日本とチュニジアが対戦

日本代表は現地時間6月20日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦。

MF鎌田大地が開始早々にゴールを決めたなか、電話をかけるパフォーマンスを見せ、「タケ？」と反響を呼んでいる。

日本代表はオランダ戦で負傷したMF久保建英に代わってMF伊東純也がスタメンに起用。ボランチはMF佐野海舟とMF田中碧のコンビとなり、3バックの一角としてDF冨安健洋もスタメンで出場。オランダ戦から4人変更となった。

日本は前半4分、自陣からボールをつなぎMF中村敬斗の突破から鋭いクロスを入れると、鎌田が左足ヒールで合わせて先制に成功した。鎌田はオランダ戦に続き2試合連続でのゴールとなった。

この際に鎌田は喜びながら右手を耳に当てて電話をかけるパフォーマンスを披露した。ファンからは「誰に電話したんだろ」「教えてください」「仲良しのマテタかな？」「家族にかな？「ところで鎌田選手、どこに電話したん？」「どういう意味だ？」「オファー待ってますってこと？」と考察するファンが注目していた。（FOOTBALL ZONE編集部）