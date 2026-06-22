内村光良、エレベーターでSixTONES全員と対面「怖かった」
8月29・30日放送される『24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐』（日本テレビ系）の制作発表会見が22日、都内で開催。総合司会の内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー、チャリティーパートナーを務めるSixTONES（森本慎太郎、松村北斗、京本大我、田中樹、ジェシー、高地優吾）、山崎育三郎、芳根京子、スペシャルサポーターのちゃんみな、チャリティーランナーの星野真里が出席し、番組への思いを語った。
【写真】『24時間テレビ49』チャリティーランナーを務める星野真里
49回目を迎える今年の『24時間テレビ』は、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」をテーマに、東京・両国国技館で開催。ひとりひとりの「わたし」が語る家族の物語を通して「社会のあり方や問題」を見つめ、「家族」という単位から社会を考える。
星野は「私には10歳になる娘がいます。彼女は先天性ミオパチーという筋肉が非常に弱い病気で、現在、電動車いす、そして人工呼吸器を使いながら日々生きています」と自身の長女について説明。そして「私が走ることで子どもたちの可能性が少しでも広がるのであれば、こんなにうれしいことはないなと。だから走りたい、走らせていただきたいなというふうに思っています。『この私を応援してください』と胸を張って皆さんの前を走ることができるように、できる限りの準備をしてその日を迎えたいと思っております」とチャリティーランナーとしての思いを語った。
また、内村からはこの日、「皆さん、何かしら楽器を演奏していただきたいと思います。弾いたことのない楽器とか叩いたことのない楽器とかを叩いて、大合奏パフォーマンス。これを本番に向けてやっていただきたい」と出演者にやる“弾いたことのない楽器”での大合奏パフォーマンスをサプライズ発表。SixTONESのメンバーや羽鳥、水卜アナウンサーらが驚くなか、内村は「みんなやらなきゃいけないです。それで走る星野さんを応援しようじゃないか」とし、「星野さんはさすがに演奏しながら走るわけにはいかないのでなし」と補足した。
松村は「我々（SixTONES）全員、やったことない楽器ないので、無理かもしれないんですね。不参加って形になっちゃうかも」とぽつり。田中が「嘘つくなよ」、内村が「不参加はねえっつってんだろ」とツッコミを入れたが、松村は「全部の楽器できちゃうからな」とつぶやいていた。
さらに、同局のバラエティ番組『スクール革命！』で共演する高地については、内村が「今日、なんかよそよそしいんですよ。『アイドルだ』みたいな感じ。あっち（『スクール革命！』）は馬鹿なふりしてるのかな」とコメント。高地は「包み隠さずいうと『スクール革命！』は伸び伸びやらせてもらっていて、これだけ大人が集まると自然と背筋が伸びる感じで緊張感はある」と打ち明けつつ、「芸能界に入るきっかけというのも、内村さんの番組でこの芸能界に入ったので、こうやって『24時間テレビ』の企画で総合司会とチャリティーパートナーとして一緒にやらせてもらえるというのは本当にうれしい」と喜びを口にした。
一方、内村は「（SixTONESの）個人個人とはお仕事あるんですけど、先ほど急にエレベーターで全員のSixTONESといた時に怖かったんですよ」とぶっちゃけ。「夜中に絡まれたら絶対勝てない。大変になるなと思って。そろった時の華が圧倒的すぎて、私、うろたえてしまいました。心の整理をしてから出直したいと思います」とメンバーがそろったSixTONESの迫力を振り返っていた。
『24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐』は、日本テレビ系にて8月29・30日放送。
※高地優吾の「高」は正式には「はしご高」。
49回目を迎える今年の『24時間テレビ』は、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」をテーマに、東京・両国国技館で開催。ひとりひとりの「わたし」が語る家族の物語を通して「社会のあり方や問題」を見つめ、「家族」という単位から社会を考える。
星野は「私には10歳になる娘がいます。彼女は先天性ミオパチーという筋肉が非常に弱い病気で、現在、電動車いす、そして人工呼吸器を使いながら日々生きています」と自身の長女について説明。そして「私が走ることで子どもたちの可能性が少しでも広がるのであれば、こんなにうれしいことはないなと。だから走りたい、走らせていただきたいなというふうに思っています。『この私を応援してください』と胸を張って皆さんの前を走ることができるように、できる限りの準備をしてその日を迎えたいと思っております」とチャリティーランナーとしての思いを語った。
また、内村からはこの日、「皆さん、何かしら楽器を演奏していただきたいと思います。弾いたことのない楽器とか叩いたことのない楽器とかを叩いて、大合奏パフォーマンス。これを本番に向けてやっていただきたい」と出演者にやる“弾いたことのない楽器”での大合奏パフォーマンスをサプライズ発表。SixTONESのメンバーや羽鳥、水卜アナウンサーらが驚くなか、内村は「みんなやらなきゃいけないです。それで走る星野さんを応援しようじゃないか」とし、「星野さんはさすがに演奏しながら走るわけにはいかないのでなし」と補足した。
松村は「我々（SixTONES）全員、やったことない楽器ないので、無理かもしれないんですね。不参加って形になっちゃうかも」とぽつり。田中が「嘘つくなよ」、内村が「不参加はねえっつってんだろ」とツッコミを入れたが、松村は「全部の楽器できちゃうからな」とつぶやいていた。
さらに、同局のバラエティ番組『スクール革命！』で共演する高地については、内村が「今日、なんかよそよそしいんですよ。『アイドルだ』みたいな感じ。あっち（『スクール革命！』）は馬鹿なふりしてるのかな」とコメント。高地は「包み隠さずいうと『スクール革命！』は伸び伸びやらせてもらっていて、これだけ大人が集まると自然と背筋が伸びる感じで緊張感はある」と打ち明けつつ、「芸能界に入るきっかけというのも、内村さんの番組でこの芸能界に入ったので、こうやって『24時間テレビ』の企画で総合司会とチャリティーパートナーとして一緒にやらせてもらえるというのは本当にうれしい」と喜びを口にした。
一方、内村は「（SixTONESの）個人個人とはお仕事あるんですけど、先ほど急にエレベーターで全員のSixTONESといた時に怖かったんですよ」とぶっちゃけ。「夜中に絡まれたら絶対勝てない。大変になるなと思って。そろった時の華が圧倒的すぎて、私、うろたえてしまいました。心の整理をしてから出直したいと思います」とメンバーがそろったSixTONESの迫力を振り返っていた。
『24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐』は、日本テレビ系にて8月29・30日放送。
※高地優吾の「高」は正式には「はしご高」。