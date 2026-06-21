【W杯2026】見取り図・盛山、チュニジア戦を相方と現地観戦 ハチマキで“痛恨”「よく見て買いましょう」
お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎が21日、自身のX更新。相方のリリーとともに日本対チュニジア戦を現地で観戦しているが、ハチマキの“痛恨ミス”を伝えた。
【写真】盛山、チュニジア戦を相方と現地観戦も…ハチマキで“痛恨”
盛山は「ネットでハチマキを買うとはよくみて買いましょう。「必勝」のつもりやってんけど。まぁニュアンスそこまで間違ってないからええか」との文言とともに、ハチマキに「合格」と書かれたものを頭に巻き付けたショットを公開。
続く写真では、相方のリリーとともに現地から応援を送る写真をアップした。ファンからは「合格は英語でパスだから、パスが通りますように…ということですね（笑）」「気持ちは伝わるから大丈夫（笑）」などといった感想が相次いで寄せられている。
【写真】盛山、チュニジア戦を相方と現地観戦も…ハチマキで“痛恨”
盛山は「ネットでハチマキを買うとはよくみて買いましょう。「必勝」のつもりやってんけど。まぁニュアンスそこまで間違ってないからええか」との文言とともに、ハチマキに「合格」と書かれたものを頭に巻き付けたショットを公開。
続く写真では、相方のリリーとともに現地から応援を送る写真をアップした。ファンからは「合格は英語でパスだから、パスが通りますように…ということですね（笑）」「気持ちは伝わるから大丈夫（笑）」などといった感想が相次いで寄せられている。