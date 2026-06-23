舘ひろし『さんま御殿!!』初登場 “誰よりも愛してる男”舘との腕組みツーショットに王林が歓喜
今夜20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は、「イケおじVSズケズケ女子」。舘ひろしが初登場し、王林が9歳の頃から“誰よりも愛している男”だという舘との腕組みツーショットに歓喜する。
【写真】王林も大興奮！『さんま御殿!!』初登場の舘ひろし
オープニングでは、舘ひろしの登場にさんまが恐縮しきり。すると舘から、最近ゴルフ練習場でさんまと偶然会ったというエピソードが明かされる。舘がさんまに「オーラがあるからすぐわかる」と語ると、大久保佳代子（オアシズ）は「舘さんのオーラのほうがすごくないですか!?」と、その存在感に感嘆する。
また、9歳の頃から舘のファンだという王林も、「本当に一番誰よりも愛してる男」と熱烈な思いを告白。「そろそろ本題に行きましょうか」と照れる舘に対し、さんまは「やだ」と意地悪な返しで困らせる。
最初のテーマ「これって私だけ？ちょっと苦手な異性の言動」では、「“風呂キャンセル界隈”がわからない」と語る舘に対し、女性陣が“界隈”という言葉について説明。しかし、男性陣は「誰が言うの？」「どういうときに使うの？」と困惑する。押し問答が続くなか、舘が放ったまさかの一言に、スタジオは「そっち!?」と驚きに包まれる。
一方、内藤剛志の「女性の『大丈夫』が本当かどうかわからない」という話題では議論が白熱。さんまも「俺も聞きたい！」「結婚生活の4年間に観察したけどわからなかった」と女性陣に意見を求めるが、「本当は大丈夫じゃない」「『大丈夫？』って聞けばいいと思ってる」など、不満の声が続出する。しかし、「構わないほうがいい」「構ってほしいときもある」「知らんがな」「ケンカになる」など意見はまとまらず、議論は堂々巡りの展開に。
そんななか、高橋成美が、過去に番組収録でミスをして落ち込んでいた際、当時番組MCを務めていた村上信五（SUPER EIGHT）から掛けられた“元気が出た”言葉を告白。これにはスタジオ中から「わー！」と驚きの声が上がり、さんまも「カッコいい！」と村上の言葉を絶賛する。
テーマ「思い出すのも恥ずかしい私のダサすぎる瞬間」では、「デートで彼女から『ウォーリーやん』って言われた」（和見龍弥）、「デートにジャージで行ってしまった」（高橋）など、デートコーデにまつわる失敗談が続々登場。
すると王林が、「デートをするときはいつも“舘さんとデートをする”と思ってコーディネートをしている」と告白。この日の黒と白を基調とした大人っぽいファッションも、“舘さんの横にいる女”をテーマにしたものだという。さんまから「舘さんと腕を組ませてもらえ！」と背中を押されると、舘と王林による“大人デート風”のツーショットが実現し、スタジオから大きな歓声が上がる。
高橋は「匂いで人を判断するので、初対面の人でも匂いを嗅いでしまう」と告白。その発言にスタジオ中が騒然となるなか、「舘さんの匂いも嗅ぎたいです」と、舘ひろしの首元に顔を近づけて匂いを嗅ぎ始めると、「近い近い！」「首にキスしなかった!?」と総ツッコミが飛ぶ。さらに、匂いで相性もわかるという高橋に対し、王林の希望でお腹の匂いを嗅いでみることに。果たして2人の相性は…。
このほか、今話題のサッカーW杯をめぐり、「女性は何回説明してもオフサイドを覚えてくれない」「集中しているときに質問してくる」などの論争が勃発。さらに、舘、内藤、さんまによる“免許返納”のタイミングをめぐる本音トークも繰り広げられる。
『踊る！さんま御殿!!』「イケおじVSズケズケ女子」は、日本テレビ系にて6月23日20時放送。
【写真】王林も大興奮！『さんま御殿!!』初登場の舘ひろし
オープニングでは、舘ひろしの登場にさんまが恐縮しきり。すると舘から、最近ゴルフ練習場でさんまと偶然会ったというエピソードが明かされる。舘がさんまに「オーラがあるからすぐわかる」と語ると、大久保佳代子（オアシズ）は「舘さんのオーラのほうがすごくないですか!?」と、その存在感に感嘆する。
最初のテーマ「これって私だけ？ちょっと苦手な異性の言動」では、「“風呂キャンセル界隈”がわからない」と語る舘に対し、女性陣が“界隈”という言葉について説明。しかし、男性陣は「誰が言うの？」「どういうときに使うの？」と困惑する。押し問答が続くなか、舘が放ったまさかの一言に、スタジオは「そっち!?」と驚きに包まれる。
一方、内藤剛志の「女性の『大丈夫』が本当かどうかわからない」という話題では議論が白熱。さんまも「俺も聞きたい！」「結婚生活の4年間に観察したけどわからなかった」と女性陣に意見を求めるが、「本当は大丈夫じゃない」「『大丈夫？』って聞けばいいと思ってる」など、不満の声が続出する。しかし、「構わないほうがいい」「構ってほしいときもある」「知らんがな」「ケンカになる」など意見はまとまらず、議論は堂々巡りの展開に。
そんななか、高橋成美が、過去に番組収録でミスをして落ち込んでいた際、当時番組MCを務めていた村上信五（SUPER EIGHT）から掛けられた“元気が出た”言葉を告白。これにはスタジオ中から「わー！」と驚きの声が上がり、さんまも「カッコいい！」と村上の言葉を絶賛する。
テーマ「思い出すのも恥ずかしい私のダサすぎる瞬間」では、「デートで彼女から『ウォーリーやん』って言われた」（和見龍弥）、「デートにジャージで行ってしまった」（高橋）など、デートコーデにまつわる失敗談が続々登場。
すると王林が、「デートをするときはいつも“舘さんとデートをする”と思ってコーディネートをしている」と告白。この日の黒と白を基調とした大人っぽいファッションも、“舘さんの横にいる女”をテーマにしたものだという。さんまから「舘さんと腕を組ませてもらえ！」と背中を押されると、舘と王林による“大人デート風”のツーショットが実現し、スタジオから大きな歓声が上がる。
高橋は「匂いで人を判断するので、初対面の人でも匂いを嗅いでしまう」と告白。その発言にスタジオ中が騒然となるなか、「舘さんの匂いも嗅ぎたいです」と、舘ひろしの首元に顔を近づけて匂いを嗅ぎ始めると、「近い近い！」「首にキスしなかった!?」と総ツッコミが飛ぶ。さらに、匂いで相性もわかるという高橋に対し、王林の希望でお腹の匂いを嗅いでみることに。果たして2人の相性は…。
このほか、今話題のサッカーW杯をめぐり、「女性は何回説明してもオフサイドを覚えてくれない」「集中しているときに質問してくる」などの論争が勃発。さらに、舘、内藤、さんまによる“免許返納”のタイミングをめぐる本音トークも繰り広げられる。
『踊る！さんま御殿!!』「イケおじVSズケズケ女子」は、日本テレビ系にて6月23日20時放送。