分で書き込む行為も法令に抵触するおそれがあります。

特に気をつけたいのは運転免許証の裏面にある備考欄で、この部分に勝手に書き込んではいけません。

SNS上では「運転免許証の備考欄に新しい住所を手書きしたら、警察に『自分で書いちゃダメですよ〜』って諌められたことがある」「免許証の裏面って臓器提供の意思表示の欄があって、その上の備考欄に『自由に使って下さい』とか書いちゃってたけど、警察が使う欄だったらしくて注意された…」などの声も寄せられています。

備考欄の下部にある「臓器提供に関する意思表示欄」（自身で書き込み可能）と混同する人も少なくないため、十分に注意しましょう。