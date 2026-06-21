◇W杯北中米大会1次リーグF組 チュニジアー日本（2026年6月21日 モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組第2戦が20日（日本時間21日）にメキシコ・モンテレイで行われ、チュニジア（FIFAランク45位）は日本（同18位）と対戦した。

白シャツの魔術師と呼ばれる指揮官は、“トレードマーク”ともいえる白シャツで登場。大敗したスウェーデン戦からスタメンを3人変更し、初陣に臨んだ。

前半4分、日本に先制点を献上。2分後の上田のシュートは枠外に外れたものの、指揮官はベンチ前で両手を広げて声を荒げた。

チュニジアは第1戦でスウェーデンに1―5と大敗。これを受け、同国協会はサブリ・ラムシ監督の解任と、フランス人のエルベ・ルナール新監督の就任を発表した。W杯でわずか1試合での解任は史上初。ルナール監督は16日（同17日）にチームに合流していた。

日本との対戦成績は通算1勝5敗。サウジアラビアを率いていたルナール監督との対戦成績は1勝1分け1敗。前回22年カタール大会ではサウジアラビアの監督として優勝したアルゼンチンを1次Lで撃破する番狂わせを起こした。