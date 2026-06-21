元ＳＫＥ４８でタレントの須田亜香里が２１日、都内で旅フォトブック「アカリノアルヒ」の発売記念イベントを行った。

自身初のニュージーランドで撮影したフォトブック。自己採点を尋ねられると「２００点」と胸を張った。ラジオで共演する「よゐこ」の有野晋哉からの感想も紹介し「『横型やからパソコンのデスクトップにええなって言ってました。データくれ』って言われました。でも私が写ってない、ニュージーランドの羊だらけの写真をほしいって言われて…納得いってません！」と抗議した。

イベント前の取材会はこの日の午前中に行われたが、午後にかけてファンとのお渡し会を控える。この日午後１時キックオフのサッカーＷ杯・日本×チュニジア戦の真裏となるが「２０年来のお友達がいるんですけど『今日はパブリックビューイングを見てからお渡し会行くね』って言ってくれた。なので、ワールドカップを見た後も間に合うお渡し会なので、皆さんたくさん来てくれるといいな、と思います」と謙虚に語った。

本人はイベント中のためチュニジア戦は見られず。報道陣から予想スコアを尋ねられると「難しいな…」と悩みながら「２―２」とドローを予想。「日本が勝った方がいいんですよね？」ともう一度熟考し「３―１」と占っていた。