7月2日よりテレビ東京ほかで放送がスタートする早見あかりと伊藤健太郎のW主演ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』のオープニングテーマをOffo tokyo、エンディングテーマをThis is LASTが担当することが決定。あわせてロングPR動画が公開された。

参考：『一緒にごはんをたべるだけ』に桐山漣ら出演 早見あかり×伊藤健太郎のメインビジュアルも

大町テラスによる同名漫画を実写ドラマ化する本作は、満たされない日々を送る既婚者同士が“おいしい”をきっかけに惹かれ合う、“グルメ”×“不倫”のラブストーリー。

料理講師として働く澤田タキを早見、食に関する自分の理想を受け入れてもらえない斎藤レイを伊藤がそれぞれ演じるほか、共演には桐山漣、岸明日香、岩永洋昭、浅野千鶴、久場音葉、真矢ミキが名を連ねた。

料理講師として働く澤田タキ（早見あかり）は、夫婦間の食事の価値観のズレに虚しさを抱えていた。一方、家庭で用意される「冷凍食品」の食事が用意される日々が続き、妻に自分の理想を受け入れてもらえない斎藤レイ（伊藤健太郎）。それぞれ満たされない日々を送る既婚者同士の男女が、仕事を通じて出会い、一緒にごはんを作り、一緒にたべて、気持ちを満たしていく。「一緒にごはんをたべるだけ。これ以上は地獄行き―」。食事を重ねるたびに惹かれ合う2人は、お互いの想いを理性で抑え込んでいたが、愛と食事と倫理の間に揺れる。

本作のオープニングテーマは、2025年2月にメジャーデビューしたOffo tokyoの「Darlin’」に決定。楽曲に込めた想いについてメンバーは「何気ない時間の中で生まれる喜びやすれ違い、言葉に出来ない後ろめたさや葛藤。登場人物たちの揺れ動く感情にそっと寄り添い、作品を彩る存在として楽曲を届けられたら嬉しいです」とコメントを寄せた。

さらに、エンディングテーマが『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBD系）の主題歌「シェイプシフター」でも知られるThis is LASTの「Paradox」に決定。Vo,Gの菊池陽報は書き下ろした本楽曲について「『間違っていると分かっているのに』『正しい答えは知っているのに』、それでも割り切れない本音と現実の狭間で苦しくなる心を描いた楽曲です」と語っている。

あわせて、本作の100秒を超えるロングトレーラー動画がTVerで公開。タキが楽しそうに作る美味しい料理と、それを幸せいっぱいに味わうレイの姿が映し出されたと思いきや、対照的に描かれる2組の夫婦。そして「これ以上は地獄行き―」というセリフとともに、タキとレイの揺れ動く感情が捉えられている。また、映像ではエンディングテーマであるThis is LASTの「Paradox」の音源も初解禁されている。

コメントOffo tokyo（オープニングテーマ）この度は『一緒にごはんをたべるだけ』のオープニングテーマに「Darlin'」を選んでいただき、とても光栄です。何気ない時間の中で生まれる喜びやすれ違い、言葉に出来ない後ろめたさや葛藤。登場人物たちの揺れ動く感情にそっと寄り添い、作品を彩る存在として楽曲を届けられたら嬉しいです。

This is LAST（エンディングテーマ）この度、エンディングテーマとして「Paradox」を書き下ろしました。「間違っていると分かっているのに」「正しい答えは知っているのに」、それでも割り切れない本音と現実の狭間で苦しくなる心を描いた楽曲です。ドラマの中でタキとレイが言えない秘密や痛みを持ち寄りながら、一緒にご飯を食べることで心の空腹を満たし合うように。この曲が現実と本心のパラドックスの中で歪な日々を生きる誰かの心に寄り添うものになれば嬉しいです。This is LAST 菊池陽報（文＝リアルサウンド編集部）