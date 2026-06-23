◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第２戦 フランス―イラク（２２日、フィラデルフィア競技場）

前回準優勝で優勝候補のフランス（ＦＩＦＡランク３位）が、イラク（同５７位）と対戦した。フランスの主将で、エースのＦＷエムバペが前半１４分、エリア外から利き足とは逆となる左足でミドルシュートで２試合連続となる今大会３得点目をマーク。Ｗ杯歴代通算得点を１５に伸ばした。

エムバぺは初戦のセネガル戦で、後半２１分にオリセのスルーパスに圧巻のスピードで走り込み右足で流し込んで１得点目を奪うと、後半アディショナルタイムには右足で約２５メートルの強烈なミドルシュートを決めて、会場を沸かせた。Ｗ杯通算１４点目で自国のレジェンド選手フォンテーヌを抜いて、同国のＷ杯通算歴代最多得点者となった。

１８年ロシア大会で４得点、２２年カタール大会では決勝・アルゼンチン戦のハットトリックを含む８得点を挙げ、計１２得点。この日はアルゼンチンも試合を行い、２ゴールを挙げたメッシが１８得点で歴代単独１位に浮上した。今月９日の親善試合・北アイルランド戦は無得点ながら決定機を連発し、本番でもゴール量産が期待される。

２４年にパリＳＧからＲマドリードに移籍。今や市場価値１億８０００万ユーロ（約３３５億円）を誇る世界最高のアタッカーだ。圧巻のスピードは人類最強クラスで、スプリント時に時速３８キロを記録したとの逸話もあるほど。変幻自在のドリブル、強烈なミドルシュート、高い得点力など、世界屈指のスキルでゴールに迫る。

過去の所属クラブでは、すでに１８ものトロフィーを掲げている。１５年１２月にプロデビューを飾ったモナコで２度、パリＳＧでフランスリーグ６連覇を含めて１４度、Ｒマドリードでは２度のタイトルを手にした。代表では１６年のＵ―１９欧州選手権、１８年ロシアＷ杯、２１年欧州ネーションズリーグで優勝。カタールＷ杯で得点王（８点）に輝いており、個人タイトルも手にしている。

１９歳で初出場したロシアＷ杯からフランスの背番号１０を背負った。プラティニ、ジダン、ベンゼマらに続き８代目。２３年から主将を務めている。エースが先頭に立ち、２大会ぶり３度目の世界一に突き進む。

◆Ｗ杯歴代通算得点

（１）１８＝※メッシ（アルゼンチン）

（２）１６＝クローゼ（ドイツ）

（３）１５＝ロナウド（ブラジル）、※エムバペ（フランス）

（４）１４＝ミュラー（西ドイツ）

（６）１３＝フォンテーヌ（フランス）

（７）１２＝ペレ（ブラジル）

（８）１１＝クリンスマン（西ドイツ）、コチシュ（ハンガリー）

（１０）１０＝※ケイン（イングランド）、バティストゥータ（アルゼンチン）、クビジャス（ペルー）、ラトー（ポーランド）、リネカー（イングランド）、ミュラー（ドイツ）ラーン（西ドイツ）※現役

◆キリアン・エムバペ １９９８年１２月２０日、フランス・パリ郊外ボンディ出身。２７歳。２０１５年に１６歳で仏１部・モナコでデビュー。１７年にパリＳＧに移籍し、フランス代表デビュー。１９歳で臨んだ１８年ロシアＷ杯は決勝・クロアチア戦でペレ以来となる１０代での得点をマークし、優勝に貢献。２２年カタールＷ杯は決勝・アルゼンチン戦でハットトリックを達成。２４年にＲマドリード移籍。パリＳＧ時代はアニメ「ミュータント・タートルズ」の棒術の達人でメカマニアに似ていることから「ドナテロ」の愛称が付いた。インスタグラムのフォロワーは１億３０００万人。１７８センチ、７５キロ。