日清食品が製造・販売する「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」（賞味期限：2026年9月10日）の一部について、合成樹脂片が混入していることが判明した。

調査の結果、3月10日に同社の協力工場である東日本明星 埼玉工場（埼玉県比企郡嵐山町川島2360）において、商品に粉末ソースを投入する設備の一部に不具合が生じていたことが分かった。

不具合のあった設備は同日中に速やかに修理したが、不具合が発生していた間に製造した商品には合成樹脂片が混入していた恐れがあることから、対象商品を回収する。

手元に該当する商品がある場合は、食べずに、問い合わせ窓口まで連絡してほしいとのこと。担当者が消費者のもとへ出向き商品を回収し、後日、商品代金相当のQUOカードを送付するという。

対象商品は、東日本明星 埼玉工場（製造所固有記号：R）で製造した「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」のうち、賞味期限が9月10日の商品（JANコード：4902105255797）。なお、賞味期限は容器の側面に記載している。対象商品の出荷数量は28万7376食。対象商品の出荷エリアは全国となる。問い合わせ窓口は、日清食品「日清ソース焼そばカップ受付センター」。フリーダイヤルは0120−465−686（受付時間 9時〜17時、土、日、祝日を除く）。

日清食品＝https://www.nissin.com/jp