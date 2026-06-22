堂本光一＆井上芳雄がホストを務めるアリーナライブ、Hulu見放題会員限定で先行抽選受付決定
堂本光一と井上芳雄がホストを務めるアリーナライブツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE -The Imperial Theatre Symphony-』の観劇チケットを対象に、Hulu見放題会員限定の先行抽選申し込みが行われることが決定した。
【動画】『New HISTORY COMING ARENA LIVE ‐The Imperial Theatre Symphony‐』プロモーションビデオ
動画配信サービスHuluが、東宝が製作する演劇作品を対象とした包括的提携を開始することが発表された。今後は一部公演の独占ライブ配信に加え、Hulu見放題会員限定の観劇チケット先行受付枠を新設。舞台ファンに新たなチケット入手機会を提供するとともに、東宝作品を高画質・高音質のライブ配信で届けていく。
この取り組みの第1弾として、堂本光一と井上芳雄がホストを務めるアリーナライブツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE -The Imperial Theatre Symphony-』の観劇チケットについて、Hulu見放題会員限定の先行抽選申し込みが実施される。堂本と井上は2000年にともに帝国劇場の舞台へ初めて立ち、その後も数々の主演作で21世紀の帝劇をけん引してきた。今回のライブでは、帝国劇場の歴史を彩ってきた楽曲の数々を披露する。
先行抽選の申し込み期間は6月22日13時から6月28日23時59分まで。申し込みには「Hulu見放題サービス」への加入が必要で、Huluアカウントを持っていても見放題サービス未契約の場合は申し込みできない。受付および抽選、チケット販売はローソンチケットが担当し、Huluにログインした状態で専用ページから申し込む形式となる。
なお、東宝作品のライブ配信ラインナップについては現時点で未定。ライブ配信作品の視聴には、Huluの月額会員とは別に作品ごとの視聴チケット購入が必要となる。
『New HISTORY COMING ARENA LIVE -The Imperial Theatre Symphony-』は、東京ガーデンシアターにて8月7日18時、8日13時、8日19時、9日13時、東京国際フォーラム ホールAにて8月13日18時、14日13時、14日18時公演（Hulu月額会員先行抽選販売では、東京公演のみの取り扱い）。
【動画】『New HISTORY COMING ARENA LIVE ‐The Imperial Theatre Symphony‐』プロモーションビデオ
動画配信サービスHuluが、東宝が製作する演劇作品を対象とした包括的提携を開始することが発表された。今後は一部公演の独占ライブ配信に加え、Hulu見放題会員限定の観劇チケット先行受付枠を新設。舞台ファンに新たなチケット入手機会を提供するとともに、東宝作品を高画質・高音質のライブ配信で届けていく。
先行抽選の申し込み期間は6月22日13時から6月28日23時59分まで。申し込みには「Hulu見放題サービス」への加入が必要で、Huluアカウントを持っていても見放題サービス未契約の場合は申し込みできない。受付および抽選、チケット販売はローソンチケットが担当し、Huluにログインした状態で専用ページから申し込む形式となる。
なお、東宝作品のライブ配信ラインナップについては現時点で未定。ライブ配信作品の視聴には、Huluの月額会員とは別に作品ごとの視聴チケット購入が必要となる。
『New HISTORY COMING ARENA LIVE -The Imperial Theatre Symphony-』は、東京ガーデンシアターにて8月7日18時、8日13時、8日19時、9日13時、東京国際フォーラム ホールAにて8月13日18時、14日13時、14日18時公演（Hulu月額会員先行抽選販売では、東京公演のみの取り扱い）。