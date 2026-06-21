サッカーワールドカップにのぞんでいる日本代表の初戦、オランダ代表とのダラスでの１４日（日本時間１５日）の試合を、人気アイドルが生観戦していたことが分かった。

ももいろクローバーＺの玉井詩織（３１）が２０日深夜、自身のＳＮＳを。「念願の！Ｗ杯！グループステージ初戦 日本対オランダ戦を現地観戦してきました！ ずっとワクワクが止まらなかった！ 試合展開も凄くて会場も大盛り上がり！ 日本の応援にも力が入って、みんなが同じ目的を持って一つになるということの素晴らしさを肌で感じました。」とスタジアムで撮影した写真を添えて報告。「まだ戦いは続きます！明日チュニジア戦たのしみだー！応援してます！」とエールを送った。

玉井は代表ユニホームにグレーの膝上スカートに白いソックス＆スニーカーという爽やかな応援コーデ。「かわいすぎるって♥」「参戦コーデめちゃくちゃかわいいいいい」「めちゃくちゃ可愛い♥」「現地組だったんか」「勝利の女神降臨」「今から日本代表目指します」「サッカーコーデ可愛すぎ似合ってる」など多くの声が寄せられている。