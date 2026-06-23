『映画 1リットルの涙』錦戸亮が語る作品への思い コメント映像とメイキング写真公開
『映画 1リットルの涙』より、主演・錦戸亮のコメント映像とメイキングスチールが解禁された。
【動画】錦戸亮「生きるって素晴らしい」 『映画 1リットルの涙』コメント映像
シリーズ累計200万部を突破したベストセラー『1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記』（幻冬舎文庫刊）は、15歳で原因不明の難病・脊髄小脳変性症を発症し、25歳の若さで亡くなった木藤亜也さんが、闘病中に手が動かなくなるまで書き綴った日記をまとめたノンフィクション書籍だ。
今も多くの人々の心に生き続ける感動の物語が、『映画 1リットルの涙』として2027年に公開される。主人公・麻生遥斗（あそう・はると）を演じるのは、連続ドラマ版（2005年放送）でも同役を務めた錦戸亮。テーマソングには、世代を超えて愛され続けるレミオロメンの名曲「3月9日」と「粉雪」の2曲が起用された。
解禁された映像では、クランクアップ時に「新しい『1リットルの涙』を僕自身も楽しみにしている」と笑顔で語る錦戸の姿が収められている。さらに、本作発表後の周囲の反響や、作品を通して伝えたいメッセージについても言及。「生きるって素晴らしいってことだと思うんです。愛されている作品に出演できたっていうのはすごく嬉しいことですし、また皆さんがふと、20年前のことを思い出しながらもう一回この作品に浸れるような、そんな素敵な映画になればいいなと思います」と語っている。
また、錦戸が「今日を超える日はない」と胸の内を熱く明かすほど強く印象に残ったという、撮影最終日に収録されたシーンとは、どんなシーンなのか。
あわせて公開されたメイキングスチールには、撮影初日の錦戸の姿が収められている。
『映画 1リットルの涙』は2027年公開。
【動画】錦戸亮「生きるって素晴らしい」 『映画 1リットルの涙』コメント映像
シリーズ累計200万部を突破したベストセラー『1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記』（幻冬舎文庫刊）は、15歳で原因不明の難病・脊髄小脳変性症を発症し、25歳の若さで亡くなった木藤亜也さんが、闘病中に手が動かなくなるまで書き綴った日記をまとめたノンフィクション書籍だ。
解禁された映像では、クランクアップ時に「新しい『1リットルの涙』を僕自身も楽しみにしている」と笑顔で語る錦戸の姿が収められている。さらに、本作発表後の周囲の反響や、作品を通して伝えたいメッセージについても言及。「生きるって素晴らしいってことだと思うんです。愛されている作品に出演できたっていうのはすごく嬉しいことですし、また皆さんがふと、20年前のことを思い出しながらもう一回この作品に浸れるような、そんな素敵な映画になればいいなと思います」と語っている。
また、錦戸が「今日を超える日はない」と胸の内を熱く明かすほど強く印象に残ったという、撮影最終日に収録されたシーンとは、どんなシーンなのか。
あわせて公開されたメイキングスチールには、撮影初日の錦戸の姿が収められている。
『映画 1リットルの涙』は2027年公開。