©久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ

TVアニメ『BLEACH』の最終クール『BLEACH 千年⾎戦篇-禍進譚-』が、2026年7⽉25⽇（⼟）23:00よりテレ東系列ほかにて放送開始される。本作のオープニングテーマにjo0jiの「I-BULL」（いぶる）、エンディングテーマに9Lanaの「螺旋」が抜擢されたことが明らかになった。

『BLEACH』は久保帯⼈によって週刊少年ジャンプで連載され、シリーズ累計発⾏部数が1億3000万部を超えるなど、完結後も根強い⼈気を誇る剣戟バトルアクションコミック。アニメ最終クールの放送にあわせ、アニメ側ではベストエピソード企画も行なわれる。

また、楽曲アーティストコメントに加え、原作者・久保帯⼈からも楽曲に対するコメントが到着した。

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Photo by Tomoyuki Kawakami

■jo0ji（オープニングテーマ「I-BULL」）コメント

TVアニメ『BLEACH 千年⾎戦篇-禍進譚-』の主題歌に決まった時のお気持ちと楽曲制作について 『BLEACH』を観て育った⾝としてはこの上なく嬉しかったです。

最終クールの主題歌という⼤役を任せて頂けたことに⼤感謝をすると同時に、とても⾝が引き締まる思いで、曲作りに臨みました。⽴ち向かうこと、信じること、護ること、他にも⾊々な姿の勇気を『BLEACH』から教わりました。

なので、この曲は⾃分なりの勇気とは何かを提⽰するように作りました。

放送されるのが楽しみです！！

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■9Lana（エンディングテーマ「螺旋」）コメント

TVアニメ『BLEACH 千年⾎戦篇-禍進譚-』の主題歌に決まった時のお気持ちと楽曲制作について

エンディングテーマ決定のお知らせを聞いた時は、とても驚きました。

同時に、”全⼒で歌わせていただこう”と背筋が伸び、⼿に汗握ったのを覚えています。

『BLEACH』に⾳楽で携わらせていただけるということ、まだ実感が湧かず夢を⾒ているかのようです。⼀護たちが⾒せてくれる、葛藤を繰り返しながらも成⻑する逞しい姿や勇気、『BLEACH』で学んだ宝物のような感情を胸に、懸命にそして⼤切に歌わせていただきました。

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■原作者・久保帯⼈ コメント

TVアニメ『BLEACH 千年⾎戦篇』の主題歌は、すべて僕がデモ段階から聴いて決めていて。シリーズを通してできるだけ新しいアーティストに担当してもらいたいという気持ちがありました。

「千年⾎戦篇」でそのアーティストを知って、そこからファンになっていくという体験をしてほしいなという気持ちがあって選んでいるのもあります。

▼jo0jiの「I-BULL」を最終クールオープニングテーマに決めた理由

最終クールには、今までで⼀番多いくらい、本当に多くの楽曲をご提案いただいて。最終クールなので、インパクトがある曲が欲しいなと思っていました。

もともとjo0jiさんの曲を聴いていて好きだったのもあるし、デモで少し引っかかる部分があったので、そこを良いものに変えていけるようなら相談したいという話をしました。

jo0jiさんから「ぜひ」とお返事をいただけたので、「ここの部分が好きです」「ここの部分が良くて」などいくつかオーダーをしたら、全然別曲ぐらいのものが上がってきて。それが本当に良くて、⼀発で決まったという感じです。

曲の圧がすごく強いのが気に⼊って、さらに会話を重ねるたびにどんどん良くなっていくので、そのたびに「やっぱりこの曲だな」っていう思いが強くなっていくっていう感じでした。

▼9Lanaの「螺旋」を最終クールエンディングテーマに決めた理由

最初にデモ段階で提案をいただいた中で頭⼀つ抜けてクオリティが⾼かったので、この曲はオープニング・エンディングのどちらかで必ず使うと、その段階で決めました。

そのぐらいメロディも良いし、歌詞も良いし、アレンジも良くて、曲⾃体すごくクオリティが⾼くて。どちらでも使えるけど、できればこのクオリティの曲がエンディングに使えたら僕は嬉しいなと思っていた部分がありました。イントロがすごく良くて、それが物語の終わりにすっと⼊ったらすごくいいだろうなと。

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■TVアニメ『BLEACH 千年⾎戦篇-禍進譚-』 2026年7⽉25⽇（⼟）23:00 よりテレ東系列ほかにて放送開始

・テレ東系列：7⽉25⽇（⼟）23:00〜

・広島テレビ：8⽉4⽇（⽕）25:29〜

・新潟放送：8⽉4⽇（⽕）25:30〜

・仙台放送：8⽉10⽇（⽉）25:20〜

・BS テレ東：7⽉27⽇（⽉）24:30〜

・AT-X：8⽉2⽇（⽇）23:00〜 ※リピート放送：毎週⽉曜 28:30／毎週⼟曜 6:00

※放送⽇時は予告なく変更になる可能性があります。 〇配信情報

2026年7⽉26⽇（⽇）より毎週⽇曜 12:00 から順次配信開始 ■スタッフ

原作・総監修 ：久保帯⼈「BLEACH」（集英社 ジャンプコミックス刊） 総監督 ：⽥⼝智久

監督 ：村⽥光

シリーズ構成 ：⽥⼝智久、平松正樹

キャラクターデザイン ：⼯藤昌史

総作画監督 ：⻑⾕川亨雄、⼩松原聖、⾼柳久美⼦ アクション・エフェクト作画監督 ：酒井智史、橋本敬史

美術監督 ：⾕岡善王

美術設定 ：天⽥俊貴

⾊彩設計 ：合⽥沙織

編集 ：三嶋章紀

撮影監督 ：⼭⽥和弘、奥原聡美

CG 監督 ：佐々⽊俊宏、鈴⽊隆弘

⾳楽 ：鷺巣詩郎

⾳響監督 ：⻑崎⾏男

⾳響制作 ：ザック・プロモーション

アニメーション制作 ：PIERROT FILMS ■キャスト

⿊崎⼀護 ：森⽥成⼀

⽯⽥⾬⻯ ：杉⼭紀彰

井上織姫 ：松岡由貴

茶渡泰⻁ ：安元洋貴

志波岩鷲 ：⾼⽊渉

朽⽊ルキア ：折笠富美⼦

阿散井恋次 ：伊藤健太郎

浦原喜助 ：三⽊眞⼀郎

四楓院夜⼀ ：ゆきのさつき

京楽春⽔ ：⼤塚明夫

朽⽊⽩哉 ：置鮎⿓太郎

⽇番⾕冬獅郎 ：朴璐美

更⽊剣⼋ ：⽴⽊⽂彦

藍染惣右介 ：速⽔奨

ユーハバッハ ：菅⽣隆之

ユーグラム・ハッシュヴァルト ：梅原裕⼀郎

アスキン・ナックルヴァール ：武内駿輔

ジェラルド・ヴァルキリー ：⼩⼭剛志 ■ストーリー

死神と滅却師、千年に亘る⾎戦の果てに滅びの未来が視えようとも──

霊王宮に⽴ち⼊らんとするユーハバッハを迎え撃つ王属特務・零番隊。

だが、滅却師の王とその親衛隊は、零番隊の壮絶な卍解を打ち破り、遂に霊王⼤内裏に踏み⼊る。 兵主部⼀兵衛から霊王護衛を託された⿊崎⼀護たち。

しかし、ユーハバッハの策略により、⼀護はその剣で霊王を斬ってしまう。

霊王の死──それは、三界の崩壊を意味していた。

各界に『歪み』が現れ、滅びの予兆が世界を覆い始める。

護廷⼗三隊は滅却師の残党と⼿を組んで、霊王宮へと向かう。

だが、霊王宮は《⾒えざる帝国》の⼿に堕ち、《真世界城》へと姿を変えていた。 死神たちを嘲笑うかのように天空に聳え⽴つ城で親衛隊が待ち受ける。

《真世界城》各地で、護廷⼗三隊と親衛隊の激戦が繰り広げられる。

⼀護は⾬⻯の真意を知り、互いに信じあう友として、世界を護る決意を新たにする。

『全知全能』をも越えた存在となったユーハバッハ。

三界の存亡を懸けた壮絶な戦いは終焉へと向かう。

混沌の禍を進んだ先に待つのは絶望か希望か。 公式サイト https://bleach-anime.com/

公式 X https://x.com/BLEACHanimation（推奨ハッシュタグ：#BLEACH）

『BLEACH』公式 YouTube https://www.youtube.com/@official_bleach

TikTok https://www.tiktok.com/@bleachanimation ©久保帯⼈／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ

■『BLEACH 千年⾎戦篇』ベストエピソード投票企画 『BLEACH 千年⾎戦篇』最終クールとなる「禍進譚」の放送を記念し、ファンの皆さまが選ぶ第1クール〜第3クールのベストエピソードを 7⽉4⽇（⼟）より 3週連続でテレ東系列ほかにて放送いたします！ ▼投票スケジュール

・投票：6⽉21⽇（⽇）16:00 〜 6⽉28⽇（⽇）23:59

・結果：7⽉1⽇（⽔） 全 3 話発表

投票期間：2026年6⽉21⽇（⽇）16:00 〜 6⽉28⽇（⽇）23:59 まで

投票制限：お⼀⼈様につき各クール 1 回ずつのみ ▼放送スケジュール

・7⽉4⽇（⼟）：第 1 クールベストエピソード放送

・7⽉11⽇（⼟）：第２クールベストエピソード放送

・7⽉18⽇（⼟）：第３クールベストエピソード放送 ▼投票ページリンク

https://bleach-anime.com/best-episode2/