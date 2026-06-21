ホラン千秋、金髪→黒髪でイメージ激変「夏の間は黒で過ごします」
タレントのホラン千秋が21日にInstagramを更新。髪色を変えてイメチェンした近影を披露すると、ファンから「かわいい〜」「美しすぎる」といった反響が寄せられた。
【別カット】ホラン千秋、黒髪で弾ける笑顔
ホランが「夏の間は黒で過ごします」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、金髪から黒髪へチェンジした彼女が弾ける笑顔で佇む姿が収められている。
彼女の投稿にファンからは「なんでも似合って羨ましい」「えー！金も黒もめちゃくちゃかわいい〜」「ホランさん美しすぎる」などの声が集まっている。
■ホラン千秋（ホランちあき）
1988年9月28日生まれ。東京都出身。アイルランド人の父と日本人の母をもつ。幼少期からモデルとして活躍。女優、タレントとしても活躍する一方で、2017年から2025年の8年間にわたって『Nスタ』（TBS系）でキャスターを務めた。
引用：「ホラン千秋」Instagram（＠chiakihoran_official）
【別カット】ホラン千秋、黒髪で弾ける笑顔
ホランが「夏の間は黒で過ごします」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、金髪から黒髪へチェンジした彼女が弾ける笑顔で佇む姿が収められている。
彼女の投稿にファンからは「なんでも似合って羨ましい」「えー！金も黒もめちゃくちゃかわいい〜」「ホランさん美しすぎる」などの声が集まっている。
■ホラン千秋（ホランちあき）
1988年9月28日生まれ。東京都出身。アイルランド人の父と日本人の母をもつ。幼少期からモデルとして活躍。女優、タレントとしても活躍する一方で、2017年から2025年の8年間にわたって『Nスタ』（TBS系）でキャスターを務めた。
引用：「ホラン千秋」Instagram（＠chiakihoran_official）