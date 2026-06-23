◆米大リーグ ツインズ―ドジャース（２２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ツインズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。ロサンゼルスからの移動を経て、６連戦の２カード目。２試合ぶりの１７号アーチの期待がかかる。

投手としては２４日（同２５日）の同戦に先発予定の大谷。登板２日前のこの日はブルペンで３０球ほどの投球練習を行って調整した。１９日（同２０日）の試合を“父親休暇”で欠場。日付が２０日に変わった直後にインスタグラムで第２子が誕生したと報告した。２５年４月に第１子となる長女が生まれた時とは違って「父親リスト」に入ることなく、欠場わずか１試合で２０日（同２１日）に復帰したが、ロバーツ監督は次回登板について「私の考えでは次回登板は水曜日（２４日）になると思う」と明かしていた。

大谷の直近２登板の調整は、移動日の関係や左膝の炎症が起きたことなどが影響し、いずれも登板前日のブルペン入りになる“イレギュラー”なものになっていたが、今回は基本の２日前に投球練習を実施した。大谷は「２日前に必ず（ブルペンに）入らないといけないこともないですし、前日に入ることもあるので。それはそれでＯＫとあまり考えすぎないでいきたい」と自身の考えを語ったこともあった。

「打者・大谷」は昨季までツインズ戦は２７試合で打率２割９分２厘、９本塁打、１９打点。３試合に１本のペースで本塁打を放ってきた。ターゲットフィールドでは１２試合で打率３割７分３厘、３本塁打、９打点と相性が良く、２年前の敵地・ツインズ戦でもカード初戦でソロ本塁打を含む長打３本をマークしている。前日２１日（同２２日）の本拠地・オリオールズ戦では９点ビハインドとなった７回の打席で代打を送られて途中交代したが、ロバーツ監督は「翔平は大丈夫だ。あのような（点差のある）状況から下げたかっただけ」と笑顔で説明していた。