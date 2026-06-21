京本大我がさわやかな白衣姿で2ショットを披露！「拓人先生が大活躍」「オフショットかっこいい」「寂しい」の声

【写真】ブルーのシャツに白衣が映える！京本大我と田辺誠一の貴重オフショット

日本テレビ系で放送中のドラマ『10回切って倒れない木はない』の公式SNSでは、京本大我（SixTONES）と田辺誠一のオフショットを公開した。

■京本大我“拓人”が白衣姿で微笑む

京本が演じる山城拓人は、実家が営む大病院の副院長という役どころで、この日も白衣姿で登場。隣に座る田辺誠一は、ミンソク（志尊淳）の実父・青木優役を演じている。

病院での撮影だったようで、クリーム色のイスに座って写る2人。京本はブルーのシャツに斜めストライプ柄のネクタイ、そしてブルーのスラックスを合わせたコーデ。医師らしいキリっとした雰囲気がありつつも、清潔感に溢れる爽やかなスタイルにまとまっている。

テキストでは「拓人と優」とカメラの絵文字を添えて紹介し、「二人のシーンはどんなシーンだったのかぜひ最終回でご覧ください！！」と呼びかけた。

■写真：白衣姿が眩しい京本大我と、にっこり田辺誠一の2ショット

この投稿を受けてフォロワーからは、「拓人先生が大活躍」「拓人先生のオフショットかっこいい」と京本演じる“拓人”の活躍ぶりを褒める投稿の他、「寂しい」と最終回に向けて寂しさを募らせる声も寄せられていた。