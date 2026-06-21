お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が20日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。18歳下の妻でタレントの奥森皐月（22）との結婚を決めた際の奥森の驚きの言葉を明かした。

岩井は奥森とはバラエティー番組の共演で出会い、奥森が卒業後に食事に誘われたが、成人前であったため断っていたところ「泣かれちゃった時があって。電話ですね」と奥森が18歳を過ぎてから2人で会うようになったという。

そうして奥森の両親にも会い、許可を得て交際をスタートしたが「“これ、どうする？”みたいな。“普通にデートしてるし、これ明るみになっちゃうけど、どうしようか？”ってなった時に、俺からは“結婚しよう”って言えなかったですよね」と岩井。

「若いし、ここで結婚しちゃうと将来決めるじゃないですか」と迷っていたところ「向こうから、“結婚しようよ”って言われて」。そこで岩井は「自分の将来決めちゃうっていうことを分かんない子じゃないから、この年でそれ言うってカッコいいなと思って」と心が動いたという。

さらに「これあまり言ってないんですよ」とした上で、当時奥森には「結婚の発表は、20歳まで待った方がいいんじゃないか」と伝えていたと回顧。すると「奥さんが“いやいや、19（歳）の方が面白いでしょ”」と驚きの発言を行ったとぶっちゃけた。

相方の澤部佑が「芸人が縮こまって“20歳まで”って言ってたら」とツッコミを入れると、「そうそう。“カッコよ”ってなって」と苦笑。「それで結婚を決めましたね」と続けると、澤部は「芸人の嫁だなあ」と感心した。