◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とチュニジア（同45位）の試合を中継する日本テレビに解説として出演。前半4分、MF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）のゴールで先制すると「イエス！」と大喜びした。

試合前は初戦のオランダ戦から4人を変更し、冨安健洋、板倉滉、田中碧、伊東純也が名を連ねたスタメンについて「だいぶ意外でした。結果的にこれで勝てたら凄いこと」と話していた本田。

試合が始まり、日本は前半4分にゴール前の混戦から鎌田が先制ゴール。本田は「ポンポンポンと右サイドからつないでゴールまで。（鎌田へ）うんまっ！これ左足でピョンって。左足ピョンやて」と驚嘆。ベンチ解説の柿谷曜一朗氏が、つないだGK鈴木彩艶の判断を褒めると「ホンマ凄い。彩艶さんの…あれ普通蹴るやろ？」と同意した。

前回の22年カタール大会でABEMAなどの中継で“解説者デビュー”を果たし、独自ワード満載の解説が話題となった本田。今大会では初戦のオランダ戦にNHKの解説者として出演し、「やば！193のウインガー？」「11番がうざい」「レフェリーはイエロー」などの本田節を連発し。X（旧ツイッター）で「本田の解説」がトレンド入りするなど大きな反響を巻き起こした。